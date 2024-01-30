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Наслідки удару по Велетенському на Херсонщині: Загинув чоловік, постраждала жінка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селі Велетенське внаслідок російського удару загинув чоловік. Також постраждала жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 65-річний чоловік. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники.
Також контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 51-річна жінка. Їй надали меддопомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
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