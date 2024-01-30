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Бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО, затримано у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ексбойовика "ЛНР" затримала у Дніпрі Служба безпеки України. Чоловік намагався виявити комплекси ППО ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони. Також він відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.

СБУ затримала російського шпигуна

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"Встановлено, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки рф 29 грудня 2023 року. За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників. У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, фсб обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у власному помешканні. Ним виявився уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР". Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.

СБУ затримала російського шпигуна

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"Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України. Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону. Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності", - додали в СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Цей матеріал читався якнайкраще - Злочинець чинив збройний опір, у ході перестрілки і був ліквідований.
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30.01.2024 14:44
+16
та ця тварюка пона була не вийти ще з першого терміну
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30.01.2024 14:39
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та ця тварюка пона була не вийти ще з першого терміну
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30.01.2024 14:39 Відповісти
в нього судимість тому йому і ТЦК повістку не принесе .
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30.01.2024 15:14 Відповісти
в нас що, немає бази даних таких осіб, або під час війни чогось почав діяти принцип - не важливо, що там було в минулому, а зараз людина має право на приватне життя...
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30.01.2024 14:41 Відповісти
Цей матеріал читався якнайкраще - Злочинець чинив збройний опір, у ході перестрілки і був ліквідований.
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30.01.2024 14:44 Відповісти
і контрольний в голову оторимав!
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30.01.2024 14:46 Відповісти
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30.01.2024 15:22 Відповісти
Попереджувальний в живіт - контрольний в пику...
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30.01.2024 15:32 Відповісти
А чому він був засуджений за участь у незаконних військових формуваннях і зараз не сидить на зоні? Це шо у нас за те що вбивав вояків ЗСУ умовні строки дають??? Щось я нічого не розумію що відбувається. І по-друге, я відкрив новий закон (ні дякуйте) - куди лугандонівця чи крисчаніна не цілуй, кругом дупа! При цьому добре пом´ятаю ті хаби, філї банків, медзаклади, сервісні центри, дороги та мости, які вовік квартальний будував для лугандонівців та крисчан….. Ось така вам за лупа на комірець !!!
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30.01.2024 14:46 Відповісти
А судити будуть ось такі судді:

= Вищий антикорупційний суд відмовився обрати запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександру Лієву, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для Збройних сил.

Прокурори просили суд призначити Лієву тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн, передає "Суспільне".
ВАКС відхилив клопотання прокурора та відмовився заарештовувати чиновника. Слуги Феміди пояснили своє рішення порушенням підслідності, оскільки підозру Лієву вручили без залучення детективів Національного антикорупційного бюро України і представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. =
Це вже пздць чи ще є куди падати?
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30.01.2024 15:04 Відповісти
а до чого тут суди якщо ЗЕбільні слідаки або по дурості або спецом зробили так щоб ця падла могла уникнути арешту а можливо і покарання?
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30.01.2024 15:09 Відповісти
І нах*я воно нам живе?
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30.01.2024 14:47 Відповісти
Орк з понтом збіг від орків, а насправді працює на орків. Для того там і живе!
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30.01.2024 15:31 Відповісти
Так я й питаю - нам воно живе нах*я?
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30.01.2024 15:52 Відповісти
Питайте у тих хто пустив!
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30.01.2024 16:02 Відповісти
Шо пустив, куди?
Я кажу - нах*я цю паскуду живцем брали? Для новини на "Цензорі" вистачилоб й обсмаленої дохлої тушки цього п*дараса.
Навіть пів тушкиб вистачило...
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30.01.2024 16:36 Відповісти
За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати!

(с) Г Сковорода
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30.01.2024 14:48 Відповісти
Якщо після першого разу не одумався, то треба було при затриманні по законам воєнного стану ліквідувати! Цей покидьок і після другої відсидки буде шкодити! 😡
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30.01.2024 14:48 Відповісти
" уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР"" - а тепер взяти за жабри того суддю, що дав такий "справедливий" вирок цьому уйоПку! Скільки ж наволочі, скільки оцих "гнид" від правосуддя ще у нас жирують в тилу за рахунок держави, а справжні патріоти гинуть сотнями на фронті!
Коли ж у нас все ж таки почнуться зміни в свідомості людей? Коли?
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30.01.2024 14:49 Відповісти
та ще й пенсії в 150 тисяч гривень отримують за свою ганебну роботу. Та ще й жаліються що пенсія маленька. Цей прошарок суспільства - суддів, потрібно розстрілювати разом з такими інформаторами.
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30.01.2024 14:52 Відповісти
вбийте падлюку!
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30.01.2024 14:50 Відповісти
Гоніть даунбасят подалі від своїх осель і "прильотів" буде в рази менше. Історія і час це показали.
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30.01.2024 16:23 Відповісти
головне, щоб держава його не позбавила виборчого права.
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30.01.2024 16:34 Відповісти
Яка влада, такі й покарання зрадникам України! Мертвечук, може розказати…
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30.01.2024 16:40 Відповісти
За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників.
===========
З кацапляндії просто так гроші на українську картку не переведеш, тож потрібно розкривати всю мережу, хто і кому переказував
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30.01.2024 16:46 Відповісти
 
 