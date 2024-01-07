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Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора, 6 січня, ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами. тепер запуск прямої залізниці з Росії - надовго закрите питання.
"Бонусом, через сильне намагання збити "кару небесну", встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі - координати вже передані відповідним службам", - додає він.
Топ коментарі
+10 Григорий 5fbb77e4
показати весь коментар07.01.2024 10:15
+7 Григорий 5fbb77e4
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+5 vuiko dobrui
показати весь коментар07.01.2024 10:04
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3.14здетьпиариться зачем , чтобы успели перебазироваться ? Похоже что больше всё-таки именно врагов , а не счастливых идиотов .
Кілька ATACMS з унітарною головою як головне блюдо.
Мостів у сухопутному коридорі в Крим бути не повинно.
Мрія.