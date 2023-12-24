Унаслідок обстрілу військовими РФ Очеретиного та Нью-Йорку на Донеччині троє цивільних зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область, під ударом 24 грудня перебували прифронтові Очеретине та Нью-Йорк. Троє осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині не припиняють лунати вибухи. Сьогодні російська армія зосередила увагу на селищах, де відсутні будь-які об’єкти військового призначення. За попередніми даними, проти мирних людей вона застосувала керовані авіаційні бомби.



У смт Очеретиному Покровського району поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці.



Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень у смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі – чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї. Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали "швидку". У постраждалих - осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, зруйновано житлові будинки, паркани й господарські споруди.

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