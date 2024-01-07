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Берлін (150) мітинг (731) ракети (2787)

У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Близько трьох тисяч людей зібралися в суботу вдень перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні, щоби привернути увагу глави уряду ФРН до жахливих російських ракетних атак проти українців, які посилилися перед Новим роком і в перші дні 2024-го.

Про акцію "Україна в огні, зупинимо російський терор!" повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На тлі посилених ракетних обстрілів України з боку Росії ми, українці в Німеччині, стоїмо разом, щоб наш голос був почутий. Ми просимо зброю та повну міжнародну підтримку, дотримання і введення нових санкцій", - заявили організатори акції, об’єднання українських організацій у Берліні Vitsche.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР": прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня. ФОТОрепортаж

Українці, німці та представники інших націй голосно скандували та вимагали швидше надати Україні зброю, зокрема, ракети Taurus, рішення щодо яких гальмується, засоби ППО, безпілотники. Згадувалось, що попередню акцію перед офісом глави уряду ФРН було присвячено танкам Leopard, і сьогодні вони вже є в Україні.

Мітингувальники також наполягали на тому, щоб ізолювати російських дипломатів, брехня яких лише більше розпалює війну, закрити їм доступ до міжнародних майданчиків; уможливити використання заморожених російських активів тощо.

Присутні нагадали, що українські герої відбили найбільшу комбіновану повітряну атаку з десятками ракет і дронів. Пам‘ять загиблих внаслідок цих атак вшанували хвилиною мовчання та ставанням на коліна.

У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 01
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 02
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 03
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 04
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 05
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 06
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 07
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 08
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 09
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 10
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 11
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 12
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 13
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 14
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 15
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 16
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 17

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Берлін - не єдине місто в Німеччині, де цими днями проходять подібні демонстрації. У п’ятницю збиралися в Гамбургу, Галле, Ауґсбургу, в суботу відбулися акції в Кьольні, Дортмунді, Ванхаймі, 13 січня планується захід у Мюнхені. І це ще не повний перелік.

Основна "хвиля" акцій на підтримку України планується на другу річницю повномасштабного вторгнення РФ.
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Топ коментарі
+35
Сегодня Маркус Зёдер ,премьер Баварии ,выступил за передачу Таурусов .Это весьма и весьма влиятельный человек и я думаю что дело сдвинется.Очень хочу надеятся
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06.01.2024 20:15
+19
Де наші українці в Вашингтоні?)
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06.01.2024 20:18
+17
Мільйон з гаком українських втікачів в ФРН могли б і зібратися перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні.

Результат був би набагато кращий.

Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
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06.01.2024 20:24
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ніззя! путін нападе!
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06.01.2024 20:12 Відповісти
шось сильно мене залайкали, йа ж нічого такого.. то слова народні
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06.01.2024 20:30 Відповісти
Дякуємо, наші Громадяни України !!!!
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06.01.2024 20:50 Відповісти
Сегодня Маркус Зёдер ,премьер Баварии ,выступил за передачу Таурусов .Это весьма и весьма влиятельный человек и я думаю что дело сдвинется.Очень хочу надеятся
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06.01.2024 20:15 Відповісти
Такі да, ще й симпатиків України його не назвеш
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06.01.2024 20:46 Відповісти
це як же ж північні корейці мітингували шоп Ин дав кацапам балістику та артилерійські снаряди!?
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06.01.2024 20:17 Відповісти
Де наші українці в Вашингтоні?)
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06.01.2024 20:18 Відповісти
Увалили деяки заводи по виробництву військової техніки. Буекерн херов не увалили, де адекватне ппо на Київщині
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06.01.2024 20:33 Відповісти
Шо шо шо?
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06.01.2024 20:59 Відповісти
Так були прильоти по Київу. Що зробиш, це війна. Не одне ППО в світі не збиває 100% ракет.
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06.01.2024 22:27 Відповісти
українці потрібні в червоних штатах, а їдуть вони зазвичай в сині штати
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06.01.2024 20:50 Відповісти
В нас є цілий український сенатор з червоного штату. Вікторія Спартц. Але вона теж голосує проти України, як їй батечко Трамп скаже.
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06.01.2024 21:29 Відповісти
Diaspora Ua - Youtube. Регулярно перед Білим будинком.
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06.01.2024 21:04 Відповісти
Хиба в такій кількості?
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06.01.2024 21:13 Відповісти
Одного вчора впізнав на фото , - всім відома Люся ! Ходив там - огинався .
Кацапи сфоткали і виклали його пику в себе в пабліку .
Тільки хз , чи воно і дійсно українець , чи тільки прикидався весь час .
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06.01.2024 21:22 Відповісти
Молодці. А у Британії щось седять тихенько.....
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06.01.2024 20:21 Відповісти
Мільйон з гаком українських втікачів в ФРН могли б і зібратися перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні.

