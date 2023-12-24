Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Усю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив глава держави.
Він також уточнив, що всі необхідні служби і рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла.
"Я вдячний усім, хто і в будні, й у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - резюмує Зеленський.
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тільки не кажи, що типу "не на часі", бо хочеться тобі, аж скавчиш
який совєцький символіст картину маслом писав 😂👍
Не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ
Вже не обіцяє, що винні будуть знайдені та отримають покарання, просто якийсь дядя втелеграмі чирконупару слів, для годиться…