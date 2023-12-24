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Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини Харківської області поранено двох мирних мешканців. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 24 грудня близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Купʼянського району. Отримали поранення 2 мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей. За попередньою інформацію, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.

Також зазначається, що близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння.

23 грудня близько 16:00 окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли село Підсереднє на Харківщині, дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

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Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини 06

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора

Автор: Ірина Дашківська
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Чекаемо официоз с лебединым озером по всем секель-ТV, насчет пыни-шибздика.
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24.12.2023 12:57 Відповісти
 
 