Партієць "ЄС" Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі села Новомихайлівка Донецької області під час бойових дій загинув партієць "Європейської Солідарності" з Вінниччини Петро Зарубенко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".
Як зазначається, багато років Петро Степанович пропрацював у рідному селі Задорожнє трактористом-машиністом. Окрім наполегливої праці в полі, займався громадською діяльністю і був членом партії "Європейська Солідарність".
У перші дні березня 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення, Петро Степанович мобілізувався до лав Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пройшов і важку службу, і поранення. Але після лікування знову повертався на фронт.
"Від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули 75 партійців, депутатів та активістів "Євросолідарності". Вічна памʼять Героям", - наголошують у "ЄС".
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"У боях за Україну загинули 75 партійців, депутатів та активістів "Євросолідарності". Вічна памʼять Героям".
Мабуть така сама кількість депутатів від "слуг" і "ригів" перейшли на бік ворога. Така вона гірка правда.
Коли почалось повномасштабне вторгнення сотні тисяч українців без вагань вдягнули піксель, бо зрозуміли, що потрібні «тут» і «зараз». Вчителі, лікарі, айтішники, журналісти… Всіх обʼєднала війна.
До лав ЗСУ вступили і члени нашої команди - нині близько трьох тисяч наших колег зі зброєю в руках на всіх напрямках та у різних підрозділах нищать ворога. Дехто вперше відчув, що таке війна, а хтось повернувся до своїх побратимів, з якими пліч-о-пліч воював з 2014 року.
74 (вже 75...) наші однопартійці, як і тисячі їхніх побратимів, вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолано.
Вони покинули своє колишнє життя та присвятили його боротьбі за українське «завтра». За нього ж і загинули…
Вони представляли різні регіони: від Львівщини до Луганщини, від Київщини до Севастополя… Їх єднала Україна та бажання покращувати її.
Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці зустрічають пісні Гліба Бабіча, історії про життєвий шлях Сергія Іконнікова, спогади про Юрія Каракая, а також вулиці, алеї та сквери, названі на честь наших українських героїв…
74. Назавжди в строю.
Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну! Героям слава!
Для мене це дуже особистий біль. Кожне ім'я, яке ніколи більше не засвітиться в телефоні, рука, яку не потиснеш, очі, які не побачиш…
Наш колишній нардеп Олег Барна, депутат Київради Сергій Ільницький, активіст молодіжки Сергій Іконніков, члени нашої команди Дмитро Мілютін, Мирослав Ляшок, Гліб Бабіч, Максим Нікітенко, Тарас Жеребецький, Юрій Каракай… 74 світлі людини (вже 75...), які віддали своє життя за наше майбутнє. Величезна втрата для нашої команди та всієї України. Вони обрали воювати на передку і захищати Україну.
Як часто в цьому році ми були на похоронах, як часто ми втішали членів родини, які втратили найдорожче, як часто в нашому офісі стояли портрети в чорних рамках… Але вірю, що весь цей біль був не даремно. Що ми будемо боротися і переможемо.
Ми з командою щодня робимо все, аби ваша жертва кров'ю та життям не була даремною. Помстимося.
Вічна пам'ять героям. Честь.
Порошенко в тексті співчуття зазначає: "Наші підприємства вже традиційно продовжать виплачувати його зарплату родині загиблого до кінця війни. Ми у невиплатному боргу перед Петром Степановичем і тисячами таких як він. Щире співчуття рідним і близьким".
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!