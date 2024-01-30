ГУР здійснило кібератаку на сервер спецзв’язку Міноборони РФ, після чого той припинив роботу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сервер спецзв’язку Міністерства оборони Росії "ліг" після кібератаки спеціалістів Головного управління розвідки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки МО України.
Як зазначено, 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.
Повідомляється, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.
"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації", - пишуть в ГУР.
За інформацією розвідки, відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема - військових.
ГУР наголошує: кібероперація триває.
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