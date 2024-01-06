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росія (47203) Київгума (3)

Директорка відділу логістики "Київгуми" Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ

Фото Цензор.НЕТ Події

Директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ"

Про це видання LB.ua повідомляє з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела стверджують, що є достатньо доказів роботи фірми на Росію вже після початку повномасштабної війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.

"Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда", - стверджують співрозмовники редакції.

Вони додали, що компанія запевняла в постачанні продукції лише естонській компанії, але вона виявилася "прокладкою". За даними джерел, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ". Так само вона писала й естонським менеджерам - мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця, якому суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Також читайте: Суд арештував одного із засновників компанії "Київгума", яка поставляла в РФ засоби тактичної медицини, - СБУ

Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 01
Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 02
Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 03
Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 04
Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 05
Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 06
Директорка відділу логістики Київгуми Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ 07

Джерела видання у правоохоронних органах заявляють - "будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсту" за невідомо що та спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Навіть кацапи в шоці, яке дно в нас буває.
Дівни дєла твоі, господі....
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06.01.2024 10:13
+23
В столиці під носом СБУ, нацполіції, цілий мурашник любителів монголоїдів!!! Немає слів!!!
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06.01.2024 10:13
+15
Так наши мажоры с их вместе в Ницце и Монако зажигают и ничего.
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06.01.2024 10:17
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Навіть кацапи в шоці, яке дно в нас буває.
Дівни дєла твоі, господі....
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06.01.2024 10:13 Відповісти
Кумедно те,що на тих жгутах Есмарха кацапам простіше повіситися,ніж вони допоможуть при кровотечі.
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06.01.2024 10:21 Відповісти
Якщо немає нічого - то і "жгути Есмарха" згодяться
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06.01.2024 10:29 Відповісти
Все затіяно заради спринцовок.
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06.01.2024 11:49 Відповісти
я думаю - як би оце все розповісти якомусь англійцю, ну, про все що творять наші зелені. Англієць би 5 раз подзвонив до психіатрів, сказавши шо такого бути не може, такого трешу.
особливо як воєнкоми дякують путіну, типу - подовше би орки з нами воювали, вже 3 квартири купи, збираю ще на віллу.
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06.01.2024 10:24 Відповісти
Ради интереса почитайте про Англию во ВМВ и что они сделали со своими поклонниками адольфа (а там такие тоже были) и про консолидацию нации и про огороды на террасах и.т.д и.т.п....
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06.01.2024 10:36 Відповісти
ниче не сделали, просто запретили.
а ты - ОПЗЖ-опов - запретил? А, а?
Адольф Англию не хотел захватывать, ты, совковый человече! А ваши орки - вообще хотят уничтожить, нас, англию и прочие чехии.
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06.01.2024 10:52 Відповісти
Може ты не вкурсе, но Англия была для Адика главным врагом а не сраный совок, с которым он до последнего момента эффективно и взаимовыгодно сотрудничал.
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06.01.2024 12:00 Відповісти
может ты не в курсе, но Винику Германия предлагала мир с самого начала.
Сталин кстати был прав - "не Германия напала на англию и францию". и "англосаксов" лидер Германии очень уважал, может ты не в курсе. Иди, шоле, пару лекций прослушай по истории.
кстати странно шо ты ненавидишь совок, раз так любишь взрастившую его англию и прочих примкнувших.
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06.01.2024 12:09 Відповісти
Гітлер їх поважав тому що відносив до своїх. І пропонував разом ділити світ. А "свої" не захотіли. От і стали головним ворогом. Це банальна психологія.
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06.01.2024 13:08 Відповісти
АБО БАНАЛЬНА ІМПЕРІЯ. сорі за капс, - тупо імперське мислення, - Чо, нам хтось пропонує мир, а не ми - йому? Гей, бидло, йди в окопчики!
(в ПСВ проканало - так і там сказали).
виростили совок, "молодці".
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06.01.2024 13:12 Відповісти
Бочу що ти не зрозумів що я тобі пояснюю чому для Гітлера "свої" були головними ворогами. Тобто я говорю про сприйняття реальності Гітлером а не про психологію влади Великої Британії. Про це взагалі неможливо вести мову, бо там колективне.
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06.01.2024 13:26 Відповісти
просто хотів потім(якби уклали мир і знищив совок) зайняти місце Британії.
Шо тут спорити то?
