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Рашисти скинули вибухівку на Берислав, поранено чоловіка. Вночі місто зазнало авіаційних ударів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни продовжують бити по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу.

"Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також опівночі по місту завдали авіаційних ударів.

Також читайте: Росіяни скинули авіаційну бомбу на Берислав, - Херсонська ОВА

Пошкодження у Бериславі
Пошкодження у Бериславі

Автор: Ірина Дашківська
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