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війна (56444) обстріл (21071) Чорнобаївка (73)

Наслідки удару по Чорнобаївці: зафіксовано щонайменше 25 "прильотів", пошкоджено будинки, освітній та медичний заклади. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора вночі російська армія масованим вогнем вкрила Чорнобаївку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по селу зафіксовано щонайменше 25 "прильотів" з артилерії.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 будинків, спортзал, освітній та медичний заклади, сільськогосподарський обʼєкт, дорожню інфраструктуру, а також три комунальні автобуси. На жаль, загинула 37-річна місцева жителька. Її тіло виявили в одній зі знищених осель", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Чорнобаївці: зафіксовано щонайменше 25 прильотів, пошкоджено будинки, освітній та медичний заклади 01

Також читайте: Окупанти протягом 24 грудня 23 рази безуспішно штурмували плацдарм в Кринках, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку в Херсонській області. Під завалами загинула жінка.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Це так пі#ори Петріот шукали...
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25.12.2023 11:30
+6
Здохніть , кляті кацапі ,
ненавиджу 😡
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25.12.2023 11:31
+5
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,тому побажаю кату українського народу злочинцю найбільшому терористу путіну і його злочиній кліці що б ви здохли.
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25.12.2023 11:45
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Це так пі#ори Петріот шукали...
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25.12.2023 11:30 Відповісти
Він же там стоїть та чекає
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25.12.2023 11:42 Відповісти
Здохніть , кляті кацапі ,
ненавиджу 😡
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25.12.2023 11:31 Відповісти
Це вони так ''віддячують'' за обстріли ЗСУ коли кацапи її окупували?
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25.12.2023 11:39 Відповісти
на жаль,дістає ствольна артилерія.
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25.12.2023 13:49 Відповісти
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,тому побажаю кату українського народу злочинцю найбільшому терористу путіну і його злочиній кліці що б ви здохли.
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25.12.2023 11:45 Відповісти
Мої сьогодні вранці написали: ніч була дуже важка. Ці п#іздюки гатили, як скажені(с
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25.12.2023 12:30 Відповісти
Какое То сакральное место. На перерыв команды уходили со счетом 21:0. Во втором тайме кацапы стали сокращать разрыв.
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25.12.2023 12:55 Відповісти
не думаю,що там аеродром хоч якось задіяний..

тому сухий рахунок залишається.

можливо 15-0
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25.12.2023 13:51 Відповісти
Согласно опросу в Херсонской области за вхождение в концлагерь рабZeя проголосовали свыше 85% жителей... Мавзолейные обезьяны Вермахта мочат в сортире своих...точно так мочили когда то жителей Тамбовской губернии... правда та и химическим оружием травил по приказу будущего маршалов Тухачевского и Жюкова Мрази Краснопузые Шизофреники чекисты 👹👺🦍☠️🏴‍☠️💥 Кара Божья придет...
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25.12.2023 13:02 Відповісти
і знову хтось відсмоктав у рашензмі?
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25.12.2023 13:46 Відповісти
Якi 85% ? Звiдки Ви iх узяли? З рашен Геббельс ТВ? I часто Ви його дивитесь?
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26.12.2023 09:09 Відповісти
 
 