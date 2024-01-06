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КНДР (568) ракети (2787) Харківщина (4273)

"Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР": прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Харкові досліджують уцілілу хвостову частину ракети, яку РФ могла отримати з КНДР: візуально вона схожа на "Іскандер", однак є деякі технічні відмінності, крім того, експерти відзначають, що ракета була зібрана не так якісно.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

6 січня він показав уламки ракет, якими росіяни обстрілювали Харків 29 грудня – 2 січня, зокрема уламки ракети, що вдарила по центру міста, неподалік площі Свободи.

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"Під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема, й хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це нетипова ракета "Іскандер". Якими ракетами били – такими ж самими чи ні (під час усіх ударів останніх днів, - ред.) – зараз не можу сказати, оскільки під час інших влучань залишилися дрібні частини, за якими неможливо відрізнити, чи це "Іскандер", чи дуже схожа на нього ракета. Проводяться експертизи", – розповів речник прокуратури.

Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР: прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня 01
Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР: прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня 02
Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР: прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня 03

Чубенко відзначив, що раніше не фіксувалися випадки, коли б росіяни намагалися приховати маркування ракет, якими обстрілювали Харківщину.

"Спроба затерти номери на певних деталях свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету. До того ж по внутрішньому обладнанню ми бачимо: надписи всередині не дуже охайні, зроблені врізнобій. Зазвичай у таких ракетах, зроблених і в Радянському Союзі, і вже в Росії, надписи дуже охайні, все зроблено дуже ретельно, подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних – хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні", – розповів Чубенко.

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Експерти мають сумніви не лише через якість, додав він, встановлено, що є технічні відмінності.

"Ця ракета є трохи більшою, ніж "Іскандер", буквально на 10 мм в діаметрі. Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети", — сказав Чубенко.

Є й інші технічні відмінності. Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не можуть. У прокуратурі припускають: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною.

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"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети – вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", – зауважив Чубенко.
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Топ коментарі
+42
Якась срана північна корея ракети штампує, а ми вже 10 років яйця чухаємо та співаємо сумних пісень.
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06.01.2024 18:03
+34
Мабудь, припускаю, у Північної Кореї немає стільки зрадників у владі..... :/
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06.01.2024 18:05
+24
отож... щойно у Бутусова прочитав допис людини по мотивам вчорашнього стріму. Цитата: "Держава робить все, щоб мінометні міни в Україн не вироблялись" Тож якого *** зе-******** будуть дбати за ракети?
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06.01.2024 18:22
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Дуже пох.. піста раССеї..
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06.01.2024 17:59 Відповісти
То ж Пупс не даром з виплодком на ракетному заводі відосік запиляв! що тут ще гадать...
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06.01.2024 18:00 Відповісти
Якась срана північна корея ракети штампує, а ми вже 10 років яйця чухаємо та співаємо сумних пісень.
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06.01.2024 18:03 Відповісти
Мабудь, припускаю, у Північної Кореї немає стільки зрадників у владі..... :/
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06.01.2024 18:05 Відповісти
Бо там смертна кара є. Була б у нас - сволота б 10 разів думала.
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06.01.2024 18:34 Відповісти
Ну так ну так - шановна пані історію трохи почитайте, і тоді ви будете сильно здивовані шо ви не праві.
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06.01.2024 18:45 Відповісти
Трохи читала, навіть більше. І на що шановний пан натякає?
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06.01.2024 19:02 Відповісти
Смертна кара не є панацеєю .
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06.01.2024 19:06 Відповісти
А тут не лікувати, а викорінювати треба.
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06.01.2024 19:15 Відповісти
В Китаї смертна кара за корупцію - і шо а ніц , корупція не зменшилась + корупція стала розумнішою ( бо почали придумувати більш замудренні схеми шоб не попастися ).
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06.01.2024 19:21 Відповісти
Однак корупцію в Китаї ніяк не порівняти з нашою, хоч і населення там у десятки разів більше.
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06.01.2024 20:14 Відповісти
То ви просто про Китай нічого не знаєте, ну і про корупцію у Китаї як наслідок.
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06.01.2024 20:46 Відповісти
Тоді Червінський, Сенцов і багато інших патріотів були б вже розстріляні, а не сиділи роками у в'язниці чи під домашнім арештом. Прості рішення - для дебілів, перепрошую. Для 73%. Починайте, нарешті, думати!
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06.01.2024 19:15 Відповісти
То й думайте. Нєфіг свої 73% переводити на інших. Вчіться рахувати.

