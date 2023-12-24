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Ворог обстріляв Білозерку на Херсонщині, поранено жінку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожі війська продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Сьогодні під вогонь потрапила Білозерка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"окупанти продовжують терор Херсонщини. Сьогодні під вогнем була Білозерка. Постраждала 36-річна місцева жителька. У неї - акубаротравма. Їй надали допомогу на місці. Обстріляв ворог і Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес", - йдеться у повідомленнні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв Білозерку на Херсонщині, поранено жінку 01
Ворог обстріляв Білозерку на Херсонщині, поранено жінку 02

Автор: Ірина Дашківська
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