Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 364 730 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 364730 (+860) осіб,

танків - 6022 (+4) од,

бойових броньованих машин - 11180 (+22) од,

артилерійських систем - 8653 (+36) од,

РСЗВ - 951 (+1) од,

засоби ППО - 637 (+4) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24),

крилаті ракети - 1786 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од,

спеціальна техніка - 1327 (+10)

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.