Про 73% - волають ті, хто й голосував.

Калькулятор та статистика у поміч.
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06.01.2024 19:20 Відповісти
срану північну корею никто не бомбит (а должны были бы), тому и и клепают.
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06.01.2024 18:06 Відповісти
Нас скрізь ******** тільки 2 роки
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06.01.2024 18:08 Відповісти
потому сравнение с кореей сейчас неуместно
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06.01.2024 18:20 Відповісти
Частіше собі це повторюй.
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06.01.2024 18:22 Відповісти
ха! А як тобі срано-сцяті хусити які ракети пуляють?
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06.01.2024 18:07 Відповісти
Ті взагалі з водопровідних труб ракети клепають
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06.01.2024 18:10 Відповісти
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06.01.2024 18:13 Відповісти
отож... щойно у Бутусова прочитав допис людини по мотивам вчорашнього стріму. Цитата: "Держава робить все, щоб мінометні міни в Україн не вироблялись" Тож якого *** зе-******** будуть дбати за ракети?
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06.01.2024 18:22 Відповісти
Які які - з наліпкою "Вироблено в Ірані".
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06.01.2024 22:28 Відповісти
Просто наші яйця вони по 27
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06.01.2024 18:54 Відповісти
ну ну -називати "сраною" якщо вона випускае стільки видів озброення. що і багато сьогоднішніх країн ЕС то такого ще не доросли...- ми можем говорити і про якість , і інше - але там мествоенпром поставлений на 24/7/365....-кацапи уже там побираються... так -там як і у фашистській німечині перед 2 світовою, лозунг гармати замість масла- але...
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06.01.2024 20:16 Відповісти
У 2017 році в The New York Times була стаття про участь Південмашу в ракетній програмі КНДР. Південмаш спростував цю інформацію, іншим джерелом технологій на думку авторів статті могло бути НВО "Енергомаш" м. Хімки......
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06.01.2024 22:12 Відповісти
NATO in 2023 - 🙈🙉🙊.
Hope 2024 will be different.....
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06.01.2024 18:04 Відповісти
Точно, НАТО винувато
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06.01.2024 19:17 Відповісти
А помню как ржали с этих ракет как и с самих парадах в КНДР. Смешно щас?
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06.01.2024 18:05 Відповісти
З іранських дронів теж ржали, а потім стало не до сміху. Тепер обстріли ракетами від ина на фоні заяв США про зменшення допомоги, особливо в частині ракет до Петріотів...
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06.01.2024 18:10 Відповісти
а нельзя ее починить и взад перекинуть?
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06.01.2024 18:05 Відповісти
Северокорейские бабуины сумели производить аналоги искандеров а наши вченые только обещаниями кормят уже 30 лет. Неужели мозгов не хватает скопировать даже такое примитивное говно которое хотя бы летело в сторону мацквы
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06.01.2024 18:05 Відповісти
Для Украины видимо баллистика -это невиданные инопланетные технологии. Весь мир может их делать, в концлагерях рейха 80 лет назад делали, а в Украине - не могут. Просто *********** позор огромных масштабов
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06.01.2024 18:09 Відповісти
Наверное для етого нужно наших чиновников и мажориков тоже нужно было не за границу выпускать под разными льготными программами а в концлагеря посадить. Может тогда они чесаться будут. А так сейчас ездишь мимо ихних дворцов везде темно и тишина. Су****ки разбежались как крысы с Украины вместе с семьями и с Мальдив наблюдают как холопы которых они всю жизнь грабили теперь барахтаются и защищают шапками ихние дворцы и заводы.
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06.01.2024 18:22 Відповісти
У нас є новий винахід(2017р) орбітальний ракетоносій Циклон-4 може нести корисний вантаж 6 тонн її можно запускати як МБР після допрацювання. вартість 24млн.(Її прототип бойова міжконтинентальна балістична ракета Р-36орб.)
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06.01.2024 18:55 Відповісти
І що ви будете закидати? 6 тонн тротилу?
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06.01.2024 19:08 Відповісти
так можна з роздільними боеголовками на 10 шт ,як зроблено в Р-36М.
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06.01.2024 19:15 Відповісти
Це як 10 ФАБів по 500 кг вибухівки,потужно.
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06.01.2024 19:18 Відповісти
Це була б бомба!
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06.01.2024 19:20 Відповісти
Саме так.Але унас є проблема в реалізації 1Лідер 2різні контролюючі органи про що казав Бутусовhttps://youtu.be/zzf9M44CC4c
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06.01.2024 19:28 Відповісти
Та вже зрозуміло,але нічого не поробиш