Результат був би набагато кращий.

Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
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06.01.2024 20:24 Відповісти
Ну таке, там і піднімати нема що. Почвари
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06.01.2024 20:26 Відповісти
Брехня! Які дівчата? З Reeperbahn?
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06.01.2024 20:50 Відповісти
ще що небуть розскажи
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06.01.2024 20:57 Відповісти
йа п розповів про трудові лагєря в польску, де жінок примушують круглодобово батрачити на поляків за дах та корм, хоча ЄС видає на добу по більш як 40 злотих полякам за кожного українського бєшєнца.. це 1200 злутих щомісячно. Програма "40+", але ж ти не повіриш.
Оце тільки тоді ви п мусіли не повірити і в блокаду кордону добрими поляками..
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06.01.2024 21:13 Відповісти
дівчата із німецьких германій пишуть, шо їх тримають в концтаборах, вихід за огорожу заборонено, живуть кучно у коробках ледь не з картону, скудний сухпай, ніяких своїх продуктів - та й звідки? не випускають же ж. Заборона сексу, алкоголю, вай-фай ледве текст тяне, сотовим зв'язком користуватись не можна, прачка та баня (душ) раз на декаду..
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07.01.2024 10:28 Відповісти
От чиста брехня. Хай ще губці покажуть
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06.01.2024 21:14 Відповісти
то не в той бік бєшєнка. Вона явно за *****.
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06.01.2024 21:37 Відповісти
Нормальна біженка, зі Львова, член партії ЄС. Отримує 900, 300 - за окрему хоч і маленьку квартиру, 300 на їжу. Роботи не шукає, вчить німецьку. Повертатися у Львів не хоче.
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06.01.2024 21:48 Відповісти
зі Львова тікати??? Якби хоча п з Харкова чи Запоріжжя...
а свою кватіру во львовє вона здала переміщеним з Мелітополя? Хоча знак запитання зайвий. Знаю особисто три сім'ї з Мелітополя, які зараз винаймають житло у Львові
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06.01.2024 21:54 Відповісти
Тікала зі Львова, бо видно боялася, що буде як у Бучі.
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06.01.2024 21:56 Відповісти
її віра в перемогу надихає)
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06.01.2024 22:01 Відповісти
Сама себе перехитрила. Хотіла вчитися на політології, але тут прийшла війна, вона не повернулася, а чоловік тим часом знайшов собі іншу.
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06.01.2024 22:19 Відповісти
то вона в німеччинах ща до широкомасштабного опинилася?
ага, то Ви її втішали ото за кавою)))
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06.01.2024 22:25 Відповісти
Хто в свою нормальну квартиру, пустить квартирантів? В кого квартира не одна, то може здасть. Ви би пустили чужих людей в своє житло, а самі жили б в тих умовах, про які розказуєте?
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06.01.2024 22:13 Відповісти
які ж ви добрі - для того й тікають до німецьких єрманій зі Львову шоп там житло здати. Ну то й шо, шо шпалери помалюють та двері поцарапають??? Зате жива копіка капає.. на випадок капітуляції все пропаде, а якшо переможемо, то воно поремонтує, або ж продасть в разі коли прилаштується в еуропі
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06.01.2024 22:20 Відповісти
а от мені полска нічого не платить. Живу в общєжитії, кімнатка 3Х3, ліжко, стіл, стілець, умивальник та клозєт. Пральня в підвалі. Їжа в загальній їдальні, щоденно - пюре із зємляков та гербата без цукру. Меню не мінялося скільки йа тут, а старожили подейкують, шо воно таке завжди було. Від початку.
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06.01.2024 22:00 Відповісти
То Ви біженець, а я думав брехливий кацап. То не говоріть того чого не знаєте. У Німеччині біженці з України живуть добре.
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06.01.2024 22:17 Відповісти
то йа не в німецьких єрманіях, то наші дівчата, шо тут жили в одному закладі зі мною, пишуть мені в вайбері про свої умови. Кажуть шо погано, але значно краще, аніж тут де йа зараз
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06.01.2024 22:22 Відповісти
йа добре знаю за себе та тутешні обставини. Написав було в чат каналу українці в польші, а мене забанили.. не повірили шо таке може бути. А йа правду і тільки правду..
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06.01.2024 22:24 Відповісти
от шо станеця якшо сра.. факінґ еуропа не надаватиме нам допомоги?
по-перше, кацапи швиденько окупують всю Україну, всіх наших спритних ухилянтів ***** миттю поставить під ружжо і пожене на польску, яка геть не смикатиметься, сподіваючись на "гарантований" параграф нати з якимось там міфічним лумєром, а слідом за сплюндрованою польскою і всі німецькі єрманії развратяцца в радную говєнь - ванькі павтарят масові зґвалтування тамошніх фрау в усьому віковому асортименті..
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06.01.2024 20:25 Відповісти
Не знаю хто ви чи шо ви....Не понятно як вас звать,цифро буква з польским прапором.......У вас з головою нормально?Ви таке пишите....На приклад,***** миттю поставить под ружжо.....?Я це чув по марахфону....Нас?Мене?Кацап под ружжо...?Це як треба нас не поважати....щоб таке висрати...?Заморетеся ставити нас....)))Земля вигорить у кацапа.... За решту я промовчу......пилюка,шо попало.По факту.....куча здорових,виторгувала у немца життя за окоп......Можна бастувати.Толк би був...
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06.01.2024 21:09 Відповісти
йа бєшєнєц, статус UKR. З головою в мене найкраще з усіх, тут ніяких сумнівів.
марахвону не дивлюся, а мої переконання базуються на багатому життєвому досвіді.
тебе не поставлять під ружжо - ти сам прибіжиш проситися. Бо дуже емоційно бив себе кулаком в груди та п'ятою в спину.. а це виказує твій інфернальний переляк. Повага до українців в мене пропала з того моменту, як воно почало тікати від мобілізації.. через Тису, через Карпати, за пеньондзи.. а другі почали їх ловити як собак. А ***** (особова назва, бо ***** - це ти, до прикладу) має для тебе мобілізаційний резерв - він візьме в заручники твоїх дітей (якшо вони в тебе є), чи інших родичів, і не дай бох тобі на європейському фронті здатися німцям, французам чи британцям - твох рідних буде закатовано.. так шо ти станеш під ружжо.. попросишся сам.
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06.01.2024 21:27 Відповісти
Ну так приблизно думав за Вас.Я *****?Пробачаю.......От то шо ви втратили повагу,до нас це вже хуже.Але переживемо якось.Будь здоров,беженец.Тай вообше....як втратив повагу,чому тут пишеш(смердиш)?Живи та радуйся.А за ружжо....та решту пропогандонського мусору....ноу комент.Поважаю вашу думку.Але не Вас.Ви не порядна людина.Це факт.Ну на коня....ше,я плюю на кацапа але твоя эвропа,також не в радость.Я за сильну нашу Державу....вона буде!!
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06.01.2024 21:45 Відповісти
держава - то інструмент насилля над народом. Українцям тра' гуртуватися, як ото на Майдані. Ідеї Майдана актуальні та правильні - народовладдя мусить бути постійним, а не комедією раз на чотири роки.
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06.01.2024 22:06 Відповісти
і ше стосовно "заморитесь ставити нас" - на окупованих територіях місцевих мобілізують проти України аж гай шумить.. Найвмотивованіші з москалів ті манкурти. Бо особиста помста та зміщена реакція так працюють
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06.01.2024 21:34 Відповісти
Сподіваюсь серед них були особливо розумні дописувачки з німецькими ІР, які тут поради роздати як нам треба жити
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06.01.2024 20:48 Відповісти
Не переживай, Стєпанофф.
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06.01.2024 20:58 Відповісти
Він про коментаторку "валентина".
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06.01.2024 22:16 Відповісти
взагалі то про них обох
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06.01.2024 22:19 Відповісти
давайте яскравіше демонструйте свою кацапську ментальність, не обмежуйте себе в емоціях.
А переживати перейматись мені є з чого. Все ж таки у мене ракети і шахеди літають над головою
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06.01.2024 22:22 Відповісти
Враження, що сьогодні кацапоботів день.
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06.01.2024 21:01 Відповісти
Німеччина не буде першою нічого передавати. Хто може кинути в них камінь за це?
Якщо провідний кандидат в президенти США каже, що вимагатиме від Европи компенсації за надану американцями зброю - чого чекати німцям всього через рік? Той же провідний кандидат в минулому ставив під сумнів необхідність заступатися "за Таллін".

