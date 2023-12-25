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9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Водій, під колесами якого загинула 9-річна дівчинка, намагається уникнути відповідальності через зв’язки в правоохоронних органах.

Про це повідомив у фейсбуці її дядько Влад Миргородський, інформує Цензор.НЕТ.

"Не дамо водію уникнути відповідальності. 19.12.2023 моя племінниця переходила дорогу, водій автомобілю hyundai з номерними знаками АЕ 6699 СН, перевищивши швидкість, не зупинився на пішохідному переходу, чим спричинив ДТП. На жаль, через несумісні травми з життям дівчинка відразу загинула.. Їй було всього 9 років. Зараз він намагається уникнути відповідальності, оскільки має звʼязки в правоохоронних органах. Він має понести покарання, будь ласка надайте розголосу", - пише чоловік.

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9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 01
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 02
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 03
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 04
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 05

9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
4.14

Пішоходам забороняється:

a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
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25.12.2023 14:04
+27
Згідно з Правилами дорожнього руху України, зупинка автомобіля для висадки пасажирів забороняється безпосередньо перед пішохідним переходом, а також на відстані менше 5 метрів від нього.
Згідно з Правилами дорожнього руху України, пішохід вважається на переході, якщо він знаходиться на пішохідному переході, а також на відстані 1 метра від його краю.

Пасажирам не дозволено виходити з боку проїжджої частини, навіть якщо автомобіль стоїть на узбіччі. Це пов'язано з тим, що пасажири, які виходять з боку проїжджої частини, можуть потрапити під колеса автомобілів, які рухаються в протилежному напрямку.Згідно з Правилами дорожнього руху України, пасажири повинні виходити з автомобіля тільки з боку тротуару або узбіччя, що не зайняте транспортними засобами. Якщо автомобіль стоїть на узбіччі, яке зайняте транспортними засобами, то пасажири повинні виходити з боку тротуару.

Отже винен водій автомобіля з якого вискочила дівчинка.
Цей шнурок намагається уникнути відповідальності.
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25.12.2023 14:08
+25
перевищення це штраф і не більше...
в чому ще винуватий водій хюндая???
в тому що якась **** випустила дитину через ліві двері???
що дитина сиартанула на проїжжу частину???
що дорослі не відірвали сраку від сідушки та не перевели дитину через дорогу???
як би не було цієї трагедії а просто дитина перейшла дорогу і це було зафіксовано камерами, наприклад в норвегії, до вечора батки булиб позбавлені батьківських прав.
в цьому випадку керманич який віз дитину вже був би під вартою
ше шукайте винного в водію хюндая
вмикніть мозги
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25.12.2023 14:26
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ти горлопан і спікулюєшь на смерті дитини...перед тобою завтра хтось вискочить і ти не встигнешь загальмувати..як тоді заскулиш як свиня...водій може і винуват але не однозначно...
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26.12.2023 11:23 Відповісти
Кацапп йди по адресі крейсера масква нафіг і не вилазь.
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26.12.2023 12:24 Відповісти
Ботик, глаза с мылом помой. Написано же, что вина водителя здесь - неоспорима. Каждый водитель обязан снижать скорость перед пешеходным переходом, а не нестись как по трассе. Но выбегать из-за угла или из машины и бежать через дорогу по диагонали тоже нельзя. А ты вместо аргументов несешь какую-то чушь. Тебе же написали, по сути можешь хоть что-то сказать?
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25.12.2023 18:27 Відповісти
Лахта йди по адресі кацапського корабля. Скільки вас гнід ще посилати сьогодні.
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25.12.2023 18:29 Відповісти
а ти швидкість вимірював? та на глаз не більше 60
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26.12.2023 11:24 Відповісти
И в чем тут вина водилы? Скорость? Она максимум 70 км. При разрешенных 60.
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25.12.2023 16:51 Відповісти
Вообще-то в населенном пункте максималка 50.
Во-вторых, сбил он её уже в зоне действия перехода.
Так что тут да, 100%.
Но опять же, тут действительно, есть к чему прицепиться адвокатам.
Тем более, он ехал с включёными фарами, т е. обозначил себя.
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25.12.2023 17:01 Відповісти
Да, но не во всех. Только на белом знаке которые обозначаются.
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25.12.2023 17:07 Відповісти
Якщо перевищив швидкість хоча б на 1 км/год від дозволеної, то вже злочин, тому що це привело до загибелі людини.
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25.12.2023 20:43 Відповісти
Будьте обережні. По новині бродить хвора людина. Віртуально кусає та садить до тюрми всіх, хто бачит провину у діях чи бездіяльності родичів загиблої дитини.
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25.12.2023 16:22 Відповісти
Будь обережний коли проїджаш пішоходні переходи, бо бачу льотаєш під 70 км і вважаєш це нормою.
І хворий совком тут ти, а не люди які хочуть щоб діти не гинули на пішоходних переходах.
Коли совки вже повиздихають, щоб Україна нарешті стала справжньою Європой.
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25.12.2023 16:33 Відповісти
Якщо Європа це ти, то мені вже лячно.
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25.12.2023 17:51 Відповісти
Думаєш Європа це руцкій мір де можна домовитись з судею і судом на общіх "панятіях".
Є тут один, "на нас нєнападут", "у нас общая історія", гарний представник совка.

