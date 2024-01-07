УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9945 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
3 920 50
акція (1103) Азов (678) Богачук Олег (1428) Азовсталь (387) полонені (1941)

Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 7 січня, на Михайлівській площі у Києві відбулася акція-нагадування в підтримку полонених захисників "Азовсталі" під назвою "Не мовчи. Полон - вбиває!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Крайній довгоочікуваний обмін повернув захисників України, зокрема й оборонців Маріуполя, але, на жаль, родини 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у списках обміну своїх рідних та їхніх побратимів так і не побачили. Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", - зазначають організатори акції.

Також читайте: Шахраї почали використовувати останній обмін полоненими для наживи, - Координаційний штаб

Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 01
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 02
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 03
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 04
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 05
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 06
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 07
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 08
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 09
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 10
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 11
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 12
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 13
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 14
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 15
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 16
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 17
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 18
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 19
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 20
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 21
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 22
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 23
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 24
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 25
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 26
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 27
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 28
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 29
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 30
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 31
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 32
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 33
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 34
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 35
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 36
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 37
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 38
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 39
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 40
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 41
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 42

Окрім Києва, акції-нагадування відбуваються у низці інших міст України, зокрема у Павлограді, Одесі, Харкові, Кременчуці, Кривому Розі, Чернівцях, Івано-Франківську.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
07.01.2024 14:37
+16
Дуже цікаво а чьому вони не їдуть на банкову.Щоб звільнити полоненних потрібні діпломати.А відповідальність за діпломатію і зовнішню політику лежить на препі...денті.Як що відосік несправляється то нахрін він потрібен.
показати весь коментар
07.01.2024 14:31
+14
Гарант обіцяв........
показати весь коментар
07.01.2024 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарант обіцяв........
показати весь коментар
07.01.2024 14:22 Відповісти
Шашлыками накормить.
показати весь коментар
07.01.2024 14:26 Відповісти
Херант обіцяв -(та, на раз-два) шо в калюжу перднув...
показати весь коментар
07.01.2024 14:28 Відповісти
Обіцяв…? Гарант?

Тебе обшукали?
Бо ти маленький хлопчик та віриш у казки?
Своеі голови нема?

Тоді Ти « залежний», а не вільний.
показати весь коментар
07.01.2024 15:02 Відповісти
Мериканець, не в ту сторону дмеш...
Я ж сказав: "Херанту обіцяти - шо в калюжу бздіти"... Так зрозуміліше?
показати весь коментар
07.01.2024 15:08 Відповісти
Уксусний, Коли він тобі обіцяв? Де Джерело?
Не треба ля-ля. ФакТи.

Що він тобі обіцяв? Що всіх Полоненних забере у ху&ла?
Він би і «взяв, та хтозна йому дасть»?!

Тому не в той бік плюешь. Про ху&ла мовчишь. А це причина ціеі війни!
Поганий вібір- ганьбити Україну.

Не треба бути дурнем, щоб зрозуміти-
украінців катує Ху&ло та цого скажені кацапи.

Але у тебе про це ні слова…
показати весь коментар
07.01.2024 17:09 Відповісти
"Поганий вібір- ганьбити Україну"...
Де я ганьбив Україну, "полосатєнький"…???
А оте неголене Зе-чмо все своє свідоме життя цим займалось, а нині, поосравши все, від економіки і підготовки до вторгнення, на щось ще незламно розраховує...
Зе-чмо - не Україна...
А ФАК ТИ САМ шукай, якщо мізки не пропив...
показати весь коментар
07.01.2024 18:24 Відповісти
як легко та швидко було саме ним, надана команда здатися
як чітко було сказано, саме ним, що всіх поверне
як впевнено, саме він, зараз мовчить
а може все тому що янетряпка продає ту зкмлю, яку вони захищали???
а може оточення єрмака їх боїться???
показати весь коментар
07.01.2024 14:47 Відповісти
Азов - це страшний сон нашого Гідранта.
показати весь коментар
07.01.2024 15:46 Відповісти
міністр оборони рєзніков казав, що Азову був наказ захищати заводи ахмєтова...навіть, коли вже було відомо про наступ і кільце з боку кримського перешийку...це, за його словами, дозволило відволікти сили і визволити північні регіони від ворога...
сумнівний звязок, але міністр виніс це на широкий загал
показати весь коментар
07.01.2024 18:37 Відповісти
Полоненних треба рятувати. Крапка.

Але чому протестувальники роблять це біля церкви, а не біля російського посольства?!?

Хто утримує, катує та знущаеться над українськими бійцями?
Параша!
Так чому не адресувати ці протести проти кацапів?