я взагалі х.з. так складно говорити і писати там ту ж книжищу "капітал", чи томіки Ч-лєніна, якщо можна просто в\на парі сторінок пояснити доступно.
Так і тут - Гітлер хотів шоб бути крутим зі всіма, а потім - бути єдиним крутим.
ну, якось так. і шо, скажеш що я неправий? цей ...... зарозумілий солдат, забороняв Вермахту нормально нищити совкову пошесть = вилилось в поразку.
на щастя, такий же дебіл, ну, гірший, на щастя, - путін. поки що його не треба знищувати, бо таких "керувальників" ще знайти нужно. шкода правда шо не на Балтію напали орки, я би весело ржав з тисяч трампівських солдатів - полонених.
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06.01.2024 13:41 Відповісти
Военкомат дякують путіну? Це де таке було?
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06.01.2024 10:41 Відповісти
так під диктофон тобі ніхто не скаже, люди так говорять.
ой, а ти сам дуже здивувався? я здивувався шо ти здивувався.
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06.01.2024 10:54 Відповісти
Захотілось їм баблом
Поборотися зі злом
Не отримали бабла
Наробили собі зла!
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06.01.2024 10:44 Відповісти
а ето нє то,
ето другоє.....
робочі та селяни воюють, калічаться, гинуть
вся писдота, не буду перераховувати яка бо всі зеають хто це
ро***** що хочуть в повному розумінні цього слова!!!
а чому?????
а тому що в Україні є ОПа та пісдес яка перспективна партія ібучих слуг народу...
пісдєс яка нєв"******-професійна команда міністрів
а головне!!!!!!
80+ радників єрмака+ татаров!!!
от і маємо результат.
в Гатному, під Києвом стелять бруківкою пару км тротуару!!!!!!
питанння, *****, є???????
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06.01.2024 11:38 Відповісти
А хто ж оту "перспективну партію" навибирав? Не "робочі та селяни" хіба?
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06.01.2024 12:57 Відповісти
я голосував за баригу!!!
а відповім тоді, коли напишеш,
до чого таке дурне на цей час питання.
може ми і однодумці...
але питання до кого?,??
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06.01.2024 13:14 Відповісти
Хіба я питав за кого Ви голосували? Я питав, чи не оті "робочі та селяни" навибирали оте лайно і тепер сміються. Гіркими сльозами. Бо тітонька-карма - вона така.
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06.01.2024 14:26 Відповісти
В той самий час вони зовсім не в шоці від, наприклад, своїх розбивання голови кувалдою та "м'ясних хвиль". От що-що, а якось все одно на те, що там орки-андрофаги про нас думають.
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06.01.2024 11:39 Відповісти
В столиці під носом СБУ, нацполіції, цілий мурашник любителів монголоїдів!!! Немає слів!!!
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06.01.2024 10:13 Відповісти
А те, що ми, не зупиняючись, перекачуємо кацапську нафту в Європу, вас не так хвилює? Це не співпраця з окупантом?
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06.01.2024 11:47 Відповісти
Це ж до Європи, тому ні не хвилює!!! Ми ж отримуємо бензин який ми на разі не виробляємо, палиця о двох кінцях!!!
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06.01.2024 12:11 Відповісти
Значить вести справи з окупантом все-таки вибірково допускається ?
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06.01.2024 15:55 Відповісти
Так наши мажоры с их вместе в Ницце и Монако зажигают и ничего.
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06.01.2024 10:17 Відповісти
І навіть стрибають по сцені під крики "руцкіє в лондонє!".
Але про це тут не можна писати.
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06.01.2024 11:21 Відповісти
про Ліпєцку фабріку краще напиши!
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06.01.2024 12:01 Відповісти
Вам взагалі не подобається тема ганебної поведінки українських мажорів?
Чи це стосується тільки тих мажорів, "кого треба" мажорів?
Я бачу, вам ця тема близька і знайома, але ви чомусь настійливо намагаєтесь переводити стрілки в інше русло.
Це наслідки подвійної моралі, чи що з вами не так?
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06.01.2024 12:31 Відповісти
Це тебе не цікавлять витівки мажорів, бо ти - падаль зелена, пишеш тільки про одного- й то ти вже все перектурила так, як тобі зелений дерьмак сказав, та і було це год 7 назад. а більше ж нічого нема що придумать, в методичках подляка не написано, правда? А що ж ти не пишиш про тепершніх зелених мажорів, яки всі здриснуди закордон та хизуються там статками- наворованими і в тебе, наволоч зелена, у тому числі? Не заробленими, а вкраденими у всьго українського народу, в армії, яка за тебе, зелена шльондра, зараз воює , а в них твої підараси зелені тирять грощі, вбиваючи таким чином все більше та більше людей. Чи твій хрінвтечу шашликович нетряпка дає свої персональні гроші на армію ? Ні? а чому?
Тому пішла ти за рус кораблем, дерьмаківська підстілка, та витаскуй язика з дупи дерьмака, бо захлинешся. Хоча, яка різниця, захлинайся!
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06.01.2024 14:37 Відповісти
ти - падаль зелена, пишеш тільки про одного
*********
Кого саме конкретно ви маєте на увазі, коли пишете про "одного" мажора?
І де ви побачили якогось одного мажора у фразі "стрибають по сцені"?
У вас до мене якісь неадекватні претензії. Адже це саме мажори ********* Україну своєю поведінкою. А ви кажете, що це я винен, бо згадую про це.