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06.01.2024 20:18 Відповісти
На то вони і концлагеря, що там за миску супу робитимуть все що скажуть і коли скажуть. І там навіть на думку не прийде жалітись, що когось не випускають з країни...
Хочте в Україні таке влаштувати?
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06.01.2024 21:21 Відповісти
Між іншим в Україні вироблялася балістика.......Наприклад 48H6. Інформація з відкритих джерел...
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06.01.2024 22:22 Відповісти
В Южной Корее не бабуины, а в Северной бабуины? Политический режим никак не влияет на качество мозгов. Для производства таких ракет нужны только две вещи:
1 Политическая воля.
2. Деньги
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06.01.2024 18:12 Відповісти
На 73% вплинув саме політичний режим
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06.01.2024 18:47 Відповісти
І ще Ви забули про один найголовніший пункт
3. НЕ ПИЗЗДИТИ ГРОШІ У ДЕРЖАВИ
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06.01.2024 18:49 Відповісти
Ну мав совок і волю і бабоси але все одно відставав від Заходу.
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06.01.2024 19:09 Відповісти
У ВПК не відстав від Заходу, радянські запаси досі використовуються. Совок розвалився через якість життя
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06.01.2024 19:12 Відповісти
Відставав - і компесував це кількістью .
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06.01.2024 19:24 Відповісти
Скільки вам рочків?
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06.01.2024 20:47 Відповісти
У 3-4 рази більше, ніж тобі, малюк
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06.01.2024 21:01 Відповісти
Не дивно, що ви не знаєте з чого драли на київському Електронмаші (RIP) їх останній виріб у 1991му році - так довго не живуть.
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06.01.2024 22:05 Відповісти
Які конкретно технології залишились за поребриком мені теж відомо. З власного нового там тільки Ельбрус 30ї давнини на списаному заводі AMD.
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07.01.2024 02:00 Відповісти
А для ускоренного получения детей, собрать в кучу 9 женщин.
Я верю в лучшее, порядочность, деда мороза, политическую волю ЕС. Наличие денег.
А снарядов, которые в прошлом веке подростки точили, нет.
Их просто не может быть. Потому что производство взрывчатых веществ вредно для экологии. Потому что (условно) сталь плавить на солнечных батареях не получится. Потому что в Германии (если вы оттуда) в преддверии войны, закрылся очередной металлургический завод. Потому что Маск спутников больше клепает, чем США может сегодня Абрамсов собрать. Всё похерено. Бесповоротно.
В 6-десятых американские астронавты по луне ходили. Сегодня для всего человечества это отдалённые планы.
Нужны университеты, которые будут учить учителей. Которые в свою очередь выучат инженеров, которые придумают станки на которых будут выпускать станки для производства ракет.
А во время войны дебетовую карточку даже в .... не засунешь.
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06.01.2024 20:00 Відповісти
Всевышний придумал войны, чтобы человечество после очередной деградации собиралось в кучу и избавлялось от утопичских идей
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06.01.2024 20:05 Відповісти
А за кого ви голосували в 2019-му? Якби остався Порошенко і Турчинов, то зараз би у нас уже були виготовлені тисячі ракет Гром-2 (Очевидно, що стріляти би ними не прийшлося, бо путін би не наважився на нас напасти). Голосувавші за Зе фактично проголосували за зупинку всіх ракетних программ на протязі кількох місяців після його приходу до влади
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06.01.2024 18:27 Відповісти
Тисячі - які тисячі, сотні можливо але не тисячі ( Гром 2 це не Вільха ).
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06.01.2024 18:48 Відповісти
Що вже тепер,втративши голову,за волоссям не плачуть....
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06.01.2024 20:19 Відповісти
Госпожа Меркель, господин Орланд, мистер Обама и после Трамп.
Они бы все наблюдали, как вместо выполнения Минских договорённостей глубокоуважаемые мною Петр Алексеевич и Кровавый Пастор клепали тысячи ракет. А МАГАТЭ приветствовало вступление Украины в клуб ядерных держав.
Всю каденцию Порошенко Запад (Америка Трампа дистанцировалась) прошла под давлением Запада к прекращению войны ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Никто бы не дал произвести тысячи ракет
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06.01.2024 20:34 Відповісти
Ви знаєте, шановний пан Сергій, я думаю що (глибоко шановані мною пан Гетьман і пан Пастор) і нікого особливо би і не питали. Тоді були всі технологічні можливості (закупки ******** станків і обладння у Турції - а все інше конструктори, технології майстри-виробництва) були свої і від Заходу не залежали. Як Захід тоді відсторонився від України - так вона мала тоді всі Права і Можливості робити ЩО ХОТІЛА. Бо була Суб'єктом і заслужила цей статус при Пороху.

