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У Харкові демонтували алею комсомольців та прибрали радянську символіку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Харкові демонтували погруддя кількох комсомольців на бульварі Богдана Хмельницького. Також замінили напис "Серп та молот" на проспекті Героїв Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.

"У Харкові на бульварі Богдана Хмельницького демонтовано алею комсомольців", – йдеться у дописі.

За його словами, поки що не демонтовано алею молодогвардійців біля школи на вулиці Культури у центрі міста.

У Харкові демонтували алею комсомольців

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Що ще прибрали

За даними місцевих ЗМІ, алея із погруддями радянських діячів була розташована на подвір'ї закладу освіти на бульварі Богдана Хмельницького. Тут були погруддя радянського письменника Миколи Островського, комсомолки Зої Космодем'янської, воєначальника Петра Кошового та червоноармійця Олександра Матросова. Усі погруддя демонтовані, постаменти залишилися.

У Харкові знесли алею комсомольців

Як зазначається, у Харкові також прибрали інші радянські об'єкти. Зокрема, на фасаді Харківської міської клінічної лікарні ім. проф. Шалімова по проспекту Героїв Харкова, 197, закрили серп і молот. На стадіоні по цьому ж проспекту замість напису "Серп і молот" з'явилася вивіска футбольного клубу "Арсенал Харків".

По вулиці Біблика (ХТЗ) на будівлі зафарбували напис "50 лет ВЛКСМ".

У Харкові прибрали "Серп і молот"
"Серп і молот" замінили на іншу вивіску

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Топ коментарі
+22
Хто проти - поживіть з місяць в Харкові.
Якщо після цього залишиться "восхіщєніє совєтской культурой" - вам допоможе лише евтаназія.
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30.01.2024 12:45
+11
Со времен Кернеса Харьков был таким себе заповедником советского прошлого, и Терехов это поддерживал. Но два года войны вылечили.
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30.01.2024 13:02
+9
серп и молот-смерть и голод!, 2 года войны с ********* наконец-то добавили розуму местной владе
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30.01.2024 13:00
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Хто проти - поживіть з місяць в Харкові.
Якщо після цього залишиться "восхіщєніє совєтской культурой" - вам допоможе лише евтаназія.
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30.01.2024 12:45 Відповісти
По-моему всем на*рать на эти памятники, кроме вышиваты.
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30.01.2024 12:59 Відповісти
Значить, знести і забути.
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30.01.2024 13:02 Відповісти
"Какаяразница"?
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30.01.2024 13:02 Відповісти
Це пекло , йшов 2024 рік
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30.01.2024 12:47 Відповісти
мішали, тепер можна і світло по 6 гривень продавати, прокляті комуняки
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30.01.2024 12:48 Відповісти
На росії теж комуняк прогнали, і чомусь відновлювати не поспішають.
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30.01.2024 12:52 Відповісти
два роки,як луплять по харкову."ждуни" не поспішають
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30.01.2024 12:50 Відповісти
Чудова стратегія укріплення обороноздатності міста
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30.01.2024 12:54 Відповісти
Перше, що зробила русня після захоплення Маріуполя - це встановила "правільную" табличку з назвою міста.
Русня не тупа. Вона знає, що робить.
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30.01.2024 13:03 Відповісти
..і де ви такі "продумані" кріпаки беретеся?
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30.01.2024 13:12 Відповісти
Валянок гадає, що зашифрувався під словесним проносом.
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30.01.2024 13:40 Відповісти
серп и молот-смерть и голод!, 2 года войны с ********* наконец-то добавили розуму местной владе
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30.01.2024 13:00 Відповісти
Але не всіх москворотих вилікували.
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30.01.2024 13:42 Відповісти
Со времен Кернеса Харьков был таким себе заповедником советского прошлого, и Терехов это поддерживал. Но два года войны вылечили.
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30.01.2024 13:02 Відповісти
ни хера его не вылечили
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30.01.2024 14:03 Відповісти
Харькову нужен украинский мэр, может быть впервые за период с возрождения города
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30.01.2024 14:05 Відповісти
Твоє дегенератство і без цього допису було очевидним, навіщо зі шкури перся?
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30.01.2024 16:45 Відповісти
 
 