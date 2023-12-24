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Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 24 грудня, у Куп’янському районі Харківської області сапери зведеного загону ДСНС України знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

"Після останнього бомбардування даний боєприпас влучив на подвір'ї приватного домоволодіння та не розірвався. Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчику та знищили її шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

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Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 01
Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 02
Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 03
Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Хто - "піротехнік".... А хто - "остряк-самодрочка"....
Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
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24.12.2023 18:01
+3
А чим вона була споряджена? Якщо тротилом - то навішо така трата? Адже його можна виплавить і використать як вибухівку для інших ***********! Складного нічого - ефект чайника Гаряча водяна пара під тиском через шланг (Тротил плавиться при 88 градусах) А якщо там гексоген - то якийсь фугас десь закласти
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24.12.2023 17:34
+3
Собака жива?
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24.12.2023 17:52
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А чим вона була споряджена? Якщо тротилом - то навішо така трата? Адже його можна виплавить і використать як вибухівку для інших ***********! Складного нічого - ефект чайника Гаряча водяна пара під тиском через шланг (Тротил плавиться при 88 градусах) А якщо там гексоген - то якийсь фугас десь закласти
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24.12.2023 17:34 Відповісти
ПЕском она забита, потому и не взорвалась)))
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24.12.2023 17:45 Відповісти
да просто пиротехник-фантаст
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24.12.2023 17:45 Відповісти
Хто - "піротехнік".... А хто - "остряк-самодрочка"....
Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
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24.12.2023 18:01 Відповісти
"Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці..." значит тут не ты один такой чумной фантаст. вот за это и люблю цензор, поднимает настроение. не злись вася, не все должны быть академиками, нужны и такие как ты, смешить людей)))
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25.12.2023 16:51 Відповісти
Був -би ти "гігантом мислі", а не"озлобленим недомірком" - може-б щось написав розумніше! Це був не "коментар", а стаття "Цензора" А підставою було інтерв"ю з людиною, яка цим займається у прифронтовій зоні - для потреб підрозділів ударних дронів Правильно мені розумні люди казали: "Не май діла з людьми дрібного зросту - у них гімно до голови ближче, ніж у інших!"
Років тридцять тому у одного бібліофіла бачив брошуру "Умей пользоваться боеприпасами врага" Видання "Воениздат" 1943 року А там рекомендації до застосування різних ручних гранат і вибухівки І один розділ присвячений розряджанню снарядів та виплавці тротилу (для використання при диверсіях) Люди цим займалися ще 70 років тому - а ти тут на "гнусь" почав сходить!
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25.12.2023 17:52 Відповісти
для тебя, чудик, гигант мысли это любой человек умеющий писать и читать. подтверждение твоей тупости, по нику определяешь параметры))) на всякий случай, я теперь в супертяже, был полусредний. принцип-лоху сначала надо дать в бубен, а потом разговаривать, так лучше понимают, и ты тому пример.
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26.12.2023 14:01 Відповісти
Недомірку"! Я виклав аргументовані доводи Ти - тільки "гімноплювання стосовно моєї особи Питання: хто придурок?
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26.12.2023 14:06 Відповісти
Плавлений тротил втрачає 30+ відсотків своєї властивості, тому в *********** й брусках він пресований.
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24.12.2023 21:56 Відповісти
Та ну?! Тоді у мене питання:
1) Яким чином тротил потрапляє усередину "стакана" снаряда?
2) Як його "пресують" усередині снаряда? Наприклад усередину корпусу кумулятивного ********** РПГ-7 як його "запресовують"? Та ще й при вставленому детонаторі у дні **********?
3) Які саме характеристики у тротилу змінюються після переплавки? Він перестає детонувать?
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24.12.2023 22:22 Відповісти
сільське пришелепкувате.. )))
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25.12.2023 09:36 Відповісти
Вого й видно! Люблю "самокритичних"
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25.12.2023 10:31 Відповісти
"Курінний"! Я чекаю відповіді на поставлені запитання!!!
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26.12.2023 14:26 Відповісти
Собака жива?
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24.12.2023 17:52 Відповісти
а ее нельзя починить и назад кинуть, чтоб там разорвалась?
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24.12.2023 18:05 Відповісти
ФАП-бомба...
Фап-фап-фап!
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24.12.2023 18:13 Відповісти
они её соседям через забор перекинули... ну это по нашему
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24.12.2023 23:31 Відповісти
 
 