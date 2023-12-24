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У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У суботу, 23 грудня, на фронті загинув відомий український актор театру та кіно Богдан Колесник.

Про це повідомили у Держкіно України з посиланням на кастинг-директорку Аллу Самойленко, інформує Цензор.НЕТ.

Богдан народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого і збудував успішну кар'єру. Служив у театрах "Біла Ворона", "Особистості", в Луганському академічному театрі.

Після повномасштабної навали окупантів, Богдан Колесник приєднався до лав ТрО, опісля виконував бойові завдання на передовій, де і обірвалося його життя

Ще одна втрата…Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка…Глибокі співчуття близьким Богдана!" - висловила співчуття його колега народна артистка Ольга Сумська.

До повномасштабного вторгнення РФ до України  Богдан Колеснік зіграв чимало різноманітних ролей у відомих серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

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У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник 01
У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник 02
У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+41
Гинуть Кращі! Вічна Память!,,
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24.12.2023 13:52
+37
Спочивай з Богом , героє! Вічна память.
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24.12.2023 13:48
+35
Найкращі люди гинуть ... А непотріб накшталт жені кошового і решти клоунів з шобли 95 в тилу жартують і плясають на сцені..
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24.12.2023 13:53
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24.12.2023 13:44 Відповісти
Спочивай з Богом , героє! Вічна память.
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24.12.2023 13:48 Відповісти
Гинуть Кращі! Вічна Память!,,
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24.12.2023 13:52 Відповісти
Найкращі люди гинуть ... А непотріб накшталт жені кошового і решти клоунів з шобли 95 в тилу жартують і плясають на сцені..
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24.12.2023 13:53 Відповісти
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24.12.2023 14:00 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.12.2023 14:03 Відповісти
Патріоти не ховаються за високими словами,за аргументами не йти на фронт, вони просто воюють і гинуть. Вічна Пам'ять Герою. Навіки в наших серцях.
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24.12.2023 14:06 Відповісти
Царсво небесне, та вічна пам'ять! Слава герою!
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24.12.2023 14:22 Відповісти
Вічна пам'ять, людині яка вітдала своє життя, щоб ми продовжували своє.
З кожною такою сумною новиною, смерть ніби ближче підходить до кожного з нас.
Шануємо своїх героїв ...
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24.12.2023 14:43 Відповісти
А в цей час ситий полковник тцк перераховує жирними від сьомги руками "виручку" за день..
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24.12.2023 14:50 Відповісти
Доки є небо синє,доки серця палають,доки пшеницю сіють- Герої не вмирають!
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24.12.2023 14:53 Відповісти
На мою думку, найкраще, що ми зможемо зробити для вшанування пам'яті всіх наших Героїв, - не дати втікти жодному шакалу з зеленої свори і засудити кожного на довічно. І нехай канають на рудниках за миску зупи. Звичайно, забрати все до останньої копійки в їхніх вилупків на користь сімей наших Захисників. Хай живуть своїми руками і розумом, якщо мають.
73% від 40 % - то ви і є вбивцями наших Героїв! Дебіли, . лядь!
Героям Слава!
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24.12.2023 15:38 Відповісти
С.У.М.
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24.12.2023 15:55 Відповісти
Ось він приклад звитяги та жертовності.
Цей сам пішов, а не скаржився на ТЦК
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24.12.2023 16:42 Відповісти
Гірко прощатися з Воїнами, які віддали своє життя за нашу волю. Відлітають у небо сини України і стоять там у вічнім дозорі. Бо це завдяки таким, як Богдан Колесник, Україна стоїть і буде стояти. Щира подяка Герою і Царство Небесне. Співчуття родині🙏💔💙💛
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24.12.2023 18:39 Відповісти
Царство Небесне, Богдан.Спочивай з миром,Глово.Тільки нещодавно з тобой спілкувався...
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25.12.2023 08:39 Відповісти
 
 