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вирок (903) СБУ (10084) суд (8048) УПЦ МП (1093)

Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав 2 роки тюрми, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП). На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП) підтримав ворога

Як зазначається, також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

"Крім того клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України", - йдеться у повідомленні.

Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП) підтримував ворога

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.

Що зраднику інкримінують

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  •  ​ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд над зрадником у рясі

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
мало гниді
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30.01.2024 12:20
+13
Він і на тюрьмі в спідниці буде ходить?
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30.01.2024 12:21
+11
Ну.. це ж не Червінський...
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30.01.2024 12:43
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мало гниді
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30.01.2024 12:20 Відповісти
Відправити його до гіві-моторили !!!
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30.01.2024 18:03 Відповісти
Він і на тюрьмі в спідниці буде ходить?
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30.01.2024 12:21 Відповісти
Да, в петушинном углу
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30.01.2024 16:18 Відповісти
Так увесь МП це обмінрий фонд , яка турма
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30.01.2024 12:24 Відповісти
Зрадників треба також позбавляти українського громадянства.
Нехай суд окремою ухвалою виносить таке рішення.
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30.01.2024 12:26 Відповісти
Дуже мало.
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30.01.2024 12:26 Відповісти
Мальо! Треба отой сатанат одним махом весь закрити! А не гратися по одному.
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30.01.2024 12:26 Відповісти
Їх не садити треба а розтрілювати сволочей!
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30.01.2024 12:38 Відповісти
Згадався блатняк - "залатиє купала,душу маю радуют"))
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30.01.2024 12:38 Відповісти
Два роки відвертому посібнику рф?!! Це що ж за міра така??!!
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30.01.2024 12:40 Відповісти
Ну.. це ж не Червінський...
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30.01.2024 12:43 Відповісти
Здається мені, що це взагалі прецедент, щоб московському попу реально винесли вирок та посадили.
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30.01.2024 15:31 Відповісти
Бодайби воно там і здохло від гангрени сраки...
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30.01.2024 12:43 Відповісти
Пипець
гуманізм нас згубить. На рашкє за репост дають 10 років. А у нас вражині 2. І випустять достроков
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30.01.2024 12:56 Відповісти
А якби був би в розшуку,теж з рилом замальованим фото було би?
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30.01.2024 13:04 Відповісти
А хто такий Моторола - винахідник моторолера?
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30.01.2024 13:40 Відповісти
Писок цього москвославного покидька можна побачити на сайті "Духовний Фронт України"
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30.01.2024 13:45 Відповісти
Виродок
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30.01.2024 14:01 Відповісти
Ну хоч не нагородили!
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30.01.2024 14:37 Відповісти
Всього навсього два роки ? це не українські суди це портновські суди і наша ганьба ,але утримують це кодло платники податків під час війни.
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30.01.2024 14:51 Відповісти
І цього підараса слухали наші "віряни", і сприймали на віру. Тьху! На "вірян", звісно
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30.01.2024 16:29 Відповісти
 
 