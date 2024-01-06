З-під завалів зруйнованого російськими ракетами музею дістали фортепіано Шухевича. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Музейники змогли дістати фортепіано, на якому грав Роман Шухевич, з-під завалів зруйнованого росіянами музею у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівського історичного музею.
Зазначається, що фортепіано фактично знищене, вигоріле.
"Збережемо як свідка акту російської агресії", - запевнили в музеї.
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sasha kozakova
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