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Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 6 січня окупанти здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ Харківської області. Травмовано чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 січня близько 10:00 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ.

Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік.

У місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя 01
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя 02
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя 03
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя 04

Автор: Наталя Джума
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