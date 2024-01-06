Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 6 січня окупанти здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ Харківської області. Травмовано чоловіка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"6 січня близько 10:00 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ.
Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік.
У місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...