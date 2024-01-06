УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9942 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
1 559 3
обстріл (21042) Херсонщина (4251)

Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти атакували Тягинську громаду на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Як зазначається, через обстріл є значні руйнування.

"Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Обстріли Херсонщини: рашисти поцілили у житлові квартали і підприємство. 1 людина загинула, 5 - поранені

Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 01
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 02
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 03
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 04
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 05
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 06
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 07
Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування 08

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что по этому поводу может сказать наш демократически избранный Император-Солнце?
показати весь коментар
06.01.2024 10:06 Відповісти
..."явамничевонедолжен!"
показати весь коментар
06.01.2024 10:19 Відповісти
Жили собі люди, старалися. Мокша-ерзя знайшли там нацистів-фашистів.
Де робота ОПи, МЗС по розповсюджені фактів генциду?
Єрмаковщина вже відкритим текстом звинувачується на Заході в мародерстві:
https://www.youtube.com/watch?v=QDTGBGG4sKM
Агов, піаніст оригінального стилю гри: коли будеш гнати єрмаків-татрових під суд?
показати весь коментар
06.01.2024 11:33 Відповісти
 
 