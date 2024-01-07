Рашисти поцілили в житловий будинок у Херсоні, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення.

За сьогоднішній ранок у Херсоні загинули двоє людей, кілька були травмовані.

"Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто - під щільним вогнем російської армії", - інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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