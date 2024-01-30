УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
1 452 3
війна (56949) обстріл (21421) Авдіївка (2094)

Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії: Влучили у будинок, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Авдіївці, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.

Також дивіться: Два десятки ворожих бронемашин знищених між Красногорівкою та Степовим. ВIДЕО безпілотника

Обстріл Авдіївки
Обстріл Авдіївки
Обстріл Авдіївки

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось що ця жінка там робила??!! Чекала на ,,братів по розуму", чи допомагала їм коригуванням??!!
показати весь коментар
30.01.2024 13:13 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 13:37 Відповісти
Підозрюю,що ця жінка вірила або в ЗСУ,або в єгову,або в асвабадітєлєй)Однозначно не була при розумі,туда і дорога)
показати весь коментар
30.01.2024 13:39 Відповісти
 
 