Думаю такі як ти навіть проти смертної кари для агентів фсб в Україні і держзрадників які розмінували Чонгар і віддали Південь України.
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25.12.2023 17:56 Відповісти
Ну и? Она по правилам ее переходила? Очевидно, что тут нет состава преступления.
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25.12.2023 16:41 Відповісти
Та да у совків немає злочину поки це їх не чіпає 😁
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25.12.2023 16:49 Відповісти
Пожизненный срок. По максимуму.
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25.12.2023 16:43 Відповісти
Родителям. Согласен.
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25.12.2023 16:50 Відповісти
Той, водій/Ка що їх висадили - більший вбивця, ніж тот, хто за кермом. Міг спокійно припаркуватися на протилежному боці і все було б добре....до наступного переходу.
Зауважте, той хто збив, їхав з ввімкненими фарами. Якби дівчинка хоч голову повернула, вона б побачила машину.
Але, куди дивилися її батьки, коли випускали з машини? У телефон?
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25.12.2023 16:51 Відповісти
Одне знаю - коли в Україні здохне останній совок, тоді вона стане справжньою Європой.
Бо виправдовувати вбивць може тільки совок який сам би зробив вбивство при таких обставинах.
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25.12.2023 17:01 Відповісти
Виктор Войцеховский 88f0479b, вот я і кажу судячи з вашого комента , суспільство хворе , та ви в даному випадку також
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25.12.2023 16:54 Відповісти
З совками все зрозуміло - їм би аби закони порушувати і виправдовувати вбивць, а там і корупцію з державними зрадами.
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25.12.2023 17:15 Відповісти
Тупе, що таке Українська мова знаєш ?
Вже два рази сказав тобі.
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25.12.2023 17:25 Відповісти
Але подача інформації... малу шкода та вона вибігла з авто прямо під колеса, шансів зреагувати було нуль.
Рідні що сиділи в авто винні у смерті дитини не менше ніж той що її збив.
Не дарма кажуть береженого бог береже...
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25.12.2023 17:00 Відповісти
Відео дивіться УВАЖНО.
Як що вона бігла, то хай у когось язик відсохне від брехні.
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25.12.2023 17:02 Відповісти
забрати пожиттєво права в обох. такчки на фронт. як Балти роблять - 271 штуку таких шлють в Україну, конфіскованих у таких обізян з гранатою.
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25.12.2023 17:04 Відповісти
В тему набігло клонів і ботів і можливо лаптєногих на захист водія - совка.
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25.12.2023 17:17 Відповісти
Пиши на рідній мові, чи ти кацап який не знає що це таке ?

