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На Бєлгородщині знищено 2 ЗРК "Панцир", - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни-розвідники підсмажили 2 російські ЗРК "Панцир".  6 січня 2024 року відбулась чергова спецоперація ГУР МО України, спрямована на ослаблення держави-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області.

Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "панцирь с1" виведені з ладу.  Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За тиждень на донецькому напрямку уражено три ворожих ЗРК "Бук". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР провело спецоперацію на Бєлгородщині: атаковано російський взводний опорний пункт, ворог зазнав втрат. ВIДЕО

На Бєлгородщині знищено 2 ЗРК Панцир, - ГУР 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
На відео видно лише що дрони на доволі чималій відстані до "Панцирів" втрачають зв'язок з операторами. Я не експерт у цьому питанні, але з чого саме зрозуміло, що їх виведено з ладу?
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06.01.2024 21:59
+16
ГУР МО завжди вміють чимось порадувати..
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06.01.2024 21:39
+13
Був панцир став друшлак…
Слава ЗСУ !..
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06.01.2024 21:45
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ГУР МО завжди вміють чимось порадувати..
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06.01.2024 21:39 Відповісти
На ніч приємне. Це Подольськ підмацквовьє
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06.01.2024 22:34 Відповісти
Адам Кадыров уже выехал
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06.01.2024 22:46 Відповісти
нє ну блін красіво ))
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06.01.2024 23:24 Відповісти
У них видимо и крыши нет что так снегом все засыпало )
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06.01.2024 23:35 Відповісти
Ви фсьо врьотє, ета Європа...))
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07.01.2024 11:00 Відповісти
дуже красиво...
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07.01.2024 19:39 Відповісти
І добре
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06.01.2024 21:39 Відповісти
І що то за ППО яке не бачить безпілотник?????
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06.01.2024 21:44 Відповісти
Сдєлано в ссср чи на раші.
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06.01.2024 21:49 Відповісти
Колись читав шо Тунгуска ( попередник Панциря ) бачить малорозмірні цілі - а Панцир ніт ( звісно такого не мало би бути - але всяке буває ).
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06.01.2024 22:47 Відповісти
Саме звичайне яке готувалось для тої війни що була, а не для майбутньої.
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06.01.2024 23:42 Відповісти
Тут багато моментів. Наприклад на відео я не побачив, щоб антена виявлення цілей оберталась, тобто вона або вимкнена, або працює в секторному режимі, тобто бачить тільки в секторі, куди направлена. По друге, вони реальном могли бути в режимі очікування ЦУ від КП, тобто самі не світились, щоб їх не виявили, а враховуючи що такі дрони мають ЕПР як у ворони, то далекі РЛС їх явно не бачили, тим більше вони по відео заходили над лісним масивом. По третє, мінімальну дальність поразки ракетою для Панциря москалі шифрують, але наприклад для Тунгуски вона складала 2.5 км, а мінімальна дальність гарматним каналом для Тунгуски (гармати аналогічні 30мм) складає 200м. Тобто якщо ворони можуть літати над комплексом, то серед них можуть бути і дрони ))
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07.01.2024 11:13 Відповісти
Був панцир став друшлак…
Слава ЗСУ !..
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06.01.2024 21:45 Відповісти
Це вже стало нормою. Респект виконавцям!
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06.01.2024 21:51 Відповісти
Нове "блюдьо'' від ЗСУ-''кацапи смажені у власному панцері''.
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06.01.2024 21:53 Відповісти
Оті малі комарі дрони копійчані з кацапів всю кров вип'ють.
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06.01.2024 21:53 Відповісти
Є, я хотел бі детонацию.
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06.01.2024 21:55 Відповісти
А під мацквою коли почнуть "буянити".??
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06.01.2024 21:57 Відповісти
На відео видно лише що дрони на доволі чималій відстані до "Панцирів" втрачають зв'язок з операторами. Я не експерт у цьому питанні, але з чого саме зрозуміло, що їх виведено з ладу?
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06.01.2024 21:59 Відповісти
Чесно кажучи теж так подумав, не факт що попали, хоча б хотілося
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06.01.2024 22:04 Відповісти
Ну перший дрон був над Панцирем і міг впасти на нього. Щодо другого не зрозуміло нічого
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06.01.2024 22:06 Відповісти
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06.01.2024 22:11 Відповісти
Там дрони з авто-захопленням цілі. На відео це чітко можна побачити.
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06.01.2024 22:26 Відповісти
Кацап з іржавим АК-74 теж може захопити ціль. Дійти до неї - не факт
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06.01.2024 22:30 Відповісти
Додано:
Це щось по типу роботи свічблейда, веде захоплену ціль.
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06.01.2024 22:42 Відповісти
https://t.me/defenseexpress_ua/5712