Але якщо ви закохані в якогось конкретного мажора, і сприймаєте подібну інформацію, як особисту образу, тоді я можу вас зрозуміти. І мені вас шкода.
Не беріть це так близько до серця. Краще забудьте його, - бо він вас ніколи по-справжньому не любив.
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06.01.2024 17:33 Відповісти
Не треба строїти з-себе дурочку- снігурочку, бо ти така і є, все ти, зелене дуріще , розумієш! Тому йди на хрін!
А ще чекаємо від тебе описи подвигів твоїх зелених мажорів-подонків, чи зассала? дерьмак не дозволяє? давай конкретні описи , а не взагалі, з тупими натяками, щоб потім шлангом не прикидуватись
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07.01.2024 17:01 Відповісти
"Красній рєзінщік" так , як в народі і говорили виявилися ган*онами
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06.01.2024 10:18 Відповісти
тобто, сбу, тільки зараз, через два роки війни, про це дізналась?
там, як копнути, то мабуть кожний другий, щось продавав, або продає на болото.
про зерно, тихенько в ліс пішли?
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06.01.2024 10:18 Відповісти
Ну і нащо нам це потрібно?
Треба так:
Спіймали,стратили,майноконфісковано на користь ЗСУ.
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06.01.2024 10:18 Відповісти
Ага! А потім - Байден чо ми не в НАТО, Шольц, сосіска, чо ми не в ЄС, денгі давайТЕ, давай денгі!!!111
Єрмаку.
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06.01.2024 10:22 Відповісти
Юрий Викторович 4a8dfeac

