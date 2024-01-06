"Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР": прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Харкові досліджують уцілілу хвостову частину ракети, яку РФ могла отримати з КНДР: візуально вона схожа на "Іскандер", однак є деякі технічні відмінності, крім того, експерти відзначають, що ракета була зібрана не так якісно.
Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
6 січня він показав уламки ракет, якими росіяни обстрілювали Харків 29 грудня – 2 січня, зокрема уламки ракети, що вдарила по центру міста, неподалік площі Свободи.
"Під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема, й хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це нетипова ракета "Іскандер". Якими ракетами били – такими ж самими чи ні (під час усіх ударів останніх днів, - ред.) – зараз не можу сказати, оскільки під час інших влучань залишилися дрібні частини, за якими неможливо відрізнити, чи це "Іскандер", чи дуже схожа на нього ракета. Проводяться експертизи", – розповів речник прокуратури.
Чубенко відзначив, що раніше не фіксувалися випадки, коли б росіяни намагалися приховати маркування ракет, якими обстрілювали Харківщину.
"Спроба затерти номери на певних деталях свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету. До того ж по внутрішньому обладнанню ми бачимо: надписи всередині не дуже охайні, зроблені врізнобій. Зазвичай у таких ракетах, зроблених і в Радянському Союзі, і вже в Росії, надписи дуже охайні, все зроблено дуже ретельно, подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних – хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні", – розповів Чубенко.
Експерти мають сумніви не лише через якість, додав він, встановлено, що є технічні відмінності.
"Ця ракета є трохи більшою, ніж "Іскандер", буквально на 10 мм в діаметрі. Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети", — сказав Чубенко.
Є й інші технічні відмінності. Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не можуть. У прокуратурі припускають: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною.
"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети – вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", – зауважив Чубенко.
Будь ласка, зачекайте...
Про 73% - волають ті, хто й голосував.
Калькулятор та статистика у поміч.
Hope 2024 will be different.....
Хочте в Україні таке влаштувати?
1 Политическая воля.
2. Деньги
3. НЕ ПИЗЗДИТИ ГРОШІ У ДЕРЖАВИ
Я верю в лучшее, порядочность, деда мороза, политическую волю ЕС. Наличие денег.
А снарядов, которые в прошлом веке подростки точили, нет.
Их просто не может быть. Потому что производство взрывчатых веществ вредно для экологии. Потому что (условно) сталь плавить на солнечных батареях не получится. Потому что в Германии (если вы оттуда) в преддверии войны, закрылся очередной металлургический завод. Потому что Маск спутников больше клепает, чем США может сегодня Абрамсов собрать. Всё похерено. Бесповоротно.
В 6-десятых американские астронавты по луне ходили. Сегодня для всего человечества это отдалённые планы.
Нужны университеты, которые будут учить учителей. Которые в свою очередь выучат инженеров, которые придумают станки на которых будут выпускать станки для производства ракет.
А во время войны дебетовую карточку даже в .... не засунешь.
Они бы все наблюдали, как вместо выполнения Минских договорённостей глубокоуважаемые мною Петр Алексеевич и Кровавый Пастор клепали тысячи ракет. А МАГАТЭ приветствовало вступление Украины в клуб ядерных держав.
Всю каденцию Порошенко Запад (Америка Трампа дистанцировалась) прошла под давлением Запада к прекращению войны ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Никто бы не дал произвести тысячи ракет
Нажаль "розумний" нарід (не без "допомоги северного брата" - любий през лиш не Порох") не дав цим всім планам збутися - бо хотілось "мирняка" з вбивцями і "хоть поржать" по-приколу.
Возможно, я всегда буду считать это потерянным шансом для своей страны
Про це пише Berlingske з посиланням на міністерство оборони країни.
Данія мала поставити перші шість літаків до початку 2024 року. Але тепер доставка очікується у другому кварталі цього року
Хтось з придуркуватої влади навів ворога на наші оборонні підприємства. Оце шокує.
А не те що товстий Ин поділився ракетами з дружбаном по диктаторству хайлом.
Вот почему их племена всегда такие: сначала наделать пуйню а думать потом...
И православный сталинизм х##ла и кндр и со временем ублюдочную "кнр" (днр)
1) Ничего ! ! ! . ракеты без Королева нелетают (умер) , а батутного выгнали из воровства на постройке восточного . Борисов для этого очень тупой (мало быть жопализом к путину ), чтобы руководить космической отраслю.
2) авиадвигателей немогут слепить без "мотор сичь" ибо украсть нигде неудается .И на етом заканчиваютя верталеты .
3 ) транспортная авиция на упадке . Под забором десятки антеев -как доноры для несколько летающих Ан-124 и других.
Для этого и пробовали сначала под разными предлогами разружить Украну , и украинцам нравилось ходить на службу и получать зарплату . Но после Майдана пришел ко власти Порошенка и начал заного сколачивать вооружоные силы .
Москвобада планы рушились подмять интелектуальныий потенциал украинцев подмять под себя . Порошенко стал врагом народа № 1. И кинулис с помощю воров и аферистов менять ситуацию. Избрали артиста . И теперь имеют то избрали .
Уважаемый Mod Dom писал о политической воле и деньгах, это тот случай. В прессе он описывался. По моему в Ульяновск, приглашали работников с Мотор сич. На моторостроительный завод. Станки европейские, такие же самые (только новее) Контракт 3 года, зарплата в то время 150-200 тысяч жильё. Всё ноу-хау, а это самое главное - частности и детали которые не отмеченные на чертежах они привезли в своих головах. Умеют они делать и двигатели и самолёты. Медленно, мало, но делают. Проблемы у них с сертификацией. Но это для выхода на закрытые европейские рынки.
А от чому самі українці такі круті 2 роки не можуть свої ракети мати - це взагалі питання на мільйон.