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Львівщина (1928) музей (386) Шухевич (75)

З-під завалів зруйнованого російськими ракетами музею дістали фортепіано Шухевича. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Музейники змогли дістати фортепіано, на якому грав Роман Шухевич, з-під завалів зруйнованого росіянами музею у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівського історичного музею.

Зазначається, що фортепіано фактично знищене, вигоріле.

"Збережемо як свідка акту російської агресії", - запевнили в музеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка запропонував співпрацю Львівському історичному музею у відновленні знищеного росіянами будинку Шухевича

З-під завалів зруйнованого російськими ракетами музею дістали фортепіано Шухевича 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Як експонат, пошкоджене кацапами фортеп'яно Шухевича буде ще цінніше.
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06.01.2024 00:55
+24
яскравий приклад для зеленої істоти (якій все одно як називається вулиця) - символізм має вирішальне значення
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06.01.2024 01:08
+15
Так в тому-то й справа що "символи" бувають різні "Блазень" так і увійде в історію як символ брехливої, боягузливої, злодійкуватої, самолюбивої та заздрісної особи
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06.01.2024 08:05
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Яке піаніно? Це рояль, точніш те, що від нього залишилось((( рашистські федерастам, щоб їм грець!!!
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06.01.2024 17:58 Відповісти
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