Подивись останній стрім Бутусова, там він розповідає як "правоохоронці" створюють проблеми вітчизняним виробникам аби за гроші потім ці проблеми рішають. Тобто ти пропонуєш розстріляти звичайних трудяг, а не мусорів, які створили їм проблеми?
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06.01.2024 12:20 Відповісти
Бути порядною людиною в університетах не вчать. Запам'ятайте!
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06.01.2024 10:19 Відповісти
Гумові вироби номер 2.
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06.01.2024 10:19 Відповісти
А це тому що ми бездуховні турнікети замовляємо. А хто буде православними джгутами користуватись, га??
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06.01.2024 10:20 Відповісти
Чомусь зГАДалась така собі Гадя Хавченко - теж скільки вереску було: Патріотикиня, голодувачкиня, політикиня....... але коли кацапи її відпустили, а журналісти зняли як вона протискується в літак, то всі крикуни зробили ось так:
так і тут певно - слава Малюку, чи хто там зараз розганяє комерсів, Гейманцев шолі? помічник Сівковіча.
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06.01.2024 10:21 Відповісти
не варто на Гадю кивати, якщо сама цнота ТЮлька, завдяки цій нескурвленій лярві, змогла свою жопу у вулик ВР пропхати.
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06.01.2024 11:01 Відповісти
так Тюльку тягає туди хто?
той хто і Гадю - муд.рий наріт
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06.01.2024 11:03 Відповісти
G2 сер! Найгірші із їхнього племені, штучно виведені царською кацапією та сирисирами, годують їх сіном та запивати дають помиї Г+Г та інших Шустерів із пінчуківцями.
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06.01.2024 11:10 Відповісти
Он хто, виявляється у 19 в Україні лайна у владу наголосував. Може вам вже час штанці свої випрати та у дзеркало подивитись, щоб побачити причину своїх негараздів..
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06.01.2024 13:03 Відповісти
І що тут такого? У нас все керівництво держави подібним чином спілкується з кацапами.
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06.01.2024 10:23 Відповісти
Зробити з неї гумову бабу
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06.01.2024 10:27 Відповісти
Скоро з'ясується, що вони робили для ***** рєзіновиє жопи. )))

