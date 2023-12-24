УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12389 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
1 681 8
обстріл (21071) Херсон (2335)

Росіяни обстріляли Херсонську міську тергромаду: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли один зі старостинських округів Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє обстрілів Херсонської міської територіальної громади! Під вогнем знову був один зі старостинських округів.

Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки.

Жителі старостату залишилися без житла. Наразі вирішується питання про евакуацію постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи

Росіяни обстріляли Херсонську міську тергромаду: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт та приватні будинки 01
Росіяни обстріляли Херсонську міську тергромаду: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт та приватні будинки 02
Росіяни обстріляли Херсонську міську тергромаду: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт та приватні будинки 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і то були не орки, не рашисти, не ******* і навіть не окупанти....
а саме росіяниз великої букви...
а може північні чи старші брати???
показати весь коментар
24.12.2023 19:43 Відповісти
Який Ви сьогодні..матюки пропускаючий..Різдво) зі святом)
показати весь коментар
24.12.2023 19:45 Відповісти
как ві нє панімаєтє, Ето вєдЪ другоє,(
показати весь коментар
24.12.2023 19:46 Відповісти
Ааааа...
то ето нє то????
показати весь коментар
24.12.2023 19:55 Відповісти
Мабуть цензор вважає саме так,),
показати весь коментар
24.12.2023 20:21 Відповісти
удар Іскандером по Херсону був для "перевірки" - чи буде його хтось збивати і звідки, бо інакше пояснити це нічим не можна"

показати весь коментар
24.12.2023 19:51 Відповісти
дякую.
вибачте.
і Вас з святом
так сталося що я 56 разів празнував Святий Вечір та свій день народження 06,01
я з повагою ставлюся до вибора більшості але важко це переварити в собі
от наприклат як поважати вибір більшості і ненавидіти того кого обрали одночасно???
гарного Вам вечора
показати весь коментар
24.12.2023 19:54 Відповісти
Ніяк. Вже просто прийняти. Гарного вечора.
показати весь коментар
24.12.2023 20:44 Відповісти
 
 