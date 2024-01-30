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Вночі окупанти обстріляли Херсонську тергромаду: пошкоджено близько 20 приватних будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок нічних російських обстрілів території Херсонської міської громади пошкоджень зазнали приватні будинки.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі армія РФ кілька разів обстріляла територію Херсонської міської громади. В одному зі старостинських округів внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено близько 20 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Херсонської тергромади
Наслідки обстрілів Херсонської тергромади
Наслідки обстрілів Херсонської тергромади
Наслідки обстрілів Херсонської тергромади

Автор: Наталя Джума
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