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Гігант креативного мислення, захисник "русского мира", сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Україна переможе!

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гігант креативного мислення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через лотерею або жеребкування, - Милованов пропонує розглянути новий підхід до мобілізації

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зелена "забава"

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Як завжди...

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мудре рішення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради з нацбезпеки вирішив відкликати Безуглу з посади заступниці голови Комітету

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Не треба лякати!

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

У новому році бажаємо усім розуму

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Захисник "русского мира"

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Сенс буття орка

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Побажання українців буде виконано!

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Дякуємо

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Вони давно чекають...

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Скоро

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Обережно...

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Збудеться!

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+31
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06.01.2024 08:40
+27
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06.01.2024 09:03
+16
Вони не "потужні" а "потужливі" - "бо знову "висрався", "гігант мислі"
Старий анекдот:

Зеленский спрашивает Богдана о своих приспешниках:
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
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06.01.2024 08:49
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бачу мілованов знову виперлився з черговими потужними ідеями
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06.01.2024 08:39 Відповісти
Вони не "потужні" а "потужливі" - "бо знову "висрався", "гігант мислі"
Старий анекдот:

Зеленский спрашивает Богдана о своих приспешниках:
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
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06.01.2024 08:49 Відповісти
Так..Еліта в нас найелитніша.
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06.01.2024 08:50 Відповісти
😂
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06.01.2024 13:38 Відповісти
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06.01.2024 11:29 Відповісти
ЗЄ снова нашел хлебное место Милованову

Экс-премьер Гончарук и экс-министр экономики Милованов вошли в наблюдательный совет «Укроборонпрома»

Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК.

Мы долго работали над тем, чтобы "Укроборонпром" получил лучший наблюдательный совет. Так и произошло», - пишет Камышин.

29 Декабря 2023
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06.01.2024 11:44 Відповісти
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06.01.2024 08:40 Відповісти
Муму шось знала...
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06.01.2024 09:05 Відповісти
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06.01.2024 09:03 Відповісти
ну що з мобілізацією нафотожопили. і все би смішно якби не так сумно.
вкотре переконуюся - все до чого береться зелена влада - все перетворюється на фарс і трагікомедію.
УКРАЇНЦІ У 2024 році БУДЬТК РОЗУМНІШІ!
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06.01.2024 09:07 Відповісти
І з будь-який ситуйовиной зекоМанда не може впоратись,тільки обісреться.
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06.01.2024 10:35 Відповісти
чТО НЕ ДЕЛАЕТ ДУРАК, ВСЕ ОН ДЕЛАЕТ НЕ ТАК
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06.01.2024 11:46 Відповісти
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06.01.2024 09:11 Відповісти
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06.01.2024 09:12 Відповісти
Подобається мудре рішення Вінні-Пуха.
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06.01.2024 09:51 Відповісти
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06.01.2024 10:08 Відповісти
завзяті глядачі телемараxвону можуть і не зрозуміти

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06.01.2024 13:49 Відповісти
 
 