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Доба на Донеччині: під ударом Новоукраїнка, Курахове та Авдіївка. 6 людей поранено. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.

"На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. У Кураховому поранено 5 людей. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 1 багатоповерхівку", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ.

Також читайте: Доба на Донеччині: внаслідок обстрілів пошкоджено будинки та промислову будівлю, є жертви. ФОТО

За інформацією ОВА, упродовж доби росіяни поранили 6 жителів Донеччини.

Доба на Донеччині: під ударом Новоукраїнка, Курахове та Авдіївка. 6 людей поранено 01
Доба на Донеччині: під ударом Новоукраїнка, Курахове та Авдіївка. 6 людей поранено 02
Доба на Донеччині: під ударом Новоукраїнка, Курахове та Авдіївка. 6 людей поранено 03
Доба на Донеччині: під ударом Новоукраїнка, Курахове та Авдіївка. 6 людей поранено 04

Автор: Ірина Дашківська
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24.12.2023 11:19 Відповісти
 
 