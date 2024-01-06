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Крим (12756) Саки (19) аеродром (166) Олещук (37)

Командувач Повітряних сил Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки": Дякую нашим льотчикам за чудову роботу

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", - написав він, не зазначивши жодних деталей.

Командувач Повітряних сил Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі Саки: Дякую нашим льотчикам за чудову роботу 01

Також читайте: У окупованому Криму лунають вибухи, - телеграм-канали

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
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06.01.2024 09:05
+12
Все простіше. Просто в черговий раз втулили фотку,яка не має відношення до новини.
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06.01.2024 09:08
+7
Ти в котрий раз вліз в те, в чому ні в зуб ногою. У воєнний час диспетчерський пункт(обчислюваний центр контролю за перелітами) переноситься під землю. Тобі краще веслоносів розводити у ванні, а потім розселяти іх по Дніпру, або читати студентам маячню про "10% молібдену в руді"...
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06.01.2024 09:16
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Взагалі-то "центральний пункт управління аеродрому" - це КДП ("контрольно-диспетчерський пункт" - "Вишка") Але на фото - будівля обсаджена деревами А таке не дозволяється, бо дерева закривають огляд аеродромних ЗПС та підходів до них Питання: то що ж знищили? Крім того - при пошкодженні стаціонарного КДП розвертається КДП пересувний - на базі "КУНГа" вантажного автомобіля підвищеної прохідності Це робиться за кілька годин з моменту враження (навіть якщо техніка стоїть "на колодках" в автопарку батальйону зв"язку та РТО)
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06.01.2024 09:03 Відповісти
Все простіше. Просто в черговий раз втулили фотку,яка не має відношення до новини.
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06.01.2024 09:08 Відповісти
Так ключове слово - "натякнув"!
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06.01.2024 09:09 Відповісти
Ох -******* у нас останнім часом "натякать з розумним виглядом"! Прямо, як в одній радянсько-військовій пісні "В каждой строчке - одни "точки" - дагадайся, мол, сама!"
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06.01.2024 09:28 Відповісти
Натякнув шоб кацапи не здогадались. Збочене розуміння секретності проявляється не тільки у влади, а й в командування - напускають туману тільки там де не потрібно.
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06.01.2024 14:25 Відповісти
Ти в котрий раз вліз в те, в чому ні в зуб ногою. У воєнний час диспетчерський пункт(обчислюваний центр контролю за перелітами) переноситься під землю. Тобі краще веслоносів розводити у ванні, а потім розселяти іх по Дніпру, або читати студентам маячню про "10% молібдену в руді"...
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06.01.2024 09:16 Відповісти
"Алімжончик"!
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06.01.2024 09:23 Відповісти
Він ще може розповідати що наші предки мали етнонім черкаси а не русь, і ще багато цікавої маячні.
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06.01.2024 09:59 Відповісти
"Рудий"! І де-б ти ще "висрався"? "Аргументи в студію!" Покажи - де саме я заперечував, що предки українців називалися "русами"! Етнонім "черкаси", у моїй викладці, стосувався лише жителів Середньої Подніпрянщини (а я саме звідти родом) - тому мав обмежене територіально-етнічне застосування Саме про це я казав А ти (якщо читать не вмієш) так займися самоосвітою!
Чекаю твого "вереску" !
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06.01.2024 10:18 Відповісти
От за що я тебе люблю то за те що тебе легко завести на срач. Доречі предки українців не називали себе "русами" а "русин" в однині, і "русь" в множині. В процесі який ми звемо історією, термін "русь" був замінений на термін "русини" тобто форма для однини почала застосовуватись для множини. А "руси" , "роси" це не етнонім а екзонім в даному випадку ромейський. Як і черкаси. Це теж екзонім, тюрський.
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06.01.2024 10:42 Відповісти
"Рудий"! Так я ж про це й пишу - що крім як "завести на срач", ти ні на що не здатен! Полемізувать - це "не твоє"!
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06.01.2024 11:08 Відповісти
А про що полемізувати з людиною яка не розуміє різниці між етнонімом і екзонімом? І поталогічно нездатна признавати свої помилки.
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06.01.2024 11:24 Відповісти
"Рудий"! Якщо ти "поталогічний" - то не розповсюджуй це поняття на мене!
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06.01.2024 11:29 Відповісти
І про Олега в Новгороді в 862 році .
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06.01.2024 11:45 Відповісти
Як все запущено.
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06.01.2024 11:47 Відповісти
А при "поталогії" саме це і буває!
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06.01.2024 12:25 Відповісти
Яре ліпше друкуйте чужі жарти - бо ваші це рівень дитсадка , ну і зі смайлами у вас трабли ( смайлів багато а ви чогось на одному зациклились ).
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06.01.2024 18:00 Відповісти
Як домовлялися: !!!
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06.01.2024 18:16 Відповісти
"і не домовлялися - а більше друкувать не бду " - я шо на вулканському діалекті клінгонської мови надрукував ?
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06.01.2024 18:21 Відповісти
!!!
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06.01.2024 18:22 Відповісти
У тебе як "з головою"? Я всього-навсього задав питання: який саме "пункт управління" було знищено? Я був на аеродромі у Саках (правда - ще в 90-ті) І щось не пам"ятаю "пунктів управління", показаних на фото
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06.01.2024 09:51 Відповісти
Я жив на початку 90 і ніякого тирнету не було - значить тирнету і теперка ніту.
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06.01.2024 11:11 Відповісти
Відповідь "класична" - як ми років два тому домовилися: !!!
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06.01.2024 11:15 Відповісти
Які такі два роки - півтора(і не домовлялися - а більше друкувать не бду ). То як тирнет теперка є чи немає ?
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06.01.2024 11:21 Відповісти
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06.01.2024 11:30 Відповісти
Нит. С КДП управляют взлетом/посадкой и полетами в "ближней" зоне. "боевое" управление т.н. ОБУ (офицеры боевого управления) ведут с другого КП
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06.01.2024 09:53 Відповісти
з КП або з ЗКП
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06.01.2024 10:05 Відповісти
Так я ж про це й питаю!
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06.01.2024 10:10 Відповісти
Додам тобі "в нагрузку" : в статті написано - "пункт управління аеродрому" Тобі відома різниця між "пунктом управління аеродрому" і "пунктом управління польотів"? "Пунктом управління аеродрому" можна назвать навіть кімнатку "чергового по АТО" Він керує автомобільною технікою яка забезпечує польоти на аеродромі Так само "пунктом управління можна назвать "дальній" та "ближній" приводи аеродрому
А от "пункт управління польотами" керує літальними апаратами в "районі виконання завдань" А цей район може охоплювать і територію в кілька тисяч кілометрів! От тепер "сиди і думай" - ХТО і З-ЗА ЧОГО "срач розвів"!
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06.01.2024 11:05 Відповісти
А чому обов'язково срач? Так, доповнення. До того ж зробимо припущення, що редактори цензора у ВПС не служили та їм однаково, що пункт управління полетами, що пункт управління ІАС ))))
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07.01.2024 10:04 Відповісти
Так якщо я чогось не розумію - або лізу в довідкову літературу /в Інтернет - або питаюся людей знаючих! А тут "наколотили лайна в ступі" і розбіглися А ви - "нюхайте"!
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07.01.2024 10:11 Відповісти
Хоч розумні люди і поправили, але осад залишився. Так і діє ІПСО.
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06.01.2024 10:09 Відповісти
ХТО і КОГО "поправив"? У ЧОМУ САМЕ "поправили"? І ХТО САМЕ ці "розумні люди"?
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06.01.2024 10:21 Відповісти
Ну от ти, як це часто з тобою буває, пошився в дурні.
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06.01.2024 20:59 Відповісти
У чому? Поясни мені детальніше! Я тобі питання поставив У гру "дагадайся сам" Я не граю!
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06.01.2024 21:04 Відповісти
Не плутайте КДП з КП
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06.01.2024 11:05 Відповісти
Я не "плутаю" Тому і поставив питання! Скопіюю тобі свою відповідь іншому дописувачу - щоб ти не рився: "в статті написано - "пункт управління аеродрому" Тобі відома різниця між "пунктом управління аеродрому" і "пунктом управління польотів"? "Пунктом управління аеродрому" можна назвать навіть кімнатку "чергового по АТО" Він керує автомобільною технікою яка забезпечує польоти на аеродромі Так само "пунктом управління" можна назвать "дальній" та "ближній" приводи аеродрому
А от "пункт управління польотами" керує літальними апаратами в "районі виконання завдань" А цей район може охоплювать і територію в кілька тисяч кілометрів! От тепер "сиди і думай" - ХТО і З-ЗА ЧОГО "срач розвів"!"
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06.01.2024 11:11 Відповісти
Не вірно, на писано "на аеродромі", а ні "аеродромом"
А Олещук взагалі написав "залишились без пункту управління"
Не треба додумувати чого нема
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07.01.2024 11:10 Відповісти
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Джерело: https://censor.net/ua/p3465997



