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Рашисти скинули вибухівку на Берислав, поранено чоловіка. Вночі місто зазнало авіаційних ударів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни продовжують бити по Бериславу Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу.
"Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також опівночі по місту завдали авіаційних ударів.
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