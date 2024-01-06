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обстріл (21042) Донецька область (5690) Покровськ (94)

Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області, є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", - йдеться повідомленні.

Крім того, зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади. Інформація про постраждалих не надходила.

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Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами 01
Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами 02
Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами 03

Автор: Наталя Джума
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06.01.2024 16:56 Відповісти
 
 