Який саме пункт управління - не уточнялося Тому я і задав питання та висловив власні припущення опираючись на те що сновні пункти управління на будь-якому аеродромі стосуються саме забезпечення польотів з льотного поля цього аеродрому Наявність окремого КП чи ЗКП для управління польотами поза межами контролю засобів РТО на аеродромі - не обов"язкова Так само як і КП чи ЗКП що керують не тільки ЛА даної в/ч але й координують їх діяльність з іншими родами військ
Так що я нічого не "додумую"
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07.01.2024 11:43 Відповісти
КП є на кожному аеродромі де базуються військові частини
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07.01.2024 12:50 Відповісти
Та там бункер роз*уярили.
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06.01.2024 11:42 Відповісти
Може буть! Так в тому то й справа що "бункер управління на аеродромі Саки" і "пункт управління аеродрому Саки" - "трішки різні речі"! Саме про це я й запитував у першому коментарі! Бо в статті писано було саме "друге" А на фото - "шопопало" Але ж тут збіглася купа "знавців" і почали "собачу свару"! А зараз "стоять з руками за спиною, і з відсутнім виразом обличчя дивляться "вбік" та "в небо"!
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06.01.2024 11:51 Відповісти
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06.01.2024 09:05 Відповісти
у орків що наступального м"яса море, що управлінського...
в даному випадку головне що порушена система управління
***** "люди" покуй!!!
турбує лиш життя та здоров"я наших захисників.
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06.01.2024 10:03 Відповісти
Спеціально відкрив першоджерело, щоб зрозуміти, про що саме жалкує Олещук.
Так і нічого не зрозумів, про що, і де, можливо, сарказм.
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06.01.2024 11:00 Відповісти
А як же Буданов ?! Це ж все завдяки йому !
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06.01.2024 11:43 Відповісти
 
 