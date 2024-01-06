Ворог обстріляв Тягинську громаду на Херсонщині, є значні руйнування. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували Тягинську громаду на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Як зазначається, через обстріл є значні руйнування.

"Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки", - йдеться у повідомленні.

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