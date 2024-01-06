Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На Буковині прикордонники затримали десять чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан і потрапити до Румунії.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Учора на Буковині прикордонники зафіксували рух кількох осіб в бік державного кордону з Румунією. Група реагування застала порушників, коли ті вже намагалися подолати загороджувальний паркан. Щоб їх зупинити, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. В результаті 10 чоловіків затримано, на них складено матеріали про адмінправопорушення", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 Максім ХОЙ 07fb0949
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Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.🤝
Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
https://youtu.be/lWy20Y4Cp7o
щоб на чужинах гівно не плодили
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
Тому хто відцурався рідної Батьківщини, нема місця на землі. Потурнаки стали ворогами України, їхні діти та онуки виростуть татарами та прийдуть плюндрувати українську землю, щоб цього не сталося їх треба всіх вбити.
Самійло Величко нам залишив слова Івана Сірка сказані ним перед мертвим людьми Простіть нам, браття, а самі спіть тут до страшного суду Господнього замість того, щоб розмножатися вам у Криму між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і на свою вічну без хрещення погибель». Величко С. Літопис. - Т. 2. - С. 191.
Яка ціль у так званих ухилянтів? Щоб замість них воював хтось іншій? Так? Ви же тут регулярно строчите свої войовничі коменти, відправляючи всіх на нуль. Всіх, окрім себе. То ж чим ви відрізняєтеся від тих ухилянтів?
Так що по суті питання, ухилянт? Є що відповісти?
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-pershu-chergu-tse-vidpovidalnist-prezidenta-zelenskogo-yak-verkhovnogo-golovnokomanduvacha-ofitser-zsu-lapin-pro-mobilizatsiyu
Виходить, стріляти прикордонники вміють. Це дуже корисно у воюючій країні.
Кацапи будуть раді побачити на фронті всіх тих, кого впіймали та загнали силоміць, з них такі вояки будуть, як з г1вна куля - або дезертують, або в полон здадуться. Чому б їх не відпускати з забороною в'їзду років на 10? Або з позбавленням права голосувати та будь-яких пільг на той же термін? Можна ще штраф виписати великий. Чи краще їх посадити і годувати за бюджетний кошт, коли грошей і так не вистачає?