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06.01.2024 11:27 Відповісти
Я ще б зрозуміла,якби презервативи доставляли,а так тільки довічне
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06.01.2024 10:29 Відповісти
Дєньгі не пахнут, другім вєдь можна. "мудрий нарід" ржать.
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06.01.2024 10:31 Відповісти
Так, "ржом" далі завдяки 73%ублюдкам.
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06.01.2024 10:35 Відповісти
Вот нізадача, тепер ржущіє музчіни апаздивают родіну защіщать, патамушта героіческі сражаются на секретнам заданіі под кодавимм названієм "сіськадовська".
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06.01.2024 11:03 Відповісти
Невже вважають українців зовсім дурнями?(хоча 2019 рік це звичайно підтвердив). Але, хай ця злочинна компанія діяла під носом СБУ і поліції в Києві, але як товар потрапив до росії під час війни через наш кордон? В накладних чітко написано місто Санкт-Петербург, та інше. Це ті препарати, яких не вистчало для ЗСУ, вони використовували китайське лайно і багато просто загинуло від не зупинки крові. Вся влада в руках Херпіду, якого представляють, як самого чесного, як найвєлічайшого патріота. Для його прославляння на мільярди народних грошей створили телемарафон, обладнали різними іграшками на мільйони його літак, створили офіс із антимайданівців, який набрав сотні радників, що такої кількості немає навіть в США, купили навіть редактора популярної газети США, щоб написав прославляючу і героїчну статтю про Херпіду...То хто це підкинув таке лайно такому правильному і чесному Володі? То мотори для літаків і гелікоптерів постачають, то "свати", а тут кровозупиняющі жгути...
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06.01.2024 10:31 Відповісти
Товари до росії потрапили через Естонію, ви неуважно читали.
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06.01.2024 10:42 Відповісти
Я дуже уважно читав і вичитав, що товар транзитом через Естонію потрапляв на росію. Ви хочете запевнити, що податкова і митниця цього не бачили? Цього не знв головний руйнівник подткової і України гетманцев, помічник депутата Верховної Ради пана сівковича?
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06.01.2024 11:00 Відповісти
Нвіть для Вадим Сычев a2d20f02 зайду з іншої сторони. У нас війна, волонтери шукають самий малий мізер того, що наша компанія відправляє за кордон, то не було до них запитань? Чому не перевірили відразу весь ланцюжок? А яка була відповідь до ншої подткової компнії з Естонії, розмитнення товру пройшло і на яку сумму, чи товр пройшов транзитом, які податки заплатили? Але кому я пишу, Ви прийшли сюди захистити московію і малоросійську владу і ніяк не життя наших ЗСУ.
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06.01.2024 11:06 Відповісти
Мова йде про фірму прокладку, яка начебто закуповувала товари для себе. Так само росія скуповує і все інше, навіть з Європи, США і інших країн. Якщо ви придбаєте товар для себе, а потім перепродаєто комусь, навряд чи митниця буде про це в курсі. Це робота спецслужб.
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06.01.2024 11:11 Відповісти
вам же ж, заперечили по суті, так навіщо у виборця зебіла по розвитку, граєтесь? Театрал?
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06.01.2024 11:18 Відповісти
Ще раз і ще раз нагадую, що проти Параші введені санкції. Санкції введені як Україною так і ЄС. Якщо фірма-прокладка закуповувала товари для себе, то вона мала їх розмитнити і повідомити про розмитнення? Чи повідомила інше? Це перше. А друге, ці товари дуже потрібні були і є для України і наші волонтери везли їх і з Естонії, то навіщо наші спецслужби давали дозвіл на їх вивіз без належної пекревірки? Ви знайомі як працює митниця, а особливо під час війни?
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06.01.2024 11:53 Відповісти
Ну якщо ви знаєте, то добре. Але мені здається ви зараз більше емоціями керуєтесь, ніж здоровим глуздом. Нажаль росія поки обходить санкції навіть в країнах де порядку куди більше ніж в нас.
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06.01.2024 12:00 Відповісти
Так зеленський шмигаль марченко пишний і головний злодій чернишов- ведуть справи з росією і отримують кошти,вони покривають транспортують російський газ за що отримують кошти від росіїї і з їхньою допомогою росія продає ресурс в європу і за ті кошти будує ракети і вбиває українців....що це за подвійністандарти?
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06.01.2024 10:36 Відповісти
ну, тут как посмотреть, один раненный - вроде как лучше трех убитых. так что гуманизм. не зря кто-то там баржи со "своими" инвалидами потопил во времена колбасы по 2 чем-то рэ.
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06.01.2024 10:45 Відповісти
Це вже якийсь дурний сон
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06.01.2024 10:46 Відповісти
От кляті гамериканці, допомоги не дають...
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06.01.2024 10:56 Відповісти
Стоп!!! Коли спіймають ухилянта ви всі адвокати, кричите тільки суд вирішить, а тут зразу без рішення суду ярлики чіпляєте... Парадокс.
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06.01.2024 11:06 Відповісти
З приводу Київгуми я тут жодного разу не висловлювався, досі.
Але, якщо це листування правда, не підробка, то...
то таки там зрада...
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06.01.2024 11:11 Відповісти
На палю та усі справи ...
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06.01.2024 11:13 Відповісти
У мене питання, як продукція потрапляла до ворога? Якими шляхами,бо якщо через треті країни, то як кордон міг це пропустити? І де було СБУ, яке повинно було контролювати такі підприємства. Щось забагато фабрик ворога в столиці під охороною ППО України
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06.01.2024 11:17 Відповісти
Немає тут нічого дивного . Ждунів рюцкого міра в країні ще - вистачає . В будь якому регіоні країни .
Знешкоджувати їх прийдеться ще довго й нудно . Головне тут для влади - не потрапити в конфуз , тобто - не вийти на самих себе .
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06.01.2024 11:20 Відповісти
А до нашої Армії їх продукція потрапляла?
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06.01.2024 11:31 Відповісти
А наше Міноборони ту продукцію хотіло закупляти, якщо підприємство не давало відкати 50% як китайці?
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06.01.2024 12:16 Відповісти
Щоб не було, як з ракетними та іншими програмами...
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06.01.2024 12:21 Відповісти
куйня спілкування"гуми" в порівняні спілкування прорашистської агентури при українській владі із рашистським фсб
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06.01.2024 11:33 Відповісти
Але треба послухати і іншу сторону!

Відповідь Андрій Острогруд та ТОВ "Київгума" щодо звинувачення в «держзраді»:

«Напевно буде дещо довгий текст…, т.я.не розумію як про такі речі можна написати коротко!?

Я очолюю компанію вже 20років (працюю в ній 24р), та є наряду з братами співзасновником!

Звісно, звинувачення Компанії в «держзраді» - це НОВЕ, такого ще не було! (були різні тупі ментівські наїзди, було «класичне рейдерство», були різні кримінальні справи «придумані тими ж ментами» по замовленню конкурентів)!

