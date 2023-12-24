Чорне море відвойовують два дрони СБУ - "Sea Baby" та "Мамай". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не лише завдяки морським дронам "Sea Baby", а й використовує інший дрон під назвою "Мамай"
Як інформує Цензор.НЕТ, про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше - військовому журналісту Андрію Цаплієнко.
У СБУ "привідкрили деякі деталі їх виробництва". Так, "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.
Водночас "Sea Baby", як говорить Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти: "Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується".
Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".
А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".
Будь ласка, зачекайте...
Я дуже сумніваюсь що розробка морських дронів і морські бої прописані в законі про СБУ.
СБУ не має власного флоту, а лише невелику кількість кораблів та суден, які використовуються для охорони кордонів та боротьби з контрабандою.
У разі війни СБУ може бути залучена до ведення морських боїв у якості розвідки та контррозвідки. Її співробітники можуть збирати інформацію про ворожі кораблі та судна, а також здійснювати диверсії та саботаж. Однак СБУ не може самостійно вести морські бої.
Тому, відповідаючи на ваше запитання, можна сказати, що СБУ може займатися морськими боями лише опосередковано, через співпрацю з іншими силовими відомствами.
Наприклад розд. IV п. 10, 16.
То мож і не потрібно буде простирадла набирати з нульовим смисловим змістом?
запобігання та протидія розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав, а також незаконній діяльності осіб, які працюють на ці спецслужби;виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов'язаних з розвідувальною та диверсійно-підривною діяльністю проти України, порушенням її державного кордону, а також протиправним використанням морського простору України;забезпечення захисту інформації, яка становить державну таємницю, та охоронюваних законом відомостей, які не є державною таємницею, у сфері оборони та безпеки держави на морі.
У статті 16 Закону зазначено, що СБУ має право надавати допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам у здійсненні заходів щодо оборони та безпеки держави.
На підставі цих положень Закону можна зробити висновок, що СБУ здійснювати диверсії та саботаж на ворожих кораблях та суднах.
Однак СБУ не має права самостійно вести морські бої. Для цього вона повинна отримувати дозвіл від Президента України або Кабінету Міністрів України.
Якщо ви маєте на увазі самостійне ведення морських боїв, то СБУ такого права не має.
Воно повинно виконувати свої обов'язки, а не саботувати роботу прикриваючись відосиками...
Для рузьге - Бабай!
)))
але у тилу тилові щурі-офіціанти зебанди мародерів, з Володимирської, просирають усе, підставляючи тисячи українських воїнів на передку
Так можна з Рашкою воювати СТОЛІТТЯМИ!
Коли хоча би Кримській міст нарешті знесете?