У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У суботу, 23 грудня, на фронті загинув відомий український актор театру та кіно Богдан Колесник.
Про це повідомили у Держкіно України з посиланням на кастинг-директорку Аллу Самойленко, інформує Цензор.НЕТ.
Богдан народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого і збудував успішну кар'єру. Служив у театрах "Біла Ворона", "Особистості", в Луганському академічному театрі.
Після повномасштабної навали окупантів, Богдан Колесник приєднався до лав ТрО, опісля виконував бойові завдання на передовій, де і обірвалося його життя
Ще одна втрата…Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка…Глибокі співчуття близьким Богдана!" - висловила співчуття його колега народна артистка Ольга Сумська.
До повномасштабного вторгнення РФ до України Богдан Колеснік зіграв чимало різноманітних ролей у відомих серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
З кожною такою сумною новиною, смерть ніби ближче підходить до кожного з нас.
Шануємо своїх героїв ...
73% від 40 % - то ви і є вбивцями наших Героїв! Дебіли, . лядь!
Героям Слава!
Цей сам пішов, а не скаржився на ТЦК