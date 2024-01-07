Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували один і пошкодили 16 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж

Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували дачний будинок і пошкодили ще 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у телеграмі.

Він зазначив: "Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні скерували на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки.

Без руйнувань не обійшлося у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Уламки збитої там ракети розкидало по територіях садових товариств. Розбито вщент дачний будинок. Ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також автомобіль.

Головне – звідусіль без жертв і постраждалих".

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