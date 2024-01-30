Рашисти скинули вибухівку на Берислав, поранено чоловіка. Вночі місто зазнало авіаційних ударів. ФОТО

Росіяни продовжують бити по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу.

"Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також опівночі по місту завдали авіаційних ударів.

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