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обстріл (21421) Херсонщина (4367)

Росіяни вдарили з авіації по житлових будинках та "Пункту незламності" на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація продовжує атакувати Херсонщину, сьогодні, 30 січня, під ударом перебував Бериславський район.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району. Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності". На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки удару по Велетенському на Херсонщині: Загинув чоловік, постраждала жінка. ФОТО

Авіаудар РФ по Херсонщині
Авіаудар РФ по Херсонщині
Авіаудар РФ по Херсонщині
Авіаудар РФ по Херсонщині

Автор: Наталя Джума
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"Пункт незламності" був на інтерактивних картах? Риторичне запитання. Я б за такі "пункти незламності" у прифронтових територіях, які не знаходяться у бомбосховищах, зразу вручав пвдозри за декількома статтями. Адже це не тільки загроза життю людей, а й спокуса списати на знищений об'єкт матеріальні цянності, яких там і близько не було.
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30.01.2024 15:30 Відповісти
Зламали пункт незламності імені ЗЕ? Та ні
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30.01.2024 15:42 Відповісти
А шобла-**** Зе в ООН звернулася? Ні? Скликали засідання?
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30.01.2024 15:58 Відповісти
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30.01.2024 16:25 Відповісти
 
 