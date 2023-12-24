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Розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку в Львові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

За фактом вибуху у будинку у Львові розпочато кримінальне провадження, поліцейські розслідують обставини події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

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Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку в Львові, - Нацполіція 01
Розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку в Львові, - Нацполіція 02
Розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку в Львові, - Нацполіція 03
Розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку в Львові, - Нацполіція 04

Автор: Ірина Дашківська
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Та ну! Не може бути! Так оперативно - всього лише на третій день..
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24.12.2023 10:02 Відповісти
Третій день? 🤔
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24.12.2023 10:30 Відповісти
 
 