Поки Україні не дадуть ATACMS на 300 км - Німеччина не поставить Taurus. Подібне було з Leopard II та Abrams.
Україні треба було б не асфальт класти, а завершувати "Сапсан", замість того колаборанти або просто тупі дебіли заборонили працівникам військових заводів залишати робоче місце під час масованого ракетного удару, внаслідок чого лише на одному з заводів загинули 29 працівників 29 грудня. Тепер знову треба жебрати ракети по всьому світу.
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06.01.2024 20:53 Відповісти
Одного не розумію, по всієму світу жебракують надати зброю українці, а у Вас в хаті в Україні хочуть закрити КП "Луч" вже і зараз, а це флагман розробок вітчизняних, це "Стугна", "Нептун", про що можна говорити?
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06.01.2024 21:35 Відповісти
Бо в нас вороги при владі.
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06.01.2024 21:59 Відповісти
Х*йло не даремно Зеленського спонсорував на виборах.
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06.01.2024 22:17 Відповісти
Не здивуюсь, якщо на днях рашисти організують значно більшу акцію проти передачі будь-якої зброї Україні - там повно рашистського лайна та любителів кацапських грошей.
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06.01.2024 20:59 Відповісти
Мало людей зібралося, в одному Берліні 100 тисяч українців є
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06.01.2024 21:00 Відповісти
Аби я там була (або в іншому місті Німеччини) обов'язково пішла би підтримати. Сестра моя, яка більше 15 років там, за Україну була і є завжди. Але не може - робота по суботах друга зміна (на 13:00- до 20:00), важка. Поки до дому добереться, вже 21:00. Вона дуже втомлюється.
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07.01.2024 02:49 Відповісти
Ну, дадут таурусы. Дальше что? Сюда тысячи кацапских ракет прилетело - как это помогло им продвинуться на фронте? КР - это террор мирняка. Правда иногда может повезти - как нам с некоторыми кацапскими лоханками или кацам со складом под Хмельницким.
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06.01.2024 21:30 Відповісти
А в Україні жоден не вийшов і не вимагав звільнення єрмака і татарова. Херпіду їх промянів на Україну!!! Вимоги США і НАТО залишили без уваги, а ті залишили без уваги просьби фінансуванння і постачання зброї.
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06.01.2024 21:56 Відповісти
а, таки, чому? То ж правда
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06.01.2024 22:08 Відповісти
а ше "Зє!лупа в Омані" ото як лєнін в разлівє
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06.01.2024 22:09 Відповісти
Цікава політика на Заході іноді - видурювати у аборигенів дурників якими були українці Ядерну Зброю це цілком нормально, а надавати українцям зброю для захисту проти ворога для них це не нормально. В цьому плані кацапи для них більш цивілізовані, тому сберігати московію від знищення для них нормально.
Може вони судять по тесту - ті народи які здали добровільно ядерну зброю не нормальні,а ті хто всіма силами попри санкції залишили ії собі, ті цілком нормальні.
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06.01.2024 22:02 Відповісти
За словами Кравчука, Україна була змушена знищити свій ядерний арсенал під загрозою санкцій США.

