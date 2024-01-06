Директорка відділу логістики "Київгуми" Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ
Фото Цензор.НЕТ Події
Директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ"
Про це видання LB.ua повідомляє з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела стверджують, що є достатньо доказів роботи фірми на Росію вже після початку повномасштабної війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.
"Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда", - стверджують співрозмовники редакції.
Вони додали, що компанія запевняла в постачанні продукції лише естонській компанії, але вона виявилася "прокладкою". За даними джерел, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ". Так само вона писала й естонським менеджерам - мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця, якому суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.
Джерела видання у правоохоронних органах заявляють - "будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсту" за невідомо що та спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою".
Будь ласка, зачекайте...
Дівни дєла твоі, господі....
особливо як воєнкоми дякують путіну, типу - подовше би орки з нами воювали, вже 3 квартири купи, збираю ще на віллу.
а ты - ОПЗЖ-опов - запретил? А, а?
Адольф Англию не хотел захватывать, ты, совковый человече! А ваши орки - вообще хотят уничтожить, нас, англию и прочие чехии.
Сталин кстати был прав - "не Германия напала на англию и францию". и "англосаксов" лидер Германии очень уважал, может ты не в курсе. Иди, шоле, пару лекций прослушай по истории.
кстати странно шо ты ненавидишь совок, раз так любишь взрастившую его англию и прочих примкнувших.
(в ПСВ проканало - так і там сказали).
виростили совок, "молодці".
Шо тут спорити то?
я взагалі х.з. так складно говорити і писати там ту ж книжищу "капітал", чи томіки Ч-лєніна, якщо можна просто в\на парі сторінок пояснити доступно.
Так і тут - Гітлер хотів шоб бути крутим зі всіма, а потім - бути єдиним крутим.
ну, якось так. і шо, скажеш що я неправий? цей ...... зарозумілий солдат, забороняв Вермахту нормально нищити совкову пошесть = вилилось в поразку.
на щастя, такий же дебіл, ну, гірший, на щастя, - путін. поки що його не треба знищувати, бо таких "керувальників" ще знайти нужно. шкода правда шо не на Балтію напали орки, я би весело ржав з тисяч трампівських солдатів - полонених.
ой, а ти сам дуже здивувався? я здивувався шо ти здивувався.
Поборотися зі злом
Не отримали бабла
Наробили собі зла!
ето другоє.....
робочі та селяни воюють, калічаться, гинуть
вся писдота, не буду перераховувати яка бо всі зеають хто це
ро***** що хочуть в повному розумінні цього слова!!!
а чому?????
а тому що в Україні є ОПа та пісдес яка перспективна партія ібучих слуг народу...
пісдєс яка нєв"******-професійна команда міністрів
а головне!!!!!!
80+ радників єрмака+ татаров!!!
от і маємо результат.
в Гатному, під Києвом стелять бруківкою пару км тротуару!!!!!!
питанння, *****, є???????
а відповім тоді, коли напишеш,
до чого таке дурне на цей час питання.
може ми і однодумці...
але питання до кого?,??
Але про це тут не можна писати.
Чи це стосується тільки тих мажорів, "кого треба" мажорів?
Я бачу, вам ця тема близька і знайома, але ви чомусь настійливо намагаєтесь переводити стрілки в інше русло.
Це наслідки подвійної моралі, чи що з вами не так?
Тому пішла ти за рус кораблем, дерьмаківська підстілка, та витаскуй язика з дупи дерьмака, бо захлинешся. Хоча, яка різниця, захлинайся!
*********
Кого саме конкретно ви маєте на увазі, коли пишете про "одного" мажора?
І де ви побачили якогось одного мажора у фразі "стрибають по сцені"?
У вас до мене якісь неадекватні претензії. Адже це саме мажори ********* Україну своєю поведінкою. А ви кажете, що це я винен, бо згадую про це.
Але якщо ви закохані в якогось конкретного мажора, і сприймаєте подібну інформацію, як особисту образу, тоді я можу вас зрозуміти. І мені вас шкода.
Не беріть це так близько до серця. Краще забудьте його, - бо він вас ніколи по-справжньому не любив.
А ще чекаємо від тебе описи подвигів твоїх зелених мажорів-подонків, чи зассала? дерьмак не дозволяє? давай конкретні описи , а не взагалі, з тупими натяками, щоб потім шлангом не прикидуватись
там, як копнути, то мабуть кожний другий, щось продавав, або продає на болото.
про зерно, тихенько в ліс пішли?
Треба так:
Спіймали,стратили,майноконфісковано на користь ЗСУ.
Єрмаку.
Подивись останній стрім Бутусова, там він розповідає як "правоохоронці" створюють проблеми вітчизняним виробникам аби за гроші потім ці проблеми рішають. Тобто ти пропонуєш розстріляти звичайних трудяг, а не мусорів, які створили їм проблеми?
так і тут певно - слава Малюку, чи хто там зараз розганяє комерсів, Гейманцев шолі? помічник Сівковіча.
той хто і Гадю - муд.рий наріт
Але, якщо це листування правда, не підробка, то...
то таки там зрада...
Знешкоджувати їх прийдеться ще довго й нудно . Головне тут для влади - не потрапити в конфуз , тобто - не вийти на самих себе .
Відповідь Андрій Острогруд та ТОВ "Київгума" щодо звинувачення в «держзраді»:
«Напевно буде дещо довгий текст…, т.я.не розумію як про такі речі можна написати коротко!?
Я очолюю компанію вже 20років (працюю в ній 24р), та є наряду з братами співзасновником!
