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обстріл (21421) Донецька область (5743) Авдіївка (2094)

Росіяни з артилерії й FPV-дронів обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївки, Часового Яру та Нью-Йорка в Донецькій області загинула жінка, троє людей поранено.

Про це повідомляє Донецька областна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"30 січня 2024 року, близько 09:00, армія держави-агресора обстріляла м. Часів Яр. В результаті влучання засобів ураження на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. Попередньо, проти мирного населення війська РФ використали FPV-дрон.

Через годину ворог здійснив атаку на м. Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк м. Торецька. Тілесні ушкодження отримав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір’ї. Удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка і Торське. У Костянтинівці пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини

Автор: Наталя Джума
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