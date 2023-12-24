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Зеленський (17450) обстріл (21071) Херсон (2335)

Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив глава держави.

Він також уточнив, що всі необхідні служби і рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла.

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Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина 01
Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина 02
Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина 03

"Я вдячний усім, хто і в будні, й у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - резюмує Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
"На жаль, я до цього призвів. У цьому всіому тільки моя вина і моя некомпетентність. Я маю сформувати уряд національної довіри і передати йому владу, а сам зі своїми подільниками понести відповідальність за свої вчинки". - так не сказав?
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24.12.2023 15:03
+14
Відреагував? Розповів про те що обстріляли. Яка реакція кварталу95?
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24.12.2023 15:15
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"На жаль, я до цього призвів. У цьому всіому тільки моя вина і моя некомпетентність. Я маю сформувати уряд національної довіри і передати йому владу, а сам зі своїми подільниками понести відповідальність за свої вчинки". - так не сказав?
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24.12.2023 15:03 Відповісти
А краще взяв би ременя та на камеру сам себе по сраці відшмагав.
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24.12.2023 15:17 Відповісти
Уряд "Національної єдності"як в жидів, де всі діти і рідні міністрів пішли в армію, в Газу. Цікаво скільки бажаючих буде і як довго війна триватиме.
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24.12.2023 15:20 Відповісти
это тебе рашисткой гниде нужно чтобы твой вождь - ссаный кремлевский упырь признал вину и явился в гаагу пока жив. КОментатоорам внизу : не видитесь на рашистких фсбшников срущих в коментах, этой тактикой они пользуются с 2013ого
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24.12.2023 18:26 Відповісти
наш ливитан. ЗЄля, коли по телемарофону покажуть ось таке ?
тільки не кажи, що типу "не на часі", бо хочеться тобі, аж скавчиш

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24.12.2023 15:52 Відповісти
на картині шикарна мордовська етнографія: вбрання тьотки у дверях і поруч голова коня.

який совєцький символіст картину маслом писав 😂👍
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24.12.2023 16:48 Відповісти
Спящая красавица проснулась и прочревовещала
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24.12.2023 15:08 Відповісти
Задача Зе - парить мозг народонаселению текстами с суфлера
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24.12.2023 15:11 Відповісти
агент Артист 😕
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24.12.2023 16:52 Відповісти
наприкінці 80-х озвучкою крадених голівудських фільмів займався який гундосий
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24.12.2023 17:33 Відповісти
Реакція, як у від отого ООНу з його секретарем!
Не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ
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24.12.2023 15:14 Відповісти
Відреагував? Розповів про те що обстріляли. Яка реакція кварталу95?
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24.12.2023 15:15 Відповісти
Та яка, знімуть відосік за пару млн грн та плкажуть на тєлєаврафєтє
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24.12.2023 15:48 Відповісти
Раніше було трохи по іншому:"всі причетні будуть знайдені і покарані,ніхто не втече від відповідальності за скоєне".
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24.12.2023 15:27 Відповісти
А коли люди побачили, що це - пустий п*здьож, то вже навіть про покарання не згадує. Просто скиглисть. Нікчема жалюгідна.
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24.12.2023 16:22 Відповісти
І це реакція, констатація факту?!
Вже не обіцяє, що винні будуть знайдені та отримають покарання, просто якийсь дядя втелеграмі чирконупару слів, для годиться…
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24.12.2023 15:33 Відповісти
Херпіду і далі кічиться і корчить із себе людину яка турбується за долю українців? А хто тоді і навіщо розмінував Чонгар і Перекоп і запустив ворога на південь України і в тому числі в Херсон? Як там баканов, друг дитинства і коллега по бізнесу на крові? Ось і вся відповідь. Сьогодні не тільки Херсон обстріляли. Кожного дня ворог вбиває українців, а ти замість ракет, дронів, снарядів і оборонних позицій будував і будуєш далі дороги, а тупий нарід відправляєш зі своїми поводирями під мерії.
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24.12.2023 15:40 Відповісти
Зробили разом
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24.12.2023 16:16 Відповісти
Стид греб.ний це чмо зеленське 🤡 ! Воно відреагувало ...як Чонгар розмінував ...
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24.12.2023 15:58 Відповісти
Коли він реагує, це означає подвійна доза "муки" чи "мелу"
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24.12.2023 16:11 Відповісти
Так не було ж ніяких ударних угруповань на кордонах. Всі знають - тиж не даси, та твої люди у рнбо, міністерстві оборони, збрехати, розвідці від будьоного. Нема там рускіх - ані же люди, нікагда не нападут на Україну. .
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24.12.2023 16:39 Відповісти
Сказав що ми помстимося як завжди? А польову ставку не хочеш розмiстити в Херсонi, може тодi херсонцiв перестануть розстрiлювать як у тирi, не забудь Гуменюк з собою прихопити.
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24.12.2023 19:38 Відповісти
 
 