З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Покровський район Донецької області зазнав численних обстрілів сьогодні ввечері.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"У Покровську триває пошукова операція - з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини", - написав він.
Крім того, у Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.
У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей. Обставини обстрілу з'ясовуються.
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ось ці фото виставте перед кацапською виставкою про "вазраждьонний Маріуполь" в італійській Модені
Що їх там тримає