На зоні будеш розповідати про "бєг" разом з водієм шизіком.
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25.12.2023 17:24 Відповісти
судя по видео несчастная девочка бросилась под колеса она что не смотрела по сторонам - но машина тоже неслась с превышением идиоты летают как придурки в жилой зоне
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25.12.2023 17:27 Відповісти
Водій хюнда,я перевищив швидкість однозначно і це привело до смерті, Винен однозначно, є помякшуючі обставини(....). Срок 5-7 років.
Але водію(батьку чи кому там) вліпити 3-5 років умовно, щоб усвідомив хоч якось і свою юридичну вину в загибелі дитини. Морально він і так себе гнобитеме, але щоб люди пальцями трохи показували на нього....
Згадаймо Харків і перехрестя, чоловік з косвеною виною через ідіотку сидить взагалі за гратами....
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25.12.2023 18:03 Відповісти
І я в цій новині вбачаю підступний план родичів 😎 - зробити публічний розголос, щоб під тиском його суд імовірно прийняв більш однобоке рішення, ніж це очевидно має бути з купи порушень ПДР обома сторонами (і в першу чергу батьками, якби вони не порушили - дитина би більш завчасно і очевидно підійшла до переходу, ніж вискочивши просто на дорогу з машини 🤐
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25.12.2023 18:04 Відповісти
Виновний саме водій який випустив дівчинку.Та сама дівчинка.Нажаль винні усі троє. пиривищення теж було.
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25.12.2023 18:33 Відповісти
Шановні батьки, я принципово БЛОКУЮ задні дверцята свого авто якщо в авто є дитина. І вивожу іі на дорогу сам!І раджу вам робити це автоматом!
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25.12.2023 19:34 Відповісти
Нє, на словах вірю, а як там кожен день ти поводиш себе в реальному житті, хто тебе знає.
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26.12.2023 00:02 Відповісти
ті хто їде в моєму авто. Всі рідні це знають, що двері заблоковані та їх відчиняє водій зовні.
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26.12.2023 00:52 Відповісти
Вибігла чи не вибігла, з тієї чи не з тієї сторони, по суті не знімає вини з водія який скоїв наїзд.
Видно що не їхав А летів, не впевнившись навіть в безпечному перетені перехрестя(бо він же на головній як що то також не винен), гальмувати й не збирався, бачив чи не бачив, або й бачити не хотів тому що на автівці А челядь всяка мусить почекати, бо воно не ї..е а давить -такі кажуть(можна пів години стояти на пішохідному й чекати що хтось зупиниться). Тут щось про Німеччину писали, гадаю що всюди в цивілізованих країнах водій би сів, А потім би думали хто ще в цьому винен.
Не потрібно вигороджувати водія, потрібно вже навчитися їздити спокійно та з повагою до інших. Але цього поки не буде бо все вирішують гроші та зв'язки, поваги нема і країна не цивілізована і ще хто зна коли нею стане, в головах людей мало що змінилося
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25.12.2023 19:53 Відповісти
😭
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25.12.2023 20:02 Відповісти
Девочку жалко, но надо следить за ребенком. Я сам не раз попадал в ситуацию, когда ребенок выбегает на дорогу перед машиной. Бывает очень трудно среагировать и остановиться.
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25.12.2023 20:11 Відповісти
Виннi може i всi (нi), але дiвчинка не може бути винна за своïм вiком а сидiти маϵ тiльки той хто вбив. Тi моралicти якi звинувачують батькiв допомагають цiй паскудi уникнути вiдповiдальностi через зустрічне звинувачення, як це можна зробити тим більше маючи блат в ментівці. I батько мало що доньку втратив ще й буде сидiти, а та паскуда-вбивець гуляти. Так легко може бути. Бо звинуватять звичайно когось одного.
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25.12.2023 20:30 Відповісти
