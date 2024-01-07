Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 364 730 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 364730 (+860) осіб,
танків - 6022 (+4) од,
бойових броньованих машин - 11180 (+22) од,
артилерійських систем - 8653 (+36) од,
РСЗВ - 951 (+1) од,
засоби ППО - 637 (+4) од,
літаків - 329 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24),
крилаті ракети - 1786 (+0),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од,
спеціальна техніка - 1327 (+10)
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
- Доча! Что ЭТО?
- Да вот папа... Никакой надежды... Паследнева кто на меня засматривался привезли с СВО и пахаранили вчера... Купила замену...
На другий день приходить дочка додому Сидить батько за столом Перед ним - пляшка горілки дві склянки і фаллоімітатор
- Папа! Что ЭТО?!!!
- Да вот - с зятем выпиваем...
- Яку?
- В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
неясно как он должен быть - сидячий, стоячий или уже лежачий? 🤡
122!! одиницц техніки та 860!! чумардосів.
Арта 37!!, броня 26!, логістика 45!.
Рахунок ППО спецтехніка 4 - 10.
Техніка знову пішла вверх.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 364 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
чи ви самі це бачили - учбові центри? про багато інструкторів?
хто ви? фантазери чи кацапи?
достовірна інформація - лише перевірена власними очима або з розслідуванні ішої особи - ЯКА ПОБУВАЛА ТАМ І ВСЕ БАЧИЛА НА ВЛАСНІ ОЧІ
те що пише гугл - це лише гугл
подумайте про це
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Ваша інформація нічим не відрізняється від вираз - "на Марсі живуть марсіани"