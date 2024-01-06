Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя. ФОТОрепортаж

Вранці 6 січня окупанти здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ Харківської області. Травмовано чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 січня близько 10:00 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ.



Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік.

У місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства", - йдеться в повідомленні.

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