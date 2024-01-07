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Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували один і пошкодили 16 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували дачний будинок і пошкодили ще 16.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у телеграмі. 

Він зазначив: "Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні скерували на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки.

Без руйнувань не обійшлося у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Уламки збитої там ракети розкидало по територіях садових товариств. Розбито вщент дачний будинок. Ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також автомобіль.

Головне – звідусіль без жертв і постраждалих".

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Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували один і пошкодили 16 будинків, - ОВА 01
Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували один і пошкодили 16 будинків, - ОВА 02
Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували один і пошкодили 16 будинків, - ОВА 03

Автор: Роман Свиридович
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Для того, что бы правильно понимали, почему так много разрушений от обломков ракет, ПВО (ЗРК) для уничтожения ракеты противника, выпускает 2 ракеты, на землю падают обломки не одной ракеты, а трех.
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07.01.2024 22:02 Відповісти
Ще злежить від того, чим збивають.
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07.01.2024 22:16 Відповісти
Тобто, за цією "логікою, якщо не збивати, то впаде всього одна ракета, так?
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07.01.2024 22:50 Відповісти
Так, і скоріше за все "впаде" на якесь підприємство або підстанцію. То просто пояснення, бо он нижче в коментах люди взагалі дивуються, чого це уламки на землю падають, а не у космос летять. Не здетонована бояйова частина - фактично це теж уламок
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07.01.2024 23:10 Відповісти
В одном месте? Обе ракеты одновременно попадают в цель? Точно 2ая ракета не летит дальше,если первая попала в цель?
И с такими разрушениями может лучше пусть поражают одну цель,чем сбивая дроны,страдают десятки?
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08.01.2024 00:07 Відповісти
Можете зробити краще, зробіть перебуваючи на місці, а теліпати, отою єрундою, що вроті у безумної…
Икспьорди, у бабиній кофті…
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07.01.2024 22:22 Відповісти
Дурня якась.
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07.01.2024 22:25 Відповісти
Обломки не падають на землю, а розчиняються у повітрі?
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07.01.2024 22:46 Відповісти
За інших рівних обставин, вражені нашими ППО , ракети , які здетонували в повітрі і летять вже обломками на землю , завдають меньші пошкодження аніж би вони влучали в ціль .Принаймні , де густо забудови , житло/виробничі об'єкти.
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08.01.2024 00:07 Відповісти
 
 