Рашисти використовують FPV-дрони з машинним зором і автозахопленням цілі: дані з перехопленого відео

DEFENSE EXPRESS

06 січня 2024, 18:19

Ось , що це таке.
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07.01.2024 08:25 Відповісти
"Connection lost" - це знищення?
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06.01.2024 22:03 Відповісти
Перший дрон ще міг якось нашкодити панцирю, впавши на нього. Якщо там вибухівка від удару підривається. А от щодо другого невпевнена.
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06.01.2024 22:07 Відповісти
Мені більше всього подобається:
- Як дрон влітає під "мангал" і підриває танк кацапів
- Підрив кацапських танків з протимінними тралами на протитанкових мінах
- Знищення нашими дронами комплексів радіоелектронної боротьби які призначені для придушення наших сигналів управління дронами
- знищення нашими БПЛА кацапських зенітно-ракетних комплексів
- Підрив кацапських протимінних кораблів на власних мінах
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06.01.2024 22:04 Відповісти
Захопіть той же Бєлгород, швидко поламайте там все військове чи те, що може бути використане військовими. Так само з іншими прикордонними містами зробіть. Можна навіть в Лукашенкорейху. Потім можна швидко відійти.
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06.01.2024 22:04 Відповісти
Атамана немає. По забуграм роз'їхались.
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06.01.2024 22:10 Відповісти
Захопіть краще Мелітополь. І можна навіть швидко не відходити.
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06.01.2024 22:13 Відповісти
Це до генштабу питання насправді і ми не знаємо як краще для тактики.
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06.01.2024 22:15 Відповісти
Лучший коммент ! Остальное розовые очки . Никакого разбитого "панцыря" на этом видео НЕ видно.
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07.01.2024 11:48 Відповісти
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06.01.2024 22:11 Відповісти
Унітаз???
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06.01.2024 22:15 Відповісти
Що це як не реклама сантехніки для освободятлів з Бурятії?
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07.01.2024 07:53 Відповісти
всего лишь 2ой раз за 2 года?? ганьба
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06.01.2024 23:58 Відповісти
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06.01.2024 22:20 Відповісти
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06.01.2024 22:22 Відповісти
А що скаже ГУР МО про обстріл кацапами виробників зброї пару днів тому?
Чи це не справа політолога?
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06.01.2024 22:24 Відповісти
Кацапи не можуть потрапити точно. Тому обстрілюють тільки житлові райони!
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06.01.2024 22:26 Відповісти
Даже сеткой не маскируют утырки. На фоне снега просто тир.
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06.01.2024 22:28 Відповісти
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06.01.2024 22:42 Відповісти
За-і-бісь!
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06.01.2024 22:52 Відповісти
Ще одна гарна ілюстрація того що слова про нібито відсутність непомітних для рлс і ппо дронів це далекі від реальності накиди.

Треба масштабувати виробництва та мобілізувати на них людей. І тоді можна буде справді замінити всю піхоту на операторів дронів і забути про таке явище як нестача людей щоб тримати фронт чи наступати.
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06.01.2024 23:40 Відповісти
1) давайте честно : КТО увидел что "панцырь" уничтожен ? Видно что дрон совершает аэроразведку. Может у кого то есть РОЗОВЫЕ очки ? Подскажите, в каком магазине купили.
2) Нужно уничтожать не только технику, НО !!!! больше оккупантов, только так можно их заставить бояться. А совкового железа у них как говна.
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07.01.2024 11:43 Відповісти
 
 