Нажаль "розумний" нарід (не без "допомоги северного брата" - любий през лиш не Порох") не дав цим всім планам збутися - бо хотілось "мирняка" з вбивцями і "хоть поржать" по-приколу.
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06.01.2024 23:31 Відповісти
Вибачаюся, я російською мовою.
Возможно, я всегда буду считать это потерянным шансом для своей страны
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07.01.2024 00:22 Відповісти
Поставка Данією винищувачів F-16 відкладається на пів року.

Про це пише Berlingske з посиланням на міністерство оборони країни.

Данія мала поставити перші шість літаків до початку 2024 року. Але тепер доставка очікується у другому кварталі цього року
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06.01.2024 18:06 Відповісти
Ин на виробництві цих ракет

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06.01.2024 18:08 Відповісти
І що з того.
Хтось з придуркуватої влади навів ворога на наші оборонні підприємства. Оце шокує.
А не те що товстий Ин поділився ракетами з дружбаном по диктаторству хайлом.
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06.01.2024 18:08 Відповісти
Вспомни вагнергейт и угадай с трех раз кто.
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06.01.2024 18:19 Відповісти
На тих виробництвах купа зрадників.
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06.01.2024 19:10 Відповісти
тобто сбу в країні немає
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06.01.2024 19:16 Відповісти
Жду новости такого плана Иран и КНДР своим ландшафтом стали похожи на смесь луны Марса Венеры и Бог знает еще какой планеты в иных системах Космоса.. ах да открывается новый маршрут прогулочных лайнеров от бывшей Москвы града под водой прямо до США и Канады когда вы будете плыть то под вами будет 2000 метров того что называлось Россия... понимаю звучит это наивно... но говорят мечты иногда и часто сбываются...
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06.01.2024 18:09 Відповісти
Може так, може ні. Може то, може сьо. Що, заборонили правду казати?
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06.01.2024 18:11 Відповісти
Ми могли б ще у 2020-му році серійно виготовляти тактичні ракети, однак тоді не вистачило б грошей на новий асфальт
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06.01.2024 18:45 Відповісти
Та звичайно,скажу більше Україна одна з небагатьох країн світу, що може вироляти МБР.
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06.01.2024 19:09 Відповісти
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06.01.2024 18:53 Відповісти
Лидоры начали задуматься?)))
Вот почему их племена всегда такие: сначала наделать пуйню а думать потом...
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06.01.2024 19:39 Відповісти
припустимо це дійсно пкорейська ракета. Що далі? Санкції? - Не смішіть
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06.01.2024 18:56 Відповісти
......або більш недбале вироблення ракет. У КНДРівського пупса робітники складають ці ракети за тарілку риса в день, тому найчастіше падають в море. В мордорі закінчились яйця, курей теж нема, пишуть полиці порожні , то мабуть це ракети ,що зроблеі кацапами за тарілку перловки на день.
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06.01.2024 18:57 Відповісти
США при бажанні могли б вже давно рознести в хлам всі іранські і корейські воєнні заводи.Але ж то буде страшна ескалація і порушення процесу соплежуйства започаткованого там з часів безхребетного Обами.
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06.01.2024 19:24 Відповісти
Обама лидор!!! Он за шнобелевку "по миру" готов был из штанов выпрыгнуть.
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06.01.2024 19:37 Відповісти
Все комунодиктатуры должны быть уничтожены!!
И православный сталинизм х##ла и кндр и со временем ублюдочную "кнр" (днр)
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06.01.2024 19:33 Відповісти
Что могут русские склепать без украинцев ?
1) Ничего ! ! ! . ракеты без Королева нелетают (умер) , а батутного выгнали из воровства на постройке восточного . Борисов для этого очень тупой (мало быть жопализом к путину ), чтобы руководить космической отраслю.
2) авиадвигателей немогут слепить без "мотор сичь" ибо украсть нигде неудается .И на етом заканчиваютя верталеты .
3 ) транспортная авиция на упадке . Под забором десятки антеев -как доноры для несколько летающих Ан-124 и других.
Для этого и пробовали сначала под разными предлогами разружить Украну , и украинцам нравилось ходить на службу и получать зарплату . Но после Майдана пришел ко власти Порошенка и начал заного сколачивать вооружоные силы .
Москвобада планы рушились подмять интелектуальныий потенциал украинцев подмять под себя . Порошенко стал врагом народа № 1. И кинулис с помощю воров и аферистов менять ситуацию. Избрали артиста . И теперь имеют то избрали .
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06.01.2024 19:42 Відповісти
авиадвигателей не могут слепить без "мотор сичь" ибо украсть нигде не удается

