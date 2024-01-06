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Гігант креативного мислення, захисник "русского мира", сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Україна переможе!
Гігант креативного мислення
Читайте на "Цензор.НЕТ": Через лотерею або жеребкування, - Милованов пропонує розглянути новий підхід до мобілізації
Зелена "забава"
Як завжди...
Мудре рішення
Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради з нацбезпеки вирішив відкликати Безуглу з посади заступниці голови Комітету
Не треба лякати!
У новому році бажаємо усім розуму
Захисник "русского мира"
Сенс буття орка
Побажання українців буде виконано!
Дякуємо
Вони давно чекають...
Скоро
Обережно...
Збудеться!
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Топ коментарі
+31 Михаил Сергиенко 11081b14
показати весь коментар06.01.2024 08:40
+27 саша паламарчук
показати весь коментар06.01.2024 09:03
+16 Яр Холодний
показати весь коментар06.01.2024 08:49
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Старий анекдот:
Зеленский спрашивает Богдана о своих приспешниках:
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
Экс-премьер Гончарук и экс-министр экономики Милованов вошли в наблюдательный совет «Укроборонпрома»
Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК.
Мы долго работали над тем, чтобы "Укроборонпром" получил лучший наблюдательный совет. Так и произошло», - пишет Камышин.
29 Декабря 2023
вкотре переконуюся - все до чого береться зелена влада - все перетворюється на фарс і трагікомедію.
УКРАЇНЦІ У 2024 році БУДЬТК РОЗУМНІШІ!