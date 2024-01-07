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У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

донеччина

Унаслідок обстрілу росіянами 6 січня міста Покровськ та Покровського району постраждало щонайменше 6 людей, двоє людей загинуло. Пошукова операція триває.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Донеччина. Покровський район. У с. Рівне з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Наразі відомо про 9 поранених", - ідеться в повідомленні. 

На місці зруйнованих будинків у Покровську та с. Рівне триває операція з пошуку 9 людей, з них — 4 дітей.

Учора ввечері з-під завалів у Покровську рятувальники вилучили тіло жінки.

Нагадаємо, 6 січня окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області. Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває. ФОТОрепортаж

У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС 01
У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС 02
У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС 03
У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС 04
У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС 05
У Покровському районі на Донеччині з-під завалів вилучили тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи тривають, - ДСНС 06

Автор: Анастасія Потіха
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07.01.2024 13:30 Відповісти
 
 