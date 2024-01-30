​На Одещині підприємець разом із правоохоронцями за $7000 переправляв ухилянтів до Молдови, - ДБР. ФОТО

В Одеській області Державне бюро розслідування викрило підприємця, який організував схему заробітку на військовозобов’язаних, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я.

Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон.

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Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова.

За такі "послуги" зловмисники брали 7 тисяч доларів США.

ДБР заявило, що наразі задокументувало чотири факти, коли військовозобов'язані скористались послугами ділків. Також у межах досудового розслідування будуть встановлюватись інші "клієнти" угруповання.

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ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі.