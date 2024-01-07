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Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вдень 7 січня російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.

Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа 01

Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів житловий будинок, гараж та автомобіль. Загальна площа пожежі становила близько 100 кв.м.

Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа 02

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Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа 03

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа 04

Автор: Володимир Янченко
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