У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Близько трьох тисяч людей зібралися в суботу вдень перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні, щоби привернути увагу глави уряду ФРН до жахливих російських ракетних атак проти українців, які посилилися перед Новим роком і в перші дні 2024-го.
Про акцію "Україна в огні, зупинимо російський терор!" повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На тлі посилених ракетних обстрілів України з боку Росії ми, українці в Німеччині, стоїмо разом, щоб наш голос був почутий. Ми просимо зброю та повну міжнародну підтримку, дотримання і введення нових санкцій", - заявили організатори акції, об’єднання українських організацій у Берліні Vitsche.
Українці, німці та представники інших націй голосно скандували та вимагали швидше надати Україні зброю, зокрема, ракети Taurus, рішення щодо яких гальмується, засоби ППО, безпілотники. Згадувалось, що попередню акцію перед офісом глави уряду ФРН було присвячено танкам Leopard, і сьогодні вони вже є в Україні.
Мітингувальники також наполягали на тому, щоб ізолювати російських дипломатів, брехня яких лише більше розпалює війну, закрити їм доступ до міжнародних майданчиків; уможливити використання заморожених російських активів тощо.
Присутні нагадали, що українські герої відбили найбільшу комбіновану повітряну атаку з десятками ракет і дронів. Пам‘ять загиблих внаслідок цих атак вшанували хвилиною мовчання та ставанням на коліна.
Берлін - не єдине місто в Німеччині, де цими днями проходять подібні демонстрації. У п’ятницю збиралися в Гамбургу, Галле, Ауґсбургу, в суботу відбулися акції в Кьольні, Дортмунді, Ванхаймі, 13 січня планується захід у Мюнхені. І це ще не повний перелік.
Основна "хвиля" акцій на підтримку України планується на другу річницю повномасштабного вторгнення РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапи сфоткали і виклали його пику в себе в пабліку .
Тільки хз , чи воно і дійсно українець , чи тільки прикидався весь час .
Результат був би набагато кращий.
Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
Оце тільки тоді ви п мусіли не повірити і в блокаду кордону добрими поляками..
а свою кватіру во львовє вона здала переміщеним з Мелітополя? Хоча знак запитання зайвий. Знаю особисто три сім'ї з Мелітополя, які зараз винаймають житло у Львові
ага, то Ви її втішали ото за кавою)))
по-перше, кацапи швиденько окупують всю Україну, всіх наших спритних ухилянтів ***** миттю поставить під ружжо і пожене на польску, яка геть не смикатиметься, сподіваючись на "гарантований" параграф нати з якимось там міфічним лумєром, а слідом за сплюндрованою польскою і всі німецькі єрманії развратяцца в радную говєнь - ванькі павтарят масові зґвалтування тамошніх фрау в усьому віковому асортименті..
марахвону не дивлюся, а мої переконання базуються на багатому життєвому досвіді.
тебе не поставлять під ружжо - ти сам прибіжиш проситися. Бо дуже емоційно бив себе кулаком в груди та п'ятою в спину.. а це виказує твій інфернальний переляк. Повага до українців в мене пропала з того моменту, як воно почало тікати від мобілізації.. через Тису, через Карпати, за пеньондзи.. а другі почали їх ловити як собак. А ***** (особова назва, бо ***** - це ти, до прикладу) має для тебе мобілізаційний резерв - він візьме в заручники твоїх дітей (якшо вони в тебе є), чи інших родичів, і не дай бох тобі на європейському фронті здатися німцям, французам чи британцям - твох рідних буде закатовано.. так шо ти станеш під ружжо.. попросишся сам.
А
переживатиперейматись мені є з чого. Все ж таки у мене ракети і шахеди літають над головою
Якщо провідний кандидат в президенти США каже, що вимагатиме від Европи компенсації за надану американцями зброю - чого чекати німцям всього через рік? Той же провідний кандидат в минулому ставив під сумнів необхідність заступатися "за Таллін".
Поки Україні не дадуть ATACMS на 300 км - Німеччина не поставить Taurus. Подібне було з Leopard II та Abrams.
Україні треба було б не асфальт класти, а завершувати "Сапсан", замість того колаборанти або просто тупі дебіли заборонили працівникам військових заводів залишати робоче місце під час масованого ракетного удару, внаслідок чого лише на одному з заводів загинули 29 працівників 29 грудня. Тепер знову треба жебрати ракети по всьому світу.
Може вони судять по тесту - ті народи які здали добровільно ядерну зброю не нормальні,а ті хто всіма силами попри санкції залишили ії собі, ті цілком нормальні.
"Перед нами стояв виклик - або ми складемо ядерну зброю, або вони чинитимуть на нас економічний тиск, включаючи санкції".
Урок полягає в тому, що хоча інші країни можуть накласти санкції на ядерну державу, вони не наважаться вторгнутися в неї.
У нас є Дія. Що заважає прикрутити туди квести та інші "соціальні інструменти" щоб громадяни розуміли що треба їх державі, коли та де, та мали мотивації діяти?
Мінцифра не спати. Дійте.