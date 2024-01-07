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Новини Фото Війна в Україні
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 364 730 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 364730 (+860) осіб,

танків - 6022 (+4) од,

бойових броньованих машин - 11180 (+22) од,

артилерійських систем - 8653 (+36) од,

РСЗВ - 951 (+1) од,

засоби ППО - 637 (+4) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24),

крилаті ракети - 1786 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од,

спеціальна техніка - 1327 (+10)

Також читайте: Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата на Токмацькому напрямку. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼🙏🏼❤️
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07.01.2024 08:15
+16
ЗСУ, якщо дивитися на тих хто прийшов на ротацію, то бачиш суворих, стомлених,зранених чоловіків. Ті хто йде на заміну їм, молоді посміхаються,мотивовані. Якщо напишуть тут,що поповнення іде з під палиці, то просто йдіть з ними разом,щоб просто подивитися. ЗСУ, дякую, що маєш таких захисників. Усе буде Україна
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07.01.2024 08:29
+11
Приходить кацап додому Бачить - на столі коробка картонна... Відкриває А у ній - силіконовий фаллоімітатор!
- Доча! Что ЭТО?
- Да вот папа... Никакой надежды... Паследнева кто на меня засматривался привезли с СВО и пахаранили вчера... Купила замену...
На другий день приходить дочка додому Сидить батько за столом Перед ним - пляшка горілки дві склянки і фаллоімітатор
- Папа! Что ЭТО?!!!
- Да вот - с зятем выпиваем...
показати весь коментар
07.01.2024 10:31
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Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼🙏🏼❤️
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07.01.2024 08:15 Відповісти
ЗСУ, якщо дивитися на тих хто прийшов на ротацію, то бачиш суворих, стомлених,зранених чоловіків. Ті хто йде на заміну їм, молоді посміхаються,мотивовані. Якщо напишуть тут,що поповнення іде з під палиці, то просто йдіть з ними разом,щоб просто подивитися. ЗСУ, дякую, що маєш таких захисників. Усе буде Україна
показати весь коментар
07.01.2024 08:29 Відповісти
Техніка палає.
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07.01.2024 08:35 Відповісти
На болотах депутат Міхаіл Козирєв вигадав, як зробити так, аби окупанти, які воюють проти України, могли бути присутніми на сімейних застіллях. Він запропонував робити їхні зростові фігури з картону.
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07.01.2024 09:24 Відповісти
та читав про це,потім він зняв свій пост...бо був в п'яному угарі,і по приколу написав.
показати весь коментар
07.01.2024 09:48 Відповісти
Приходить кацап додому Бачить - на столі коробка картонна... Відкриває А у ній - силіконовий фаллоімітатор!
- Доча! Что ЭТО?
- Да вот папа... Никакой надежды... Паследнева кто на меня засматривался привезли с СВО и пахаранили вчера... Купила замену...
На другий день приходить дочка додому Сидить батько за столом Перед ним - пляшка горілки дві склянки і фаллоімітатор
- Папа! Что ЭТО?!!!
- Да вот - с зятем выпиваем...
показати весь коментар
07.01.2024 10:31 Відповісти
- Куме! Новину чули?
- Яку?
- В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
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07.01.2024 10:21 Відповісти
На Сході України вовки вже не бігають. Не можуть - задишка. Стали товсті як свині. Мисливці кажуть, що сала на три пальці...
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07.01.2024 17:20 Відповісти
У нас це було рік тому За весну 2022 року тежоб"їдалися І не стільки вовки як дикі свині Єгері казали - вже другий рік великі виводки Але полювання ж заборонене другий рік Хто мін не боїться - трохи браконьєрять У нас ще й риба з раками жирує Бо жеруть понтонерів у Десні Наші хлопці мости попідривали - так кацапи наводили понтонні мости А їх наша авіація бомбила А у бронежилеті касці і зимовому одязі у холодній водв плавать "важкувато" Хлопці влітку на ямі "драчем" сома пробували вловить Сіпали-сіпали Зачепили Тягнуть Підняли до борту - а то не сом а бушлат в бронежилеті І звідти кістки випадають Так обрізали драча і додому попливли
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07.01.2024 17:48 Відповісти
а ростову фігуру треба буде теж з пазлів складати?
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07.01.2024 11:02 Відповісти
тим часом у Чєлябінську
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07.01.2024 12:10 Відповісти
проблема картонный ванек в одном -
неясно как он должен быть - сидячий, стоячий или уже лежачий? 🤡
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07.01.2024 12:45 Відповісти
Минув 3605 день москальсько-української війни.
122!! одиницц техніки та 860!! чумардосів.
Арта 37!!, броня 26!, логістика 45!.
Рахунок ППО спецтехніка 4 - 10.
Техніка знову пішла вверх.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 364 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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07.01.2024 10:47 Відповісти
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07.01.2024 10:50 Відповісти
Цікаво, коли вони встигають стільки артилеристів готувати - це ж не тільки бери на пузо та волоки снаряд?
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07.01.2024 11:05 Відповісти
Мобілізаційний потенціал великий, плюс учбових центрів повідкривали багато, плюс багато є де тренуватись по бойовому, плюс виходять зі шпиталів бойові кадри-інструктори. В армії навчання в більшості проходить в самому підрозділі, від стариків до молодняка.
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07.01.2024 11:16 Відповісти
питання одне - це ваша фантазія про потенціал "вторую армию после пригожинской"?
чи ви самі це бачили - учбові центри? про багато інструкторів?
хто ви? фантазери чи кацапи?
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07.01.2024 12:47 Відповісти
Цікаво, написали одне питання, а знаків питання поставили 5. Ніколи не треба недооцінювати ворога. Про учбові центри в Гуглі можно знайти багато інфи, це і в самій рашці, і на окупованих територіях, і в білорашці ... Чи ви думаєте, що 100% москалів на фронт попадають без підготовки? Тоді чому ми ще не звільнили всю територію? Про багато інструкторів, якщо ви були в армії, то розумієте як проходять навчання, інструктором може рахуватись вс, який прослужив більше року і досяг хороших результатів, а під час бойових дій досвід отримується сильний, і у нас теж. Плюс кожен офіцер це інструктор апріорі. Тому гляньте чисельність армії рашки і скільки там офіцерів. Про "хто ви?", я більше як 25 років офіцер ЗСУ. Про "фантазери" - людина без фантазії ущербна людина, тому ще з дитячого садочку всі розвиваючи ігри призвані розвивати фантазію. Про "кацап", я не кацап, я українець і пишаюсь цим.
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07.01.2024 13:22 Відповісти
ви поширюєте інформацію - виходячи з власної фантазії
достовірна інформація - лише перевірена власними очима або з розслідуванні ішої особи - ЯКА ПОБУВАЛА ТАМ І ВСЕ БАЧИЛА НА ВЛАСНІ ОЧІ
те що пише гугл - це лише гугл
подумайте про це
***
Ваша інформація нічим не відрізняється від вираз - "на Марсі живуть марсіани"
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07.01.2024 14:44 Відповісти
Я Вас почув, але не погоджуюсь. В пості, за який Ви зачепились нема цифр, а все що я описав присутнє.
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07.01.2024 22:24 Відповісти
Коли Ви вже напишите: ...це більше, ніж таке місто як мацква?
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07.01.2024 12:53 Відповісти
Дуже хочу, але чекаємо ...
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07.01.2024 13:12 Відповісти
кількість артсистем і логістики сьогодні гарна, як для зими.
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07.01.2024 11:04 Відповісти
Вороже ППО потроху проріджується, готуємось до F-16
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07.01.2024 11:27 Відповісти
 
 