Звісно, звинувачення Компанії в «держзраді» - це НОВЕ, такого ще не було! (були різні тупі ментівські наїзди, було «класичне рейдерство», були різні кримінальні справи «придумані тими ж ментами» по замовленню конкурентів)!
То ж спробую пояснити:
1. З лютого місяця 22 р. ми повністю ЗУПИНИЛИ співпрацю з країною агресором! Жодної поставки не було! Кошти втрачені в ерефіі (дебіторку), списано отримавши відповідні довідки ТПП про форс-мажер. Все це можна бачити як у нас в обліку, так і в податковій і митниці!
2. Естонські, Швейцарська компанії, які фігурують в Справі - це потужні европейські компанії, з якими ми співпрацюємо ДЕСЯТКИ років! Завжди їм поставляли ці ж позиціі (медицина, дитячі вироби)! Тому звинувачувати нас в «хитрих схемах» не варто, все це теж можна побачити в податковій та митниці, глянувши історію поставок!
3. В матеріалах справи зазначено, що наша компанія виробляла товар для Естонії під їх Брендом, щоб «сховати сліди»! Дйсно ми виробляємо товар медичного призначення (грілки, спринцівки, напальники) для них вже понад 20 РОКІВ і саме під їх ТМ, а вони реалізують сотні СКЮ в т.ч.презервативи, тести для беременності, тощо як власну продукцію по всім країнам ЕС та близького Сходу! І знову ж таки, всю ці інфо можна підтвердити через митницю та навіть ТПП де оформляються роками документи. Мало того, ми виробляємо товар під СТМ для багатьох компаній як з ЕС так і в Україні, і це є звичайна практика для будь-якого виробника!
4. Щодо «доказів» - фото обшуків, якісь «затерті документи», забрані техніка і т д! На фото дійсно мої колеги, члени моєї сім'ї! Саме так вчора по багатьом адресам «з'явились хлопці»! В власних помешканнях НІЧОГО не забрали окрім моб.тел., та власне навіть обшуки як такі не робили, навіть компи не вилучили! В офісі - ми дали доступ «скрізь», і як я писав обійшлось без «морда в пол та виламаних дверей»! Все що їх цікавило - сервера, особисті комп'ютери власників! Все отримали, то ж «чекаємо нових доказів»! Бо наразі в матеріалах справи є якісь «затерті документи» де жодним чином не зазначена наша компанія!
5. Щодо «поставки тактики» та мільйонних сум, що дуже ГОЛОСНО зазначила «служба божа» інформую - дійсно, за весь період з 02.22р нами поставлено товару на Естонські та Швейцарську компанію що вказані в Справі на суму близько 1млн.євро в вказано на сайті СБУ! Тут вірно (хоча в матеріалах справи що дали на ознайомлення були різні і значно більші суми вказані)! Але, повторюсь, ми на ці компанії поставляємо товар десятки років, і в цих сумах поставок - грілки гумові, клейона, спринцівки, напальники, соски та пустушки для дітей та інше! Тобто, позицій «тактика» (про що можна довідатись у нас на офіц.сайті компанії) не було! Але ж, наші «слуги божі», до тактики «приліпили» таку позицію як Бинт Мартенса! Це тонка гумова полоса довжиною 3,5 та 5м, яка використовується будь-де в побуті, яку ми виробляємо вже понад 70років і споживачами є тисячі компаній та приватних осіб! Саме ці позиції фігурують в матеріалах справи, по якій нас звинувачують в «зраді»! Мало того поставки цих позицій - це декілька десятків тис.євро а не мільйон!
Можна ще писати і коментувати довго, доказувати щось! Але, це залишимо для Адвокатів, які повинні мати допуск до матеріалів справи та надавати офіц.документи для оскарження!
Тепер все ж трохи за «історію» звідки «ноги ростуть»! Хто слідкує за моїми публікаціями, то ще в серпні місяці я писав пости, були публікації в ЗМІ щодо «наїзду силовиків»! Де була відкрита кримін.справа за поставки Аптечок для військових по «завищеним цінам»! Але, як завжди - вийшов ПШИК! Жодного доказу, документу, аргументу…, натомість, саме тоді «ментівська братія» отримавши Ухвали суду і «почала копати» - взяли в моб.оператора всі розмови, переписку! 2міс тому, в двох Засновників компаніі вночі одночасно «зламали» тел і мейли, про що нами було написано відповідне звернення в кіберполіцію! (Але, тепер зрозуміло чому воно «не рухалось», т.я.саме силовики і «зламали»)!
То ж, не отримавши бажаного результату по Аптечкам, але бажаючи «помсти за мою агресивну позицію», а також бажаючи «наживи» (про що я писав раніше) - «збити нашу компанію» як єдиного і найбільшого виробника Аптечок, та завезти своїх постачальників китайського лайна і була створена «ДержЗрада»!
Я впевнений що Адвокати мають всі докази та аргументи заперечити все що зазначено в офіц.статті СБУ, та через суд спростувати інформацію та закрити справу!
Також я хочу висловити слова Подяки всім Колегам, Партнерам та просто Друзям за підтримку, за поширення інформації!
Впевнений, що всі знають і розуміють «як працюють ці хлопці», всі розуміють «які у них інтереси», та всі розуміють що без загальної підтримки одне одного, максимального поширення інформації любу Компанію можна «забрати/знищити»! Але, я впевнений що Правда Переможе і вони понесуть справедливе покарання після позитивних рішень на користь компанії!
Слава Україні!🇺🇦…»
Далі буде…
Отож!
Особливо коли взламана пошта.
Дай не вірю в таке. Якщо вони працюють з рашкою. То використовували явно не офіційну почту.
Чому держава не створює умови розвитку для власних виробників, а тільки їх знищує?!
Йдіть далі лизати сраку пшекам