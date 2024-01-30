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Молдова (1305) ДБР (2566) ухилянти (236) Одеська область (2490)

​На Одещині підприємець разом із правоохоронцями за $7000 переправляв ухилянтів до Молдови, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одеській області Державне бюро розслідування викрило підприємця, який організував схему заробітку на військовозобов’язаних, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я.

Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон.

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Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова.

За такі "послуги" зловмисники брали 7 тисяч доларів США.

ДБР заявило, що наразі задокументувало чотири факти, коли військовозобов'язані скористались послугами ділків. Також у межах досудового розслідування будуть встановлюватись інші "клієнти" угруповання.

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ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі.

ДБР викрило злочинне угруповання, яке допомагало ухилянтам
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Топ коментарі
+3
це ще раз вказує що поліцаї вкрай потрібні саме в тилу а не на передовій
на трасах, коло кав"ярень, на заправках, просто на стоянках
а головне, прикривати і порішать проблеми...
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30.01.2024 14:29
+3
Сотні чоловіків кожного дня нелегально покидають Україну. Ці затримання це для галочки.
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30.01.2024 14:33
+2
якийсь політолог сказав:
в Україні ще не було таких часів, коли б гроші,
так вільно, непримушено, плили в кармани силовиків.
і це, *****, правда...
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30.01.2024 14:32
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СБУ ФаССССС!
Можна підробити грошенят.....
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30.01.2024 14:24 Відповісти
якийсь політолог сказав:
в Україні ще не було таких часів, коли б гроші,
так вільно, непримушено, плили в кармани силовиків.
і це, *****, правда...
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30.01.2024 14:32 Відповісти
якщо є гроші, то є місця де їх є дуже багато....
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30.01.2024 14:40 Відповісти
Я б теж розстроївся, коли б $7000 раз по раз пливли повз мене!
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30.01.2024 14:27 Відповісти
це ще раз вказує що поліцаї вкрай потрібні саме в тилу а не на передовій
на трасах, коло кав"ярень, на заправках, просто на стоянках
а головне, прикривати і порішать проблеми...
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30.01.2024 14:29 Відповісти
Сотні чоловіків кожного дня нелегально покидають Україну. Ці затримання це для галочки.
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30.01.2024 14:33 Відповісти
про "сотні" це ти загнув
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30.01.2024 16:44 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo#:~:text=%D0%A3%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%92%D0%92%D0%A1%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83.
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30.01.2024 16:46 Відповісти
вчора правопорушники,сьогодні знову ухилянти мабудь різні смени на праці.
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30.01.2024 14:52 Відповісти
На хрін такі правоохоронці потрібні Україні?
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30.01.2024 15:28 Відповісти
"..... залучивши до оборудки двох правоохоронців... " Може пора зняти бронь від мобілізації з правоохоронців ???
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30.01.2024 15:31 Відповісти
Як це зняти бронь? Хто тоді ці оборудки кришуватиме?
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30.01.2024 17:28 Відповісти
Хто при Зеленському тільки не наживався на ухилянтах? Спочатку військомати, потім лікарі, прокурори, поліція і прості "бариги", які знають стежки на кордонах і зв'язки з прикордонниками. "Зелена влада" розвалила все, що було налагоджено по мобілізації, скомпроментувала фактично всі служби і саму мобілізацію назавжди. До чого доторкнеться "слуга+рига" - тій справі кабздець.
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30.01.2024 16:27 Відповісти
А поргранці значить кордон вже не охороняють, а викривають якихось (яких?) правоохоронців, які забрали собі цю функцію. Хтось тут на форумі недавно дуже захищав погранців, які люто постаждали від нападу сімейної пари з дітьми, десь на імпровізованому блокпосту в прикордонні. Цікаво всі і зараз вважають, що з семи тисяч святим погранцям нічого не перепадало?
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30.01.2024 17:18 Відповісти
Прикольно зепляди сделали бизнес для богатых -хочешь жить - плати . А теперь блд, бодро рапортуют и поимке холопов. Может люди будут объединяться и просто пи@ть тцкшников в таком случае.
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30.01.2024 19:43 Відповісти
 
 