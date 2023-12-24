Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів, завдав ракетного удару по Херсону.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

У Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.

Під обстрілом із лівого берега Дніпра цілодобово перебував Херсон, вибухи лунали у всіх районах обласного центру та передмістях.

В результаті вибухів російських снарядів були пошкоджені приватні будинки в Центральному районі, поранення різного ступеня тяжкості дістали 21-річний чоловік та 15-річний хлопець. Також у Таврійському районі міста поранено жінок віком 63 та 58 років.

Вночі внаслідок влучання ворожих снарядів у багатоквартирний будинок у центрі міста 87-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули на місці. Вибухову травму, контузію та поранення ноги зазнав 54-річний син загиблих. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

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Значних руйнувань інфраструктури завдав ракетний удар війсь РФ по мирних вулицях Херсону. Внаслідок влучання російської ракети зруйновано приватний будинок та сталася пожежа. Під час розбирання завалів помешкання виявлено тіло 70-річного чоловіка. Вибуховою хвилею вибито вікна у школі та багатоповерхівках поруч, пошкоджений приватний автомобіль. Поранення отримали 40-річний чоловік та жінки 84 та 76 років. Приліт іншої ракети зафіксовано на території медичного закладу. Там також вибито вікна, на щастя, ніхто не постраждав. Також під артилерійський обстріл у Корабельному районі потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі. В результаті влучань уламків пошкоджена автівка, поліцейські не постраждали.













