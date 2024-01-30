Росіяни вдарили з авіації по житлових будинках та "Пункту незламності" на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська авіація продовжує атакувати Херсонщину, сьогодні, 30 січня, під ударом перебував Бериславський район.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району. Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності". На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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Rostyslav Komarnytsky
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