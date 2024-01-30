Бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО, затримано у Дніпрі, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ексбойовика "ЛНР" затримала у Дніпрі Служба безпеки України. Чоловік намагався виявити комплекси ППО ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисник намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони. Також він відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.
"Встановлено, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки рф 29 грудня 2023 року. За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників. У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, фсб обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали у власному помешканні. Ним виявився уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР". Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.
"Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України. Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону. Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності", - додали в СБУ.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
= Вищий антикорупційний суд відмовився обрати запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександру Лієву, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для Збройних сил.
Прокурори просили суд призначити Лієву тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн, передає "Суспільне".
ВАКС відхилив клопотання прокурора та відмовився заарештовувати чиновника. Слуги Феміди пояснили своє рішення порушенням підслідності, оскільки підозру Лієву вручили без залучення детективів Національного антикорупційного бюро України і представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. =
Це вже пздць чи ще є куди падати?
Я кажу - нах*я цю паскуду живцем брали? Для новини на "Цензорі" вистачилоб й обсмаленої дохлої тушки цього п*дараса.
Навіть пів тушкиб вистачило...
(с) Г Сковорода
Коли ж у нас все ж таки почнуться зміни в свідомості людей? Коли?
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З кацапляндії просто так гроші на українську картку не переведеш, тож потрібно розкривати всю мережу, хто і кому переказував