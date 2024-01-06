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Командувач Повітряних сил Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки": Дякую нашим льотчикам за чудову роботу
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.
"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", - написав він, не зазначивши жодних деталей.
Топ коментарі
+13 Психіатрична Лікарня 2
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+12 Gary Grant
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+7 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар06.01.2024 09:16
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Чекаю твого "вереску" !
А от "пункт управління польотами" керує літальними апаратами в "районі виконання завдань" А цей район може охоплювать і територію в кілька тисяч кілометрів! От тепер "сиди і думай" - ХТО і З-ЗА ЧОГО "срач розвів"!
А от "пункт управління польотами" керує літальними апаратами в "районі виконання завдань" А цей район може охоплювать і територію в кілька тисяч кілометрів! От тепер "сиди і думай" - ХТО і З-ЗА ЧОГО "срач розвів"!"
А Олещук взагалі написав "залишились без пункту управління"
Не треба додумувати чого нема
Який саме пункт управління - не уточнялося Тому я і задав питання та висловив власні припущення опираючись на те що сновні пункти управління на будь-якому аеродромі стосуються саме забезпечення польотів з льотного поля цього аеродрому Наявність окремого КП чи ЗКП для управління польотами поза межами контролю засобів РТО на аеродромі - не обов"язкова Так само як і КП чи ЗКП що керують не тільки ЛА даної в/ч але й координують їх діяльність з іншими родами військ
Так що я нічого не "додумую"
в даному випадку головне що порушена система управління
***** "люди" покуй!!!
турбує лиш життя та здоров"я наших захисників.
Так і нічого не зрозумів, про що, і де, можливо, сарказм.