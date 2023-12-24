Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні, 24 грудня, у Куп’янському районі Харківської області сапери зведеного загону ДСНС України знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
"Після останнього бомбардування даний боєприпас влучив на подвір'ї приватного домоволодіння та не розірвався. Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчику та знищили її шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
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Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
Років тридцять тому у одного бібліофіла бачив брошуру "Умей пользоваться боеприпасами врага" Видання "Воениздат" 1943 року А там рекомендації до застосування різних ручних гранат і вибухівки І один розділ присвячений розряджанню снарядів та виплавці тротилу (для використання при диверсіях) Люди цим займалися ще 70 років тому - а ти тут на "гнусь" почав сходить!
1) Яким чином тротил потрапляє усередину "стакана" снаряда?
2) Як його "пресують" усередині снаряда? Наприклад усередину корпусу кумулятивного ********** РПГ-7 як його "запресовують"? Та ще й при вставленому детонаторі у дні **********?
3) Які саме характеристики у тротилу змінюються після переплавки? Він перестає детонувать?
Фап-фап-фап!