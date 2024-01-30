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Міноборони рф (564) кібератака (146) ГУР (87)

ГУР здійснило кібератаку на сервер спецзв’язку Міноборони РФ, після чого той припинив роботу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сервер спецзв’язку Міністерства оборони Росії "ліг" після кібератаки спеціалістів Головного управління розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки МО України.

Як зазначено, 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

Повідомляється, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.

"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації", - пишуть в ГУР.

ФСБ затвердило програмне забезпечення сервера, як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

За інформацією розвідки, відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема - військових.

ГУР наголошує: кібероперація триває.

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Топ коментарі
+8
ОН НАМ И ***** НЕ НУЖОН, ИНТЫРНЕТ ВАШ!!!
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30.01.2024 22:14
+7
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30.01.2024 22:08
+3
Все сайты зоны ".ru" лежат и не дышат.
Подготовка к "Зона RU" перешла в завершающий этап
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30.01.2024 22:15
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30.01.2024 21:54 Відповісти
Та там сьогодні, схоже, тестували гібрид чучхенета і чебурнета.

Весь вечір домени .ru лежали.
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30.01.2024 21:58 Відповісти
Це наші положили, чи кацапи вже закуклюються?
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30.01.2024 22:13 Відповісти
Думаю, що закуклюються. Поки що у тестовому режимі -- до "виборів" можуть і "в продакшин".
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30.01.2024 23:29 Відповісти
Way to go!!! Дуже гарна робота, хлопцi.
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30.01.2024 22:02 Відповісти
Молодці, якщо так! Ось тільки розповідати про це було неварто!
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30.01.2024 22:05 Відповісти
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30.01.2024 22:08 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.01.2024 22:11 Відповісти
🤣🤣
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31.01.2024 04:50 Відповісти
эй, вата, доставайте диалап модемы, будет в рашке фидо, как в 90-е.
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30.01.2024 22:11 Відповісти
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30.01.2024 23:34 Відповісти
ОН НАМ И ***** НЕ НУЖОН, ИНТЫРНЕТ ВАШ!!!
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30.01.2024 22:14 Відповісти
Все сайты зоны ".ru" лежат и не дышат.
Подготовка к "Зона RU" перешла в завершающий этап
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30.01.2024 22:15 Відповісти
Нет, тогда было бы наоборот, работали бы только .ru и .рф а остальные ("внешние") не работали бы.
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30.01.2024 22:42 Відповісти
"Сісоп, скінь ноделіст!" -- скоро на параші. 😂
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31.01.2024 00:08 Відповісти
Ще б ***** ТБ покласти.
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30.01.2024 22:17 Відповісти
Всё понятно . Оленей готовят к чебурнету. Чебурнет будет работать по всей россии , только у того у кого есть талоны на чебурнет.
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31.01.2024 00:19 Відповісти
Чебуреков.нет. ПС. Херов.маск ёсц.
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31.01.2024 00:43 Відповісти
кацапи такі кацапи
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31.01.2024 00:30 Відповісти
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31.01.2024 00:54 Відповісти
 
 