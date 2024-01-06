Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки та ліцей. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

За даними ОВА, о 00:15 окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп'янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні.

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Також повідомляється, що о 10:40 та 10:47 ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення.

Близько 11:00 окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

За добу у Харківській області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,6 га території, знищили 200 ВНП. Розмінування триває.