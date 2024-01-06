Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області, є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", - йдеться повідомленні.
Крім того, зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади. Інформація про постраждалих не надходила.
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Дмитрий Питалов d7355999
показати весь коментар06.01.2024 16:56 Відповісти Мені подобається 0
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