"Перед нами стояв виклик - або ми складемо ядерну зброю, або вони чинитимуть на нас економічний тиск, включаючи санкції".
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06.01.2024 23:23 Відповісти
Вірити комуняцькій курві цевсе одно що вірити кремлю.
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06.01.2024 23:25 Відповісти
Прорахунок України полягав не стільки в тому, що вона відмовилася від ядерної зброї, скільки в обмін на розпливчасті запевнення, які можна було проігнорувати без наслідків.
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06.01.2024 23:27 Відповісти
Лідери Ірану, наприклад, бачать, що сталося з іракським президентом Саддамом Хусейном, який не зміг отримати ядерну зброю, і лівійським Муаммаром Каддафі, який відмовився від своїх ядерних амбіцій, в той час як Кім Чен Ин з Північної Кореї зручно тицяє носом в міжнародне співтовариство, тому що він сидить на невеликому арсеналі рудиментарних, але тим не менш потужних ядерних бомб.

Урок полягає в тому, що хоча інші країни можуть накласти санкції на ядерну державу, вони не наважаться вторгнутися в неї.
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06.01.2024 23:29 Відповісти
Немцы только пи**юлины хорошо понимают. Надо додавить.
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06.01.2024 23:06 Відповісти
где наши в вашингтоне?? языки себе в ж*пы позасовывали
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07.01.2024 00:06 Відповісти
Це радує. Але це МАЛО!

У нас є Дія. Що заважає прикрутити туди квести та інші "соціальні інструменти" щоб громадяни розуміли що треба їх державі, коли та де, та мали мотивації діяти?

Мінцифра не спати. Дійте.
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07.01.2024 00:07 Відповісти
.З 2004 року в Україні з'явилася величезна кількість російської агентури, результат - Донбас 2014 року, а ще раніше Крим.
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07.01.2024 13:12 Відповісти
Росіяни тримають напоготові близько 40 "Калібрів", але через негоду всі ракети-носії були доставлені до своїх баз.
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07.01.2024 13:15 Відповісти
 
 