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Чорне море відвойовують два дрони СБУ - "Sea Baby" та "Мамай". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не лише завдяки морським дронам "Sea Baby", а й використовує інший дрон під назвою "Мамай"

Як інформує Цензор.НЕТ, про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше - військовому журналісту Андрію Цаплієнко.

У СБУ "привідкрили деякі деталі їх виробництва". Так, "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Водночас "Sea Baby", як говорить Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти: "Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується".

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".

А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна змогла утворити 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі завдяки морським ударним дронам, - ГУР МО

Чорне море відвойовують два дрони СБУ - Sea Baby та Мамай 01
Чорне море відвойовують два дрони СБУ - Sea Baby та Мамай 02
Чорне море відвойовують два дрони СБУ - Sea Baby та Мамай 03
Чорне море відвойовують два дрони СБУ - Sea Baby та Мамай 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Черноморский флот топили в каждой войне начиная с крымской это стало традицией.
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24.12.2023 22:06
+10
Та хай хоч шось робить це СБУ... бо антипатію вони вже заробили , ********** віялом ...наркому🤡
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24.12.2023 21:31
+8
возбуділись переселенці-утікачи... ідіть нахер - вас забули спитать
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24.12.2023 21:36
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А чому СБУ не виконує своїх обов'язків?

Я дуже сумніваюсь що розробка морських дронів і морські бої прописані в законі про СБУ.
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24.12.2023 21:25 Відповісти
хоча - а какая разніца де там шо написано... Знімаємо відосики щоб електорат дивився і радів...
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24.12.2023 21:28 Відповісти
Друже, без образ.. веде Держава, а Ми ведемо Державу.. бо носіями Державної Влади є Народ України..
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24.12.2023 22:38 Відповісти
Хай Так Буде!
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24.12.2023 22:53 Відповісти
Саме так і буде..
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24.12.2023 22:55 Відповісти
щоб не писати "абишо", може почитали б З-н Украъни?
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24.12.2023 22:00 Відповісти
СБУ не може займатися морськими боями. Служба безпеки України є силовим органом, який відповідає за захист України від внутрішніх та зовнішніх загроз. Її основні завдання включають контррозвідку, боротьбу з тероризмом, протидію корупції та іншим злочинам.
СБУ не має власного флоту, а лише невелику кількість кораблів та суден, які використовуються для охорони кордонів та боротьби з контрабандою.
У разі війни СБУ може бути залучена до ведення морських боїв у якості розвідки та контррозвідки. Її співробітники можуть збирати інформацію про ворожі кораблі та судна, а також здійснювати диверсії та саботаж. Однак СБУ не може самостійно вести морські бої.
Тому, відповідаючи на ваше запитання, можна сказати, що СБУ може займатися морськими боями лише опосередковано, через співпрацю з іншими силовими відомствами.
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24.12.2023 22:06 Відповісти
Лише уважно читати З-н потрібно...
Наприклад розд. IV п. 10, 16.
То мож і не потрібно буде простирадла набирати з нульовим смисловим змістом?
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24.12.2023 23:47 Відповісти
У розділі IV статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України" (далі - Закон) зазначено, що СБУ має право здійснювати контррозвідувальну діяльність у сфері оборони та безпеки держави на морі. До цієї діяльності належать, зокрема:
запобігання та протидія розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав, а також незаконній діяльності осіб, які працюють на ці спецслужби;виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов'язаних з розвідувальною та диверсійно-підривною діяльністю проти України, порушенням її державного кордону, а також протиправним використанням морського простору України;забезпечення захисту інформації, яка становить державну таємницю, та охоронюваних законом відомостей, які не є державною таємницею, у сфері оборони та безпеки держави на морі.
У статті 16 Закону зазначено, що СБУ має право надавати допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам у здійсненні заходів щодо оборони та безпеки держави.
На підставі цих положень Закону можна зробити висновок, що СБУ здійснювати диверсії та саботаж на ворожих кораблях та суднах.
Однак СБУ не має права самостійно вести морські бої. Для цього вона повинна отримувати дозвіл від Президента України або Кабінету Міністрів України.
Якщо ви маєте на увазі самостійне ведення морських боїв, то СБУ такого права не має.
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25.12.2023 00:39 Відповісти
СБУ просто не має права працювати замість піхоти або моряків...

Воно повинно виконувати свої обов'язки, а не саботувати роботу прикриваючись відосиками...
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25.12.2023 00:56 Відповісти
Та хай хоч шось робить це СБУ... бо антипатію вони вже заробили , ********** віялом ...наркому🤡
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24.12.2023 21:31 Відповісти
А може Державі..?? світ набагато ширший ніж твій вузький мозок ...
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24.12.2023 21:59 Відповісти
возбуділись переселенці-утікачи... ідіть нахер - вас забули спитать
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24.12.2023 21:36 Відповісти
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24.12.2023 21:53 Відповісти
дрон під назвою "Мамай"

Для рузьге - Бабай!
)))
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24.12.2023 21:55 Відповісти
Тролі уже відмітились. Все їм не то. Все не так
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24.12.2023 21:57 Відповісти
Прикольні іграшки…. кацапам в родную гавень….
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24.12.2023 22:02 Відповісти
Черноморский флот топили в каждой войне начиная с крымской это стало традицией.
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24.12.2023 22:06 Відповісти
Есть информация что возможно сбили Су-30 на юге, ждем подтверждения...
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24.12.2023 22:07 Відповісти
Ну і нафіга про це кукарєкать?
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24.12.2023 22:13 Відповісти
Якщо про це говорять в медіа, значить вам, кацапні про це відомо.
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26.12.2023 14:39 Відповісти
сама ти кацапня
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01.01.2024 16:26 Відповісти
радий за СБУ на фронті...
але у тилу тилові щурі-офіціанти зебанди мародерів, з Володимирської, просирають усе, підставляючи тисячи українських воїнів на передку
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24.12.2023 22:20 Відповісти
Та. Не один з СБУ. Не треба. От де депутати..
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24.12.2023 22:34 Відповісти
Зеленожопые клоуны вани баканова!
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24.12.2023 22:51 Відповісти
зепрезідент наказав підвласному сбу порадувати піпл на Різдво? А піпл хаває!
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25.12.2023 02:30 Відповісти
По одній-дві операцій у рік...
Так можна з Рашкою воювати СТОЛІТТЯМИ!

Коли хоча би Кримській міст нарешті знесете?
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25.12.2023 02:53 Відповісти
Путін ***** чи ні?
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26.12.2023 14:40 Відповісти
А ви, на 10-му році активної війни у Центрі Європи, для себе, це ще не з'ясували?!
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26.12.2023 14:46 Відповісти
имеет смысл обратить внимание на Балтийское море, где очень много интересных непуганных целей.
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26.12.2023 19:08 Відповісти
 
 