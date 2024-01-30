Вночі окупанти обстріляли Херсонську тергромаду: пошкоджено близько 20 приватних будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічних російських обстрілів території Херсонської міської громади пошкоджень зазнали приватні будинки.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

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"Вночі армія РФ кілька разів обстріляла територію Херсонської міської громади. В одному зі старостинських округів внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено близько 20 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

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