Друге. Сому не можно звернутися до західних партнерів України ?
Та адресувати їм свою турботу?
показати весь коментар
07.01.2024 14:56 Відповісти
Взагалі то таке треба проводити під ОПою. Здав в полон -нехай повертає!!!
показати весь коментар
07.01.2024 14:57 Відповісти
Ну, і що ОПа зможе?!

Навіть коли Президент України стане перед ху&лом на коліно то ху&ло НЕ віддасть полонених!

Це не зрозуміло?
Ху&ло терорист і тримае заручників до останнего.

Тільки коли Україна буде тримати його за фаберже він « віддасть» заручників.

Перемога е запорука визволення полонених.
Тільки Перемога!
показати весь коментар
07.01.2024 17:14 Відповісти
Тут така ситуація, що в тому посольстві ні кого немає... Такі акції треба по світу проводити біля посольств в яких ще залишились кацапи, от в Штатах наприклад...
показати весь коментар
07.01.2024 15:09 Відповісти
Не полініться та почитайте тут у горі Оленівка - злочин без покарання Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
Марія Алєксєєвич, представниця нашої спільноти, дружина важкопораненого під час теракту захисника повідомила про те, що ми пропонували представнику Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який відповідальний за міжнародний напрямок роботи, поїхати в різні країни, такі як Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ, щоб наголосити на тому, що росія катує та вбиває наших захисників, попросити допомоги з обмінами військовополонених, але чуємо відмови. Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
Щодо комунікації з КШППВ та Офісом Омбудсмена вона наголосила: «Коли ми приходимо на зустрічі, нам кажуть, що наші рідні, поранені під час теракту, не якісь особливі. Джерело: https://censor.net/ua/b3466048
показати весь коментар
07.01.2024 15:41 Відповісти
То, що, по-твоєму він не хоче повернути з полону наших захисників? Чи ти не в курсі, що тільки ***** вирішує - кого і коли віддати?
показати весь коментар
07.01.2024 15:06 Відповісти
Дуже цікаво а чьому вони не їдуть на банкову.Щоб звільнити полоненних потрібні діпломати.А відповідальність за діпломатію і зовнішню політику лежить на препі...денті.Як що відосік несправляється то нахрін він потрібен.
показати весь коментар
07.01.2024 14:31 Відповісти
"Не мовчи!"
Так, залишилось "розібратися", в яку сторону "не мовчать", а в яку "мовчать"...
показати весь коментар
07.01.2024 14:39 Відповісти
полоненими займалась верещук із кабміну, потім цю справу довірили буданову, хоча іншої служби розвідки, як гур при міноборони, немає....у зсу немає своєї розвідки, як писали джерела, а гур стоїть перед вибором чим займатись обміном, розвідкою, операціями в тилу
показати весь коментар
07.01.2024 18:41 Відповісти
здатися їм наказав сам найвеличніший
показати весь коментар
07.01.2024 14:33 Відповісти
лідор **********...
показати весь коментар
07.01.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 14:37 Відповісти
Зате вони дуже кріпко пам"ятають про Ліпєцкую фабріку та Іловайську трагедію,
яку якщо добре розібратися, створив Коломойський
показати весь коментар
07.01.2024 15:24 Відповісти
передовсім полонених вбиває той, хто здав героїв в полон
І, як не прикро буде визнавати це полоненим та їх родичам - вони, хоч і не думали про таке, але в 2019-му за це проголосували...
показати весь коментар
07.01.2024 14:38 Відповісти
Чому вони не під ОПОю?
показати весь коментар
07.01.2024 14:39 Відповісти
Там за "пазітівними" куй проштовхнешся...
показати весь коментар
07.01.2024 14:43 Відповісти
Кличко воинов в плен взял? Или сам Зе? **** тут митинговать?
показати весь коментар
07.01.2024 14:39 Відповісти
Кацапи на цій темі спекулюють. Їм на своїх полонених наплювати. А напруга між народом та владою в Україні тільки на руку ***** та його шоблі.
показати весь коментар
07.01.2024 14:39 Відповісти
Чому на Михайлівській площі ?
показати весь коментар
07.01.2024 14:43 Відповісти
під опу сцикотно
показати весь коментар
07.01.2024 14:50 Відповісти
Ну поясніть проплаченим довбням(я не спорю що там є родичі азовців) що вони стоять не там де потрібно.
показати весь коментар
07.01.2024 14:52 Відповісти
" Як назвати нарід, який одного Президента звинувачує у Іловайській трагедії. У якій той узагалі не винен.
Але другому преЗЕденту чомусь? мовчить за маріуполську трагедію
Одному згадує за 24 моряків. Але мовчить за 2500 зданих азовців та морпіхів.
показати весь коментар
07.01.2024 14:54 Відповісти
Нажаль зомбоящик працює не тільки на рашистії....
показати весь коментар
07.01.2024 15:17 Відповісти
"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", -

так охарактеризовал происходящее на заводе официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Российские СМИ и другие официальные лица также используют слова "капитуляция" и фразу, что украинские военные "сложили оружие".

