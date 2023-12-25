Наслідки удару по Чорнобаївці: зафіксовано щонайменше 25 "прильотів", пошкоджено будинки, освітній та медичний заклади. ФОТО

Учора вночі російська армія масованим вогнем вкрила Чорнобаївку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по селу зафіксовано щонайменше 25 "прильотів" з артилерії.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 будинків, спортзал, освітній та медичний заклади, сільськогосподарський обʼєкт, дорожню інфраструктуру, а також три комунальні автобуси. На жаль, загинула 37-річна місцева жителька. Її тіло виявили в одній зі знищених осель", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку в Херсонській області. Під завалами загинула жінка.