То ж спробую пояснити:

1. З лютого місяця 22 р. ми повністю ЗУПИНИЛИ співпрацю з країною агресором! Жодної поставки не було! Кошти втрачені в ерефіі (дебіторку), списано отримавши відповідні довідки ТПП про форс-мажер. Все це можна бачити як у нас в обліку, так і в податковій і митниці!

2. Естонські, Швейцарська компанії, які фігурують в Справі - це потужні европейські компанії, з якими ми співпрацюємо ДЕСЯТКИ років! Завжди їм поставляли ці ж позиціі (медицина, дитячі вироби)! Тому звинувачувати нас в «хитрих схемах» не варто, все це теж можна побачити в податковій та митниці, глянувши історію поставок!

3. В матеріалах справи зазначено, що наша компанія виробляла товар для Естонії під їх Брендом, щоб «сховати сліди»! Дйсно ми виробляємо товар медичного призначення (грілки, спринцівки, напальники) для них вже понад 20 РОКІВ і саме під їх ТМ, а вони реалізують сотні СКЮ в т.ч.презервативи, тести для беременності, тощо як власну продукцію по всім країнам ЕС та близького Сходу! І знову ж таки, всю ці інфо можна підтвердити через митницю та навіть ТПП де оформляються роками документи. Мало того, ми виробляємо товар під СТМ для багатьох компаній як з ЕС так і в Україні, і це є звичайна практика для будь-якого виробника!

4. Щодо «доказів» - фото обшуків, якісь «затерті документи», забрані техніка і т д! На фото дійсно мої колеги, члени моєї сім'ї! Саме так вчора по багатьом адресам «з'явились хлопці»! В власних помешканнях НІЧОГО не забрали окрім моб.тел., та власне навіть обшуки як такі не робили, навіть компи не вилучили! В офісі - ми дали доступ «скрізь», і як я писав обійшлось без «морда в пол та виламаних дверей»! Все що їх цікавило - сервера, особисті комп'ютери власників! Все отримали, то ж «чекаємо нових доказів»! Бо наразі в матеріалах справи є якісь «затерті документи» де жодним чином не зазначена наша компанія!

5. Щодо «поставки тактики» та мільйонних сум, що дуже ГОЛОСНО зазначила «служба божа» інформую - дійсно, за весь період з 02.22р нами поставлено товару на Естонські та Швейцарську компанію що вказані в Справі на суму близько 1млн.євро в вказано на сайті СБУ! Тут вірно (хоча в матеріалах справи що дали на ознайомлення були різні і значно більші суми вказані)! Але, повторюсь, ми на ці компанії поставляємо товар десятки років, і в цих сумах поставок - грілки гумові, клейона, спринцівки, напальники, соски та пустушки для дітей та інше! Тобто, позицій «тактика» (про що можна довідатись у нас на офіц.сайті компанії) не було! Але ж, наші «слуги божі», до тактики «приліпили» таку позицію як Бинт Мартенса! Це тонка гумова полоса довжиною 3,5 та 5м, яка використовується будь-де в побуті, яку ми виробляємо вже понад 70років і споживачами є тисячі компаній та приватних осіб! Саме ці позиції фігурують в матеріалах справи, по якій нас звинувачують в «зраді»! Мало того поставки цих позицій - це декілька десятків тис.євро а не мільйон!

Можна ще писати і коментувати довго, доказувати щось! Але, це залишимо для Адвокатів, які повинні мати допуск до матеріалів справи та надавати офіц.документи для оскарження!

Тепер все ж трохи за «історію» звідки «ноги ростуть»! Хто слідкує за моїми публікаціями, то ще в серпні місяці я писав пости, були публікації в ЗМІ щодо «наїзду силовиків»! Де була відкрита кримін.справа за поставки Аптечок для військових по «завищеним цінам»! Але, як завжди - вийшов ПШИК! Жодного доказу, документу, аргументу…, натомість, саме тоді «ментівська братія» отримавши Ухвали суду і «почала копати» - взяли в моб.оператора всі розмови, переписку! 2міс тому, в двох Засновників компаніі вночі одночасно «зламали» тел і мейли, про що нами було написано відповідне звернення в кіберполіцію! (Але, тепер зрозуміло чому воно «не рухалось», т.я.саме силовики і «зламали»)!

