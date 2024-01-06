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Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок авіаударів РФ по Північному на Донеччині. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці російські війська завдали 2 авіаудари по Північному у Торецькій громаді Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"1 людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади.
Зранку росіяни здійснили по селищу 2 авіаудари, поцілили в житлову забудову.
На місці працюють поліція і парамедики", - йдеться в повідомленні.
Пізніше він повідомив, що внаслідок авіаударів 1 людина загинула та ще 1 зазнала поранень.
"Сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби - поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню.
Три будинки зазнали часткового руйнування", - додав Філашкін.
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Койот Восточноукраинский
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Сірий
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Алексей 52009491
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