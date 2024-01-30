Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав 2 роки тюрми, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП). На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП) підтримав ворога

Як зазначається, також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

"Крім того клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України", - йдеться у повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.

Що зраднику інкримінують

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

​ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд над зрадником у рясі

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.