То ж, не отримавши бажаного результату по Аптечкам, але бажаючи «помсти за мою агресивну позицію», а також бажаючи «наживи» (про що я писав раніше) - «збити нашу компанію» як єдиного і найбільшого виробника Аптечок, та завезти своїх постачальників китайського лайна і була створена «ДержЗрада»!

Я впевнений що Адвокати мають всі докази та аргументи заперечити все що зазначено в офіц.статті СБУ, та через суд спростувати інформацію та закрити справу!

Також я хочу висловити слова Подяки всім Колегам, Партнерам та просто Друзям за підтримку, за поширення інформації!

Впевнений, що всі знають і розуміють «як працюють ці хлопці», всі розуміють «які у них інтереси», та всі розуміють що без загальної підтримки одне одного, максимального поширення інформації любу Компанію можна «забрати/знищити»! Але, я впевнений що Правда Переможе і вони понесуть справедливе покарання після позитивних рішень на користь компанії!

Слава Україні!🇺🇦…»

Далі буде…
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06.01.2024 11:34 Відповісти
Якщо вони поставляли в рашку презервативи, то де результат? Звідки в них стільки м'яса?
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06.01.2024 11:49 Відповісти
Чи ви не знаєте, що православіє головного мізку контрацепцію забороняє? Вони ці презервативи діточкам на їхнє 9 Мая надували замість кульок, а самі...

Отож!
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06.01.2024 13:59 Відповісти
Вчора Бутусов розповідав на стрімі, як мусора, дбр, сбу, набу, беб, аудиторська служба, кошмарять українських виробників військових товарів. Власне тому я не здивований справі щодо київгума.
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06.01.2024 12:13 Відповісти
Начебто класно чувак розповів про свою цнотливу незайманість в справі зради. Але як пояснити листування, коносаменти тощо які датовані 23 роком та стосуються відносин Київгуми та безпосередньо російського партнера. Тут неможливо списати на те, що це якісь естонці чи швейцарці перепродали товар нашого виробництва.
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06.01.2024 13:04 Відповісти
Всі ці листи на із підробити
Особливо коли взламана пошта.

Дай не вірю в таке. Якщо вони працюють з рашкою. То використовували явно не офіційну почту.
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06.01.2024 13:40 Відповісти
рєзніков закуповує браковані турнікети для ЗСУ - в китаї, військову форму галімої якості - в Туреччині витрачаючи мільрди бюджетних коштів. А в цей час українські виробники аналогічної продукції вищої якості сидять без замовлень і у збитках. Я ніяким чином не виправдовую київгуму, однак чому злочин рєзнікова не є злочином, а виживання людей які працюють в Україні - це чомусь держзрада??!
Чому держава не створює умови розвитку для власних виробників, а тільки їх знищує?!
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06.01.2024 12:09 Відповісти
такие как мысак должны украшать фонарные столбы на Крещатике
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06.01.2024 12:11 Відповісти
польща досі закуповує кацапське вугілля. І що?
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06.01.2024 12:14 Відповісти
Польща, пишеться з великої літери !! Зрозуміло, кацапська паскуда !?
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06.01.2024 12:46 Відповісти
За ніщо обісрали людину.
Йдіть далі лизати сраку пшекам
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06.01.2024 13:41 Відповісти
Пустить її на добрива!
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06.01.2024 12:30 Відповісти
А що дивуватись...!? Сам Президент, на корпоративах в рашці веселив кацапів...
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06.01.2024 12:43 Відповісти
То весь сир-бор через соски-пустишки?
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06.01.2024 13:48 Відповісти
і клізми - це вже не жарт
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06.01.2024 15:12 Відповісти
Ще б записи з зустрічі у Омані начасі показувати
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06.01.2024 22:40 Відповісти
всех виновних судить.конфисковать имущество.предприятие национализировать
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07.01.2024 09:43 Відповісти
Керівництво в буцигарню, підприємство націоналізувати та повторно приватизувати ....
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07.01.2024 10:06 Відповісти
 
 