Пане Лекс-має водій десь блат,не має-ніхто не знає,а дитина загинула.Про "челядь всяку.."-стосується і водія,який де хотів там і зупинився.Обом їм зараз з таким страшним убивством жити.І невідомо кому з них буде важче і легше.Відео є,ПДР можна перечитати,а адвокати своє зроблять,тільки дитини немає...
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25.12.2023 21:05 Відповісти
Як би підор не летів, та й дивився на дорогу, то й зупинився б, нема чого бідло захищати. Купив машину, дивись в обидва ока. Головна не головна, у мене завжди на перехресті нога на гальмах
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25.12.2023 21:45 Відповісти
Летіло ***** і навіть не думало зупинятись.
Ви не ті пункти цитуєте.
"При наближення до пішоходного переходу водій зобов'язаний знизити швидкість, щоб в разі необхідності...."
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25.12.2023 23:24 Відповісти
По коментарях зрозуміло що водій у нас просто душка, а от дівчинка та ще "лярва", але чому всі не помічають, що цей урод повинен був пригальмовувати біля переходу.
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26.12.2023 06:08 Відповісти
категорично ніззя бігти через перехід, бо навіть на законній швидкості не встигнеш загальмувати перед пішобігом-спрінтером
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26.12.2023 10:31 Відповісти
дівчинка бігла через перехід (перехід - не перебіг!!!), зненацька з'явившись на дорозі. Вина водія лише в тому що він не знизив швидкість перед зеброю. Хоча це тра' встановлювати об'єктивними засобами. Мо' перевищення там і не було.
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26.12.2023 10:20 Відповісти
одне за інше і вийшло що вийшло. але початок цьому ланцюжку подій і порушень дав водій який випустив дитину на дорогу.
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26.12.2023 12:34 Відповісти
До переходу було ще кілька метрів. Навіщо виносити у заголовок неправдиву назву. До переходу потрібно йти тротуаром, а не бігти по проїжджій частині.
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26.12.2023 16:12 Відповісти
Дитину практично на пішохідному переході збив водій, який і не думав гальмувати перед переходом.
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26.12.2023 17:02 Відповісти
Водій зупинився після зіткнення приблизно через 20 метрів.
На якій швидкості це можливо?
Це до ствердження, що він "летів".
А ось дитина бігла, не дивлячись, через дорогу.
Наскільки можливо уникнути зіткнення, коли хтось несподіванно вибігає на дорогу? - Так, це не підстава для того, щоб це не передбачати, але для того, щоб зрозуміти шанси "середнього" водія
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26.12.2023 19:13 Відповісти
Видно ж що несеться зі швидкістю не менше 100. Грубе порушення.
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26.12.2023 23:21 Відповісти
Якщо б він їхав зі швидкістю 100 км / год , то ніяк не зупинився б метрів через 20. Якщо про вести простий підрахунок, то виявиться не більше 50 км/год. При такій швидкості авто проходить 13 метрів за секунду. Авто після зіткнення проїхало не більше 30 метрів. Подивіться посекундно на відео і отримаєте результат.
Дитину дуже шкода.
Водій повинен бути обачним, але враховувати те, що хтось раптово опиниться на дорозі, не завжди можливо.
В даному випадку є відео, з якого дуже все чітко видно.
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27.12.2023 15:20 Відповісти
Батькам (чи відповідальним на той момент особам) теж покарання, за те що проігнорували правила безпеки і контролю над дитиною в даній ситуації.
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26.12.2023 23:04 Відповісти
Тут повно ідіотів, які не знають правил дорожнього руху. Насправді винен водій, бо перся по населеному пункту зі швдкістю, як на трасі,. Та ще й збив пішохода на неругольованому переході. Ви оці що пи===дите про вину батьків, ви що, з такими знаннями машини водите? То ви всі сядете рано чи пізно, дебіли. Йдіть вчіть правила ДР.
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26.12.2023 23:17 Відповісти
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