Уважаемый Mod Dom писал о политической воле и деньгах, это тот случай. В прессе он описывался. По моему в Ульяновск, приглашали работников с Мотор сич. На моторостроительный завод. Станки европейские, такие же самые (только новее) Контракт 3 года, зарплата в то время 150-200 тысяч жильё. Всё ноу-хау, а это самое главное - частности и детали которые не отмеченные на чертежах они привезли в своих головах. Умеют они делать и двигатели и самолёты. Медленно, мало, но делают. Проблемы у них с сертификацией. Но это для выхода на закрытые европейские рынки.

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06.01.2024 20:51 Відповісти
Точно, як же вони можуть без українців вже 2 роки валити ракетами. Ну як же... це просто загадка.
А от чому самі українці такі круті 2 роки не можуть свої ракети мати - це взагалі питання на мільйон.
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06.01.2024 21:29 Відповісти
Полные санкции от Украины на поставки украинского зерна Северной Кореи. Пусть Россия кормит своим зерном Ира, тем самым уменьшая свои средства на войну в Украине. А Иру хороший урожай травы! А для ООН кучу полезных санкций за содействие агрессору.
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06.01.2024 19:48 Відповісти
у супернови є це відео як в Харькові був вибух від неї .він написав що це корейська ракета
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06.01.2024 19:52 Відповісти
Да, Иран и с.Корея понадежнее союзники, чем западные ссыкуны...
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07.01.2024 00:13 Відповісти
" Иран и с.Корея понадежнее союзники" неправда , они вынужденные " союзники" ,Иран получает всякие технологий обогощению урана от их там нетов , а тепер ихтамнеты поставляют мопеды и другую гадость чтобы получить летающи гроба . А в другом конце света наследники "кимченира " которыи учился в СССР в званий капитана артлерий ,Сталиным был назначен председателем местной компартий. И эта банда дикарей содержалось ссср и потом россией и производит то что получает от россий и китая . Своего газ -51 неможит сделать. Он работает на дровах .А ракеты тоскают на теперешних 8-осных тягачях , очень уж похожие Белоруское происхождение . И к концу : они не союзники они "иждевенцы ".
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07.01.2024 02:02 Відповісти
 
 