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники", как в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые удерживали оборону на территории завода "Азовсталь", не должны подлежать обмену на пленных россиян.
показати весь коментар
07.01.2024 14:59 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский называет это "гуманитарной операцией по спасению жизней"

Киев (?) рассчитывает вернуть вышедших с "Азовстали" на подконтрольную ему территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

А Ирина Верещук говорила о том, что надеется на обмен раненых украинских военных после их выздоровления (?) на российских военнопленных.

https://www.bbc.com/russian/news-61480333

ЗЄ назвав себе "Киев", а Верещук сказала що поленені їдуть поправляти здоров"я у полоні
показати весь коментар
07.01.2024 15:04 Відповісти
Якщо лідер країни щось обіцяє а потім не виконує то він має йти у відставку.
показати весь коментар
07.01.2024 15:16 Відповісти
У цієї трагедії є відповідальні - Зеленський, Верещук, Маляр...
показати весь коментар
07.01.2024 15:21 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 15:21 Відповісти
"Чи робить кожен із нас на своєму місці....?"

Що робить през, що робить МЗС, диломати, ЗЄпредставники у пізних міжнародних організаціях?

Заробляють собі на пристойну пенсію?
показати весь коментар
07.01.2024 15:36 Відповісти
Військовий експерт додав, що нема І НЕ БУЛО ніяких гарантій безпеки для полонених з заводу "Азовсталь".

Жодних гарантій дієвих, ефективних, 100%-вих жодна сторона, яка брала участь в угоді щодо здачі у полон оборонців заводу "Азовсталь",

не надала.

Механізмів реалізації тих гарантій не існує.

Фактично ми (?) віддали на розправу людожеру наших людей", - пояснив він.

https://bigkyiv.com.ua/zdacha-azovcziv-u-polon-bula-pomylkoyu-my-viddaly-na-rozpravu-lyudozheru-nashyh-lyudej-vijskovyj-ekspert/
показати весь коментар
07.01.2024 15:31 Відповісти
07.‎01.‎2024 683 доба війни



86 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
показати весь коментар
07.01.2024 15:39 Відповісти
разве решение о обменах принимается на этой улице и зачем там что-то требовать, проходящие мимо граждане не принимали решение о Азове в 22 году .
Кстати, жены благодарили власть за то решение , а теперь требуют на улице у киевлян и гостей столицы освобождения .
Киевляне или гости столицы разве против освобождения ?
показати весь коментар
07.01.2024 16:53 Відповісти
Я за любой кипиш, кроме голодовки!
показати весь коментар
07.01.2024 23:29 Відповісти
Звертатись треба виключно до тих, хто віддав азовців у полон.
В першу чергу це влада

А мітингуючі звертаються начеб- то до киян. Для киян і будь- яких нормальних людей це болюча тема.
Але вони нічого не можуть зробити, тільки співчувати.

А от найвеличніший повинен із шкіри лізти, щоб врятувати ще живих азовців. Він має для цього всі повноваженняі можливості.

Яне розумію родичів азовців. Не дай Боже у полоні була б моя дитина, я б цим провладним не дав спокою і стояв би не посеред Києва, а під ОПою з мікрофоном, щоб мене почули

показати весь коментар
07.01.2024 19:18 Відповісти
А до кого вони звертаються?
показати весь коментар
07.01.2024 19:40 Відповісти
Той хто дав наказ про здачу у полон нехай замінить себе в полоні на хлопців
показати весь коментар
07.01.2024 20:21 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 21:47 Відповісти
Десь знову окопався агент фсб - на Михайлівській площи були виставлені розбиті російські танки і техника. Коли мимо проізджаешь чи проходишь - цю технику бачишь.

І ОСЬ , хтось припер цей синій вагон і ПОВНІСТЮ ЗАКРИВ від прохожих цю технику . Було це десь у листопаді. Зараз можно бачити тількі цей великий вагон.

в мене питання до журналистів- хто наказ сховати російську підбиту технику?
показати весь коментар
07.01.2024 21:52 Відповісти
ОЦЕ І ЦІНА Зе ВЛАДІ -
ЗА РАДЯНСЬКОЮ ПОКАЗУХОЮ І ВІДОСІКАМИ НЕМАЄ РЕАЛЬНИХ СПРАВ НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ
показати весь коментар
08.01.2024 14:53 Відповісти
 
 