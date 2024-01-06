З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває. ФОТОрепортаж

Покровський район Донецької області зазнав численних обстрілів сьогодні ввечері.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"У Покровську триває пошукова операція - з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини", - написав він.



Крім того, у Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.



У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей. Обставини обстрілу з'ясовуються.

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