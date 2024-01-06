Командувач Повітряних сил Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки": Дякую нашим льотчикам за чудову роботу

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", - написав він, не зазначивши жодних деталей.

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