Партієць "ЄС" Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну. ФОТОрепортаж

В районі села Новомихайлівка Донецької області під час бойових дій загинув партієць "Європейської Солідарності" з Вінниччини Петро Зарубенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

Як зазначається, багато років Петро Степанович пропрацював у рідному селі Задорожнє трактористом-машиністом. Окрім наполегливої праці в полі, займався громадською діяльністю і був членом партії "Європейська Солідарність".

У перші дні березня 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення, Петро Степанович мобілізувався до лав Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пройшов і важку службу, і поранення. Але після лікування знову повертався на фронт.

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"Від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули 75 партійців, депутатів та активістів "Євросолідарності". Вічна памʼять Героям", - наголошують у "ЄС".