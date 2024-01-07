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Маріуполь (2820) знищення (4109) Донецька область (5690) Андрющенко Петро (636)

Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 6 січня, ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами. тепер запуск прямої залізниці з Росії - надовго закрите питання.

"Бонусом, через сильне намагання збити "кару небесну", встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі - координати вже передані відповідним службам", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: Причина - проліт російського літака на малій висоті (оновлено)

Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 01
Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 02
Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 03

Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Вообще молдец , ценный кадр , кроме ПВО нужно ещё и про подполье ляпнуть .
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07.01.2024 10:15
+7
А 3.14здеть пиариться зачем , чтобы успели перебазироваться ? Похоже что больше всё-таки именно врагов , а не счастливых идиотов .
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07.01.2024 10:11
+5
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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07.01.2024 10:04
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07.01.2024 09:43 Відповісти
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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07.01.2024 10:04 Відповісти
А 3.14здеть пиариться зачем , чтобы успели перебазироваться ? Похоже что больше всё-таки именно врагов , а не счастливых идиотов .
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07.01.2024 10:11 Відповісти
Достатня кількість HIMARS для прориву ППО.
Кілька ATACMS з унітарною головою як головне блюдо.
Мостів у сухопутному коридорі в Крим бути не повинно.
Мрія.
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07.01.2024 10:14 Відповісти
Вообще молдец , ценный кадр , кроме ПВО нужно ещё и про подполье ляпнуть .
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07.01.2024 10:15 Відповісти
підпілля - воно скрізь, тому ні одна подія у глибокому тилу не обходиться без брудного кульгавого, але пильного дідуся з патичком.
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07.01.2024 10:58 Відповісти
Гарна новина.
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07.01.2024 10:31 Відповісти
Нарешті, а то так довго дивилися на будівництво мосту
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07.01.2024 10:36 Відповісти
Заходил еще до большой войны в группу Гранитного в ФБ. 100%-е сепарье, ненавидящее Украину. Ну теперь, наверное, у них все хорошо.
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07.01.2024 10:59 Відповісти
ще залишився місточок тут - 47°26'52.8"N 37°51'59.9"E
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07.01.2024 11:11 Відповісти
Практично моя мала Батьківщина.
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07.01.2024 11:14 Відповісти
Если мост полу-построенный, значит его полу-уничтожили.
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07.01.2024 12:35 Відповісти
 
 