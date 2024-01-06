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обстріл (21042) Донецька область (5690)

Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок авіаударів РФ по Північному на Донеччині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці російські війська завдали 2 авіаудари по Північному у Торецькій громаді Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади.

Зранку росіяни здійснили по селищу 2 авіаудари, поцілили в житлову забудову.
На місці працюють поліція і парамедики", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше він повідомив, що внаслідок авіаударів 1 людина загинула та ще 1 зазнала поранень.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби - поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню.

Три будинки зазнали часткового руйнування", - додав Філашкін.

Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок авіаударів РФ по Північному на Донеччині 01
Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок авіаударів РФ по Північному на Донеччині 02
Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок авіаударів РФ по Північному на Донеччині 03

Автор: Наталя Джума
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Шахтарське селище. Років 25 депресивне. І скоро 10 років як на лінії фронту. Людям непозаздриш.
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06.01.2024 13:39 Відповісти
путін памагі!
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06.01.2024 14:41 Відповісти
Головне,що у тебе на Закарпатті,звідки " біженці" кажуть :" А може прилетить, тому ми і к мадярам прибігли в статусі " біженців", не вийшло:" Орбан ,допоможи".А взагалі то ,там і половина українську мову не знає...😸
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06.01.2024 18:59 Відповісти
Нікто нє паставит бамбас на калєні
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06.01.2024 15:12 Відповісти
 
 