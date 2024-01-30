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Наслідки атаки "шахедів" на Зміїв Харківської області: Поранено чоловіка, пошкоджено будівлі підприємства. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти випустили щонайменше 6 БПЛА по місту Зміїв на Харківщині, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 23:25 російська армія запустила щонайменше шість БПЛА по м. Зміїв.

Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Отримав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні.

У місті також частково пошкоджено житлові будинки.

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Атака шахедів на Зміїв
Атака шахедів на Зміїв
Атака шахедів на Зміїв
Атака шахедів на Зміїв

Автор: Богдан Гуньковський
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Пяти минут не прошло после прелетов,а уже в телеге были выставлены последсвия ударов.Два года войны,а народ так и не поумнел.Но тут вина властей которые плохо проводят разьяснительную работу(во всех смыслах этого слова)
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30.01.2024 12:04 Відповісти
 
 