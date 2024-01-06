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Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 6 січня війська РФ обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років.

"Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін", - йдеться у повідомленні.

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Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 01
Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 02
Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 03
Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 04
Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 05
Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 06
Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки 07

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Автор: Ірина Дашківська
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Ворог цілеспрямовано вбиває українців, знищує руйнує міста і села ,влада мовчить ,про геноцид проти українського народу має знати весь світ ,але де там жодних теле .радіо програм на зарубіжню аудиторію: англійською ,німецької ,іспанською та іншими мовами ,таке враження що в Україні хтось навмисно хоче приховати злочини рашистів.
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06.01.2024 11:36 Відповісти
Саме цікаве що за блазня у місті проголосувало майже 82%.Населення на 2001й рік-110т.Маються два великих підприємства(нзф-коломойсько,трубний завод пінчука з кучей афільованих фірм).Це мабуть так вони бажали побороти алегархів,обравши їхнього блазня.
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06.01.2024 11:58 Відповісти
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06.01.2024 12:48 Відповісти
 
 