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обстріл (21042) Донецька область (5690) Покровськ (94)

З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Покровський район Донецької області зазнав численних обстрілів сьогодні ввечері.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"У Покровську триває пошукова операція - з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини", - написав він.

Крім того, у Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.

У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей. Обставини обстрілу з'ясовуються.

Дивіться також: Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами. ФОТО

З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває 01
З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває 02
З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває 03
З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває 04

Автор: Наталя Джума
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руZZкій мір асвабаждаєт Бамбас

ось ці фото виставте перед кацапською виставкою про "вазраждьонний Маріуполь" в італійській Модені
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06.01.2024 17:43 Відповісти
Ще в таких халупах живуть.
Що їх там тримає
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06.01.2024 18:05 Відповісти
 
 