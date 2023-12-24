1 681 8
Росіяни обстріляли Херсонську міську тергромаду: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт та приватні будинки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська обстріляли один зі старостинських округів Херсонської міської територіальної громади.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог не припиняє обстрілів Херсонської міської територіальної громади! Під вогнем знову був один зі старостинських округів.
Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки.
Жителі старостату залишилися без житла. Наразі вирішується питання про евакуацію постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а саме росіяниз великої букви...
а може північні чи старші брати???
то ето нє то????
вибачте.
і Вас з святом
так сталося що я 56 разів празнував Святий Вечір та свій день народження 06,01
я з повагою ставлюся до вибора більшості але важко це переварити в собі
от наприклат як поважати вибір більшості і ненавидіти того кого обрали одночасно???
гарного Вам вечора