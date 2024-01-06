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Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Покровську після обстрілу армією РФ триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами, ймовірно, перебуває ще шестеро людей.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У м. Покровськ внаслідок обстрілу повністю знищено 2 приватні житлові будинки. В результаті аварійно-рятувальних робіт з-під завалів вдалось врятувати 1 чоловіка. За попередньою інформацією під завалами двох будинків можливе перебування ще 6 людей, з них 2 дітей. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи", - повідомляють у ДСНС.

Також дивіться: Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, - Зеленський про обстріли Покровського району, внаслідок яких загинуло 11 людей. ВIДЕО

Також в службі зазначають, що в селі Рівне Мирноградської громади внаслідок прямого влучання повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало 6 осіб, з них 3 дітей, пошукові-рятувальні роботи тривають.

На місці обстрілу рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку на площі 100 кв. м.

Перед тим, внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей. 

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Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії 01
Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії 02
Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії 03
Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії 04
Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії 05
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06.01.2024 20:19 Відповісти
как там борат колесник звал гандонище русский мир вот он и пришел, надеюсь всех рыгоаналовских упырей русские ракеты найдут
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06.01.2024 22:38 Відповісти
 
 