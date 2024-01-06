На Бєлгородщині знищено 2 ЗРК "Панцир", - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни-розвідники підсмажили 2 російські ЗРК "Панцир". 6 січня 2024 року відбулась чергова спецоперація ГУР МО України, спрямована на ослаблення держави-агресора Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі ГУР Міноборони.
У повідомленні зазначається: "У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області.
Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "панцирь с1" виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів".
Топ коментарі
+19 Sergiy Vitalyovich
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+16 Hanka Panyanka
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+13 Артм Воронцов
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Слава ЗСУ !..
Це щось по типу роботи свічблейда, веде захоплену ціль.
Рашисти використовують FPV-дрони з машинним зором і автозахопленням цілі: дані з перехопленого відео
DEFENSE EXPRESS
06 січня 2024, 18:19
Ось , що це таке.
- Як дрон влітає під "мангал" і підриває танк кацапів
- Підрив кацапських танків з протимінними тралами на протитанкових мінах
- Знищення нашими дронами комплексів радіоелектронної боротьби які призначені для придушення наших сигналів управління дронами
- знищення нашими БПЛА кацапських зенітно-ракетних комплексів
- Підрив кацапських протимінних кораблів на власних мінах
Чи це не справа політолога?
Треба масштабувати виробництва та мобілізувати на них людей. І тоді можна буде справді замінити всю піхоту на операторів дронів і забути про таке явище як нестача людей щоб тримати фронт чи наступати.
2) Нужно уничтожать не только технику, НО !!!! больше оккупантов, только так можно их заставить бояться. А совкового железа у них как говна.