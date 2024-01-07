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Рашисти поцілили в житловий будинок у Херсоні, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення.

За сьогоднішній ранок у Херсоні загинули двоє людей, кілька були травмовані.

"Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто - під щільним вогнем російської армії", - інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Рашисти поцілили в житловий будинок у Херсоні, загинула жінка 01
Рашисти поцілили в житловий будинок у Херсоні, загинула жінка 02
Рашисти поцілили в житловий будинок у Херсоні, загинула жінка 03

Автор: Ірина Дашківська
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то це спецоперація, чи війна?????
а може планове вбивство???
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07.01.2024 12:05 Відповісти
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07.01.2024 12:05 Відповісти
Ось це рашиські "герої" знищили будинки вбили жінку ?,це цілеспрямований геноцид українського народу свідомо вбивають мирних громадянм ,тому в Україні має зникнути все що повязує з цією варварською ордою ,насамперед мова ворога і "великая русская культура",рашиський чорт путін дуже хотів ввійти в історію як такий собі "собиратель земель русских " ,але ця нациська мерзота ввійде в історію як кривавий кат ,найбільший терорист злочинець і найогидніша істота разом з огидни "русским миром".
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07.01.2024 12:42 Відповісти
А наши тряпки могут так ответить по дому в Белгороде или мы очень мягкие?
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07.01.2024 13:20 Відповісти
 
 