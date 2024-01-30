Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії: Влучили у будинок, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Авдіївці, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.

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