Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вдень 7 січня російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.
Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів житловий будинок, гараж та автомобіль. Загальна площа пожежі становила близько 100 кв.м.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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