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Рашисти атакували з дрона цивільних мешканців під час роздавання хліба на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 23 грудня, російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посікло легковий автомобіль з хлібом.

Рашисти атакували з дрона цивільних мешканців під час роздавання хліба на прикордонні Чернігівщини 01
Рашисти атакували з дрона цивільних мешканців під час роздавання хліба на прикордонні Чернігівщини 02
Рашисти атакували з дрона цивільних мешканців під час роздавання хліба на прикордонні Чернігівщини 03

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Наслідки ворожих атак задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

"Ворог продовжує підступно обстрілювати мирне населення прикордоння. Тож поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області. Якщо вам необхідна допомога - звертайтеся на лінію 102 !", - акцентують увагу правоохоронці.

Автор: Ірина Дашківська
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Мішєбратія та АтінРот, тільки гадити в Україні можуть і убивати мирних Українців, а ЖДУНИ їм допомагають після > ніж 30 років життя поруч з Українцями!!
У березні 2022 року, ЖДУНИ, крейдою хрестики ставили, на дверях та воротах, у будинках де живуть Українці-Патріоти!!!
Пропоганда по каналам з московії, їх підтримувала!!
Кучма з табачником та литвином і симоненком, гарно цьому СПРИЯЛИ!
Памятаймо та пильнуймо привладних, щоб вони хрестики крейдою не ставили, на дверях ваших помешкань!
Слава Україні!
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24.12.2023 12:32 Відповісти
Людоїди ординські,щоб ви своєї крові напились!
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24.12.2023 12:41 Відповісти
Чернігів, мужні люди, хоробрі,мотивовані на захист Української державності. Дивилася відео з Генералом Наєв як вони укріплення кордонів роблять.
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24.12.2023 12:42 Відповісти
Людоедів треба винищувати усіма засобами і всіх від дітей до стариків,бо вони не розуміють інакше.
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24.12